SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: Porr, Strabag, wienerberger ...

25.11.2025, 1917 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat seine Verluste der Vorwoche am Montag mehr als wettgemacht. Der ATX legte um 2,05 Prozent auf 4.887,18 Punkte zu, der breiter gefasste ATX Prime gewann 1,99 Prozent auf 2.431,72 Einheiten. Damit stach der österreichische Aktienmarkt in einem insgesamt freundlichen europäischen Umfeld deutlich positiv hervor.

Von weiteren Schritten Richtung Frieden in der Ukraine könnten laut Analysten Aktien von Infrastrukturunternehmen profitieren. Das konnte man zum Wochenstart auch an der Wiener Börse ablesen. Die Aktien von Porr verzeichneten ein Plus von 7,2 Prozent, Wienerberger von 5,8 Prozent und Strabag legten um 4,4 Prozent zu. Gesucht waren zudem die stark in Osteuropa engagierten Banken. Raiffeisen Bank International (RBI) stiegen um 2,2 Prozent. Weitere Impulse bekam der Finanzsektor von Analystenseite. Erste Group stiegen um 1,9 Prozent auf 90,80 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank zählen die Titel wegen guter Wachstumschancen in der CEE-Region weiterhin zu ihren Top Picks der Branche. Die Experten von Morgan Stanley hoben zudem ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group von 106 auf 108 Euro an, während sie das Ziel für die Bawag-Titel von 149 auf 146 Euro kürzten. Für beide Aktien bestätigten die US-Bank ihre "Overweight"-Empfehlungen. Bawag legten um 1,2 Prozent auf 112,30 Euro zu. Inzwischen hoben die Barclays-Analysten ihr Kursziel für die Voestalpine-Aktien von 30 auf 35 Euro an und bestätigten ihre "Overweight"-Empfehlung. Die Bank of America empfiehlt das Papier zudem nun zum Kauf. Die Papiere des Linzer Stahlkonzerns gewannen fünf Prozent auf 36 Euro. Für Kapsch TrafficCom wurde von der Erste Group die Einschätzung von "Buy" auf "Hold" sowie das Kursziel von 9,0 auf 7,0 Euro gesenkt. Die Papiere des Mautsystemanbieters fielen am Montag um 3,8 Prozent auf 6,12 Euro und lagen damit am Ende des ATX Prime-Segments."


(25.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Diese Woche ist der Cut für die Number One Awards, die Besten der Besten an der Wiener Börse




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, Uniqa, CPI Europe AG, Telekom Austria, AT&S, CA Immo, Kapsch TrafficCom, Porr, Rath AG, Strabag, voestalpine, Wienerberger, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, ATX, Bayer, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, Fresenius, Zalando.

Random Partner

CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. FACC, Porr, Wienerberger, BNP Paribas, ...

» ATX-Trends: Porr, Strabag, wienerberger ...

» Österreich-Depots: Deutlich fester (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.11.: Extremes zu Telekom, VIG, Austria Tabak, Strabag...

» Nachlese: Philipp Chladek BKS, whatchado, Lilli Tagger, mumak.me, 350-Se...

» PIR-News: Research zu Kapsch TrafficCom, Porr, Frequentis kooperiert, CP...

» ATX deutlich stärker, DAX etwas stärker (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1040: ATX deutlich stärker, Double Digit für FACC, P...

» Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Pierer Mobility, Porr, Wienerbe...

» Börsepeople im Podcast S22/04: Philipp Chladek


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Goldpreis Prognose 2025-2030: Expertenmeinungen und Marktanalysen
Wie Bayer, Siemens Energy, Rheinmetall, Infineon, Deutsche Telekom und Airbus Group für Gesprächsstoff im DAX sorgten
Zu Besuch 2025
Wie Ibu-Tec, Callaway Golf, SFC Energy, Noratis, Rheinmetall und paragon für Gesprächsstoff sorgten
Guten Morgen mit Nordex, ThyssenKrupp Nucera, SFC Energy ...
Wie Merck Co., Procter & Gamble, Verizon, IBM, Walt Disney und Goldman Sachs für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: VIG 2.29%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.56%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: OMV(1)
    BSN Vola-Event Siemens Energy
    BSN Vola-Event Bayer
    #gabb #1986
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S21/21: Felix Lamezan-Salins

    Felix Lamezan-Salins ist Ex-Kabinettschef von Ministern und Gründer der Boutiqueagentur Stratvice, die sich auf Standortkommunikation und B2G-Sales-Beratung fokussiert. Wir sprechen über Jobs bei S...

    Books josefchladek.com

    Bernhard Fuchs
    Heustock
    2025
    Verlag der Buchhandlung Walther König

    Gregory Halpern
    King, Queen, Knave
    2024
    MACK

    Gytis Skudzinskas
    Tyla / Silence
    2011
    Noroutine Books

    Paul Graham
    Beyond Caring
    1986
    Grey Editions

    Ció Prat i Bofill
    Milions d’estels i un somni
    2025
    Self published



    Autor: Mario Tunkowitsch

    25.11.2025, 1917 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat seine Verluste der Vorwoche am Montag mehr als wettgemacht. Der ATX legte um 2,05 Prozent auf 4.887,18 Punkte zu, der breiter gefasste ATX Prime gewann 1,99 Prozent auf 2.431,72 Einheiten. Damit stach der österreichische Aktienmarkt in einem insgesamt freundlichen europäischen Umfeld deutlich positiv hervor.

