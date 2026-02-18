Börsegeschichte 18.2.: Michael Buhl (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
18.02.2026, 557 Zeichen
Geburtstage:
18.02.1959: Michael Buhl (Wiener Börse)
Extrema:
18.02.2009: Flop 1: Uniqa: -15.88% - [Flop 2: -14.47% (24.07.2002), Flop 3: -12.03% (22.05.2006)]
Bisher gab es an einem 18. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 18.02. beträgt 0,06%. Der beste 18.02. fand im Jahr 1991 mit 1,87% statt, der schlechteste 18.02. im Jahr 2016 mit -2,25%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 18.02. so: 0,00%.
