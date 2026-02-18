Börsepeople im Podcast S23/16: Tobias Hermeling

18.02.2026, 1463 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8425/

Tobias Hermeling ist ein Künstler, der den Begriff der Serie "Börsepeople" in eine neue, zusätzliche Richtung, bringen könnte, dies als Interaktion mit Räumen und Figuren. Vor wenigen Tagen hatte mich Tobias angeschrieben und ich war sofort "into it", was seine Arbeiten betrifft. Und so reden wir zunächst über die DDR, dann die Flucht aus dieser und seit 1992 ein Leben als Künstler in Österreich, wir reden über die Sammlung Essl, über den ORF III Kunstraum, das Radiokulturhaus, das Semperdepot, über Coverstar Edi Berger, eine Idee für eine Börsepeople-Runde im Schauraum und eine Bühnenpräsenz am Börsentag Wien am 14.3..



Portraitzyklus Beispiel: https://www.photaq.com/page/index/4194/

http://hermeling.com/home/

http://www.boersentag.at

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(18.02.2026)

