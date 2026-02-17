SOCIAL

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

17.02.2026, 1137 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: : -0.26% vs. last #gabb, +5.28% ytd, +126.10% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 149.122 Euro, es ist dies ein All-time-High. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 242 liegt (von mehr als 30.000).

Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da. Am 11.2. wurde der Publizierungsantrag gestellt. Nun heisst es: "Emission wird geprüft. Die Emission nimmt in der Regel bis zu acht Wochen in Anspruch. Sollte es für dich noch etwas zu tun geben, melden wir uns bei dir." Nach potenzieller Freischaltung werden wir auf ein Full-Investment gemäss Equal Weight gehen und dann mit 50.000 Real Money seeden.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.02.)


(17.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Zumtobel, DO&CO, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Mayr-Melnhof, UBM, FACC, Amag, CA Immo, Uniqa, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Semperit, Lenzing, Porr, RHI Magnesita, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.

Random Partner

Hypo Oberösterreich
Sicherheit, Nachhaltigkeit und Kundenorientierung sind im Bankgeschäft Grundvoraussetzungen für den geschäftlichen Erfolg. Die HYPO Oberösterreich ist sicherer Partner für mehr als 100.000 Kunden und Kundinnen. Die Bank steht zu 50,57 Prozent im Eigentum des Landes Oberösterreich. 48,59 Prozent der Aktien hält die HYPO Holding GmbH. An der HYPO Holding GmbH sind die Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, die Oberösterreichische Versicherung AG sowie die Generali AG beteiligt.

>>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Frequentis(1), Bawag(1), OMV(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(2), AT&S(1), Zumtobel(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(1), Kontron(1)
    BSN MA-Event CPI Europe AG
    Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.57%, Rutsch der Stunde: FACC -0.85%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: voestalpine(1), Telekom Austria(1), VIG(1)
    BSN MA-Event Frequentis
    Star der Stunde: DO&CO 2.18%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.44%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Strabag(1), Wienerberger(1)
    Börsepeople im Podcast S23/11: Daniela Herneth

    Daniela Herneth ist Leadership- und Coaching-Spezialistin. Wir sprechen über den Job als MarketerIn von u.a. Red Bull und Sony DADC, über Corporate Filme zum Start von YouTube, über die Arbeit als ...

    Books josefchladek.com

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM



    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Zumtobel, DO&CO, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Mayr-Melnhof, UBM, FACC, Amag, CA Immo, Uniqa, Frequentis, Austriacard Holdings AG, Semperit, Lenzing, Porr, RHI Magnesita, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Verbund.

      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Frequentis(1), Bawag(1), OMV(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Strabag(2), AT&S(1), Zumtobel(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Porr(1), Kontron(1)
      BSN MA-Event CPI Europe AG
      Star der Stunde: Kapsch TrafficCom 2.57%, Rutsch der Stunde: FACC -0.85%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: voestalpine(1), Telekom Austria(1), VIG(1)
      BSN MA-Event Frequentis
      Star der Stunde: DO&CO 2.18%, Rutsch der Stunde: Lenzing -1.44%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Strabag(1), Wienerberger(1)
      Börsepeople im Podcast S23/11: Daniela Herneth

      Daniela Herneth ist Leadership- und Coaching-Spezialistin. Wir sprechen über den Job als MarketerIn von u.a. Red Bull und Sony DADC, über Corporate Filme zum Start von YouTube, über die Arbeit als ...

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Tenmei Kanoh
      New York 1969
      2014
      Ishi Inc.

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Matteo Girola
      Viewfinders
      2025
      Studiofaganel

