Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Tobias Hermeling Börsepeople, Daria Heisiph (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

18.02.2026, 1391 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8425/
Tobias Hermeling ist ein Künstler, der den Begriff der Serie "Börsepeople" in eine neue, zusätzliche Richtung, bringen könnte, dies als Interaktion mit Räumen und Figuren. Vor wenigen Tagen hatte mich Tobias angeschrieben und ich war sofort "into it", was seine Arbeiten betrifft. Und so reden wir zunächst über die DDR, dann die Flucht aus dieser und seit 1992 ein Leben als Künstler in Österreich, wir reden über die Sammlung Essl, über den ORF III Kunstraum, das Radiokulturhaus, das Semperdepot, über Coverstar Edi Berger, eine Idee für eine Börsepeople-Runde im Schauraum und eine Bühnenpräsenz am Börsentag Wien am 14.3..
Portraitzyklus Beispiel: https://www.photaq.com/page/index/4194/
http://hermeling.com/home/
http://www.boersentag.at

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8422
- ATX etwas schwächer
- Telekom Austria könnte erstmals seit Mai 2025 über 10 Euro schliessen
- Bawag kommt zu MSCI Ehren
- Vintage zu Erste Group, VIG, UBM und Agrana
- Research mit AT&S x Oddo BHF
- Daria Heisiph läutet die Opening Bell für Dienstag. Die Social Media Managerin und Podcasterin bei Sunrise Capital freut sich über die gute Performance des Standortfonds Österreich
- Börse Frankfurt: DAX unverändert, Vonovia gesucht
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 18.02.)


(18.02.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Semperit gesucht, die dichteste News-Lage gibt es heute bei Strabag




 

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, EVN, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Amag, Rosgix, DO&CO, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.

Warimpex
Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.

>>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


» Österreich-Depots: Knapp unter Rekord (Depot Kommentar)

» Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Sem...

» Börsegeschichte 19.2.: Extremes zu EVN und Marinomed (Börse Geschichte) ...

» Nachlese: Es ist sich noch ein neuer ATX-Rekord ausgegangen gestern ... ...

» Wiener Börse zu Mittag nach Rekord schwächer: Bawag und Semperit gesucht

» In den News: Strabag, Semperit, Bawag, Agrana, AT&S (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)

» ATX-Trends: wienerberger, Uniqa, Frequentis ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. die WhatsApp-Connection und die FMA, Di...

» Österreich-Depots: High bei Stockpicking Österreich (Depot Kommentar)


    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, EVN, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Amag, Rosgix, DO&CO, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund.

    Warimpex
    Die Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG ist eine Immobilienentwicklungs- und Investmentgesellschaft. Im Fokus der Geschäftsaktivitäten stehen der Betrieb und die Errichtung von Hotels in CEE. Darüber hinaus entwickelt Warimpex auch Bürohäuser und andere Immobilien.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


