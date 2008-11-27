SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 27.11.: EVN-Day (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

27.11.2025, 686 Zeichen

IPOs:
27.11.1989: EVN: EVN mit IPO in Wien. Emissionserlös war 1,64 Mrd. ATS.

Extrema:
27.11.2008: Top 3: SBO: 16.6% - [Top 1: 27.68% (14.10.2008), Top 2: 21.6% (24.03.2020)] zum Kalender
27.11.1990: Flop 1: UBM: -24.3385% - [Flop 2: -23.2514% (27.09.1990), Flop 3: -22.52% (09.07.2001)]

Bisher gab es an einem 27. November 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 27.11. beträgt 0,15%. Der beste 27.11. fand im Jahr 2008 mit 3,84% statt, der schlechteste 27.11. im Jahr 2007 mit -1,60%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 27.11. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 27.11.)


(27.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1043: Kleine Korrektur nach dem ATX-High, ein 2007er-Rekord wurde noch vergessen, heute 36 Jahre EVN an der Börse




 

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Uniqa, Palfinger, OMV, Agrana, AT&S, Pierer Mobility, Polytec Group, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post.

    Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Uniqa, Palfinger, OMV, Agrana, AT&S, Pierer Mobility, Polytec Group, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Österreichische Post.