    Von weiteren Schritten Richtung Frieden in der Ukraine könnten laut Analysten Aktien von Infrastrukturunternehmen profitieren. Das konnte man zum Wochenstart auch an der Wiener Börse ablesen. Die Aktien von Porr verzeichneten ein Plus von 7,2 Prozent, Wienerberger von 5,8 Prozent und Strabag legten um 4,4 Prozent zu. Gesucht waren zudem die stark in Osteuropa engagierten Banken. Raiffeisen Bank International (RBI) stiegen um 2,2 Prozent. Weitere Impulse bekam der Finanzsektor von Analystenseite. Erste Group stiegen um 1,9 Prozent auf 90,80 Euro. Die Analysten der Deutschen Bank zählen die Titel wegen guter Wachstumschancen in der CEE-Region weiterhin zu ihren Top Picks der Branche. Die Experten von Morgan Stanley hoben zudem ihr Kursziel für die Aktien der Erste Group von 106 auf 108 Euro an, während sie das Ziel für die Bawag-Titel von 149 auf 146 Euro kürzten. Für beide Aktien bestätigten die US-Bank ihre "Overweight"-Empfehlungen. Bawag legten um 1,2 Prozent auf 112,30 Euro zu. Inzwischen hoben die Barclays-Analysten ihr Kursziel für die Voestalpine-Aktien von 30 auf 35 Euro an und bestätigten ihre "Overweight"-Empfehlung. Die Bank of America empfiehlt das Papier zudem nun zum Kauf. Die Papiere des Linzer Stahlkonzerns gewannen fünf Prozent auf 36 Euro. Für Kapsch TrafficCom wurde von der Erste Group die Einschätzung von "Buy" auf "Hold" sowie das Kursziel von 9,0 auf 7,0 Euro gesenkt. Die Papiere des Mautsystemanbieters fielen am Montag um 3,8 Prozent auf 6,12 Euro und lagen damit am Ende des ATX Prime-Segments."


    (25.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Diese Woche ist der Cut für die Number One Awards, die Besten der Besten an der Wiener Börse




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Flughafen Wien, EuroTeleSites AG, Semperit, Pierer Mobility, Lenzing, Mayr-Melnhof, Uniqa, CPI Europe AG, Telekom Austria, AT&S, CA Immo, Kapsch TrafficCom, Porr, Rath AG, Strabag, voestalpine, Wienerberger, Oberbank AG Stamm, Amag, Österreichische Post, ATX, Bayer, Rheinmetall, Siemens Energy, Scout24, Fresenius Medical Care, Fresenius, Zalando.

    Random Partner

    CPI Europe AG
    Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. FACC, Porr, Wienerberger, BNP Paribas, ...

    » ATX-Trends: Porr, Strabag, wienerberger ...

    » Österreich-Depots: Deutlich fester (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 24.11.: Extremes zu Telekom, VIG, Austria Tabak, Strabag...

    » Nachlese: Philipp Chladek BKS, whatchado, Lilli Tagger, mumak.me, 350-Se...

    » PIR-News: Research zu Kapsch TrafficCom, Porr, Frequentis kooperiert, CP...

    » ATX deutlich stärker, DAX etwas stärker (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1040: ATX deutlich stärker, Double Digit für FACC, P...

    » Wiener Börse zu Mittag deutlich stärker: Pierer Mobility, Porr, Wienerbe...

    » Börsepeople im Podcast S22/04: Philipp Chladek


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Goldpreis Prognose 2025-2030: Expertenmeinungen und Marktanalysen
    Wie Bayer, Siemens Energy, Rheinmetall, Infineon, Deutsche Telekom und Airbus Group für Gesprächsstoff im DAX sorgten
    Zu Besuch 2025
    Wie Ibu-Tec, Callaway Golf, SFC Energy, Noratis, Rheinmetall und paragon für Gesprächsstoff sorgten
    Guten Morgen mit Nordex, ThyssenKrupp Nucera, SFC Energy ...
    Wie Merck Co., Procter & Gamble, Verizon, IBM, Walt Disney und Goldman Sachs für Gesprächsstoff im Dow Jones sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: VIG 2.29%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.56%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 8-9: OMV(1)
      BSN Vola-Event Siemens Energy
      BSN Vola-Event Bayer
      #gabb #1986
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S21/21: Felix Lamezan-Salins

      Felix Lamezan-Salins ist Ex-Kabinettschef von Ministern und Gründer der Boutiqueagentur Stratvice, die sich auf Standortkommunikation und B2G-Sales-Beratung fokussiert. Wir sprechen über Jobs bei S...

      Books josefchladek.com

      Florian Rainer
      Tagada
      2025
      Fotohof

      Regina Anzenberger
      The Australian Journey
      2025
      AnzenbergerEdition

      Robert Frank
      Os Americanos (first Brazilian edition)
      2017
      Instituto Moreira Salles

      Konrad Werner Schulze
      Der Stahlskelettbau
      1928
      Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

      Eron Rauch
      Creative Underground Los Angeles
      2025
      Orenda Records

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank