ATX-Trends: Porr, Strabag, wienerberger ...
Autor:
Mario Tunkowitsch
Research Wiener Privatbank
25.11.2025, 1917 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat seine Verluste der Vorwoche am Montag mehr als wettgemacht. Der ATX legte um 2,05 Prozent auf 4.887,18 Punkte zu, der breiter gefasste ATX Prime gewann 1,99 Prozent auf 2.431,72 Einheiten. Damit stach der österreichische Aktienmarkt in einem insgesamt freundlichen europäischen Umfeld deutlich positiv hervor.
Von weiteren Schritten Richtung Frieden in der Ukraine könnten laut Analysten Aktien von Infrastrukturunternehmen profitieren. Das konnte man zum Wochenstart auch an der Wiener Börse ablesen. Die Aktien von Porr verzeichneten ein Plus von 7,2 Prozent, Wienerberger von 5,8 Prozent und Strabag legten um 4,4 Prozent zu. Gesucht waren zudem die stark in Osteuropa engagierten Banken. Raiffeisen Bank International (RBI) stiegen um 2,2 Prozent. Weitere Impulse bekam der Finanzsektor von Analystenseite. Erste Group stiegen um 1,9 Prozent auf 90,80 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank zählen die Titel wegen guter Wachstumschancen in der CEE-Region weiterhin zu ihren Top Picks der Branche. Die Experten von Morgan Stanley hoben zudem ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group von 106 auf 108 Euro an, während sie das Ziel für die Bawag-Titel von 149 auf 146 Euro kürzten. Für beide Aktien bestätigten die US-Bank ihre "Overweight"-Empfehlungen. Bawag legten um 1,2 Prozent auf 112,30 Euro zu. Inzwischen hoben die Barclays-Analysten ihr Kursziel für die Voestalpine-Aktien von 30 auf 35 Euro an und bestätigten ihre "Overweight"-Empfehlung. Die Bank of America empfiehlt das Papier zudem nun zum Kauf. Die Papiere des Linzer Stahlkonzerns gewannen fünf Prozent auf 36 Euro. Für Kapsch TrafficCom wurde von der Erste Group die Einschätzung von "Buy" auf "Hold" sowie das Kursziel von 9,0 auf 7,0 Euro gesenkt. Die Papiere des Mautsystemanbieters fielen am Montag um 3,8 Prozent auf 6,12 Euro und lagen damit am Ende des ATX Prime-Segments."
