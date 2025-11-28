Börsepeople im Podcast S22/06: Manolis Kontos
Autor:
Christian Drastil
>> Website
28.11.2025, 2209 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8137/
Manolis Kontos ist Group CEO der Austriacard Holding, die seit 2023 im ATXPrime der Wiener Börse und parallel an der Börse Athen notiert. Diese Folge ist in englischer Sprache und wir reden über die spannenden Karrierestationen von Manolis (u.a. Colgate Palmolive, Coca Cola HBC), den Mühlen-Zufall und natürlich über Austriacard. Das Unternehmen nutzt mehr als 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation und bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement. Man ist Partner der Neobanken und -Broker und wohl jede(r) in Österreich hat ein Austriacard-Produkt in der Geldbörse.
https://www.austriacard.com/?lang=de
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: newsrooms.ai.
newsrooms ist das Content-Tool, das Ihre Sprache spricht! In nur drei Schritten erstellen Sie Qualitätstexte wie Newsletter, Social-Media-Postings, Pressemitteilungen, aber auch Whitepaper in Ihrer Corporate Language - ganz ohne Prompts! Außerdem sparen Sie Zeit, steigern Ihre Reichweite und liefern stets relevante Inhalte für jede Zielgruppe. So stärken Sie alle Teams in Ihrem Unternehmen, vonMarketing über PR bis zur Rechtsabteilung, mit maximaler Effizienz. Alle Informationen finden Sie auf newsrooms.ai.
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Am Montag startet das Xetra Retail Service, d.h. deutlich längere Handelszeiten in Frankfurt. Und Wien?
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/2QHlRvjnVSY39Mq3bsSSCI
Börsepeople S22/06: Manolis Kontos - Manolis Kontos ist Group CEO der Austriacard Holding, die seit 2023 im ATXPrime der Wiener Börse und parallel an der Börse Athen notiert. Diese Folge ist in englischer Sprache und wir reden über die spannenden Karrierestationen von Manolis (u.a. Colgate Palmolive, Coca Cola HBC), den Mühlen-Zufall und natürlich über Austriacard. Das Unternehmen nutzt mehr als 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation und bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement. Man ist Partner der Neobanken und -Broker und wohl jede(r) in Österreich hat ein Austriacard-Produkt in der Geldbörse.
https://www.austriacard.com/?lang=de
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: newsrooms.ai.
newsrooms ist das Content-Tool, das Ihre Sprache spricht! In nur drei Schritten erstellen Sie Qualitätstexte wie Newsletter, Social-Media-Postings, Pressemitteilungen, aber auch Whitepaper in Ihrer Corporate Language - ganz ohne Prompts! Außerdem sparen Sie Zeit, steigern Ihre Reichweite und liefern stets relevante Inhalte für jede Zielgruppe. So stärken Sie alle Teams in Ihrem Unternehmen, vonMarketing über PR bis zur Rechtsabteilung, mit maximaler Effizienz. Alle Informationen finden Sie auf newsrooms.ai.
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Manolis Kontos ist Group CEO der Austriacard Holding, die seit 2023 im ATXPrime der Wiener Börse und parallel an der Börse Athen notiert. Diese Folge ist in englischer Sprache und wir reden über die spannenden Karrierestationen von Manolis (u.a. Colgate Palmolive, Coca Cola HBC), den Mühlen-Zufall und natürlich über Austriacard. Das Unternehmen nutzt mehr als 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation und bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement. Man ist Partner der Neobanken und -Broker und wohl jede(r) in Österreich hat ein Austriacard-Produkt in der Geldbörse.
Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria.
Random Partner
VAS AG
Die VAS AG ist ein Komplettanbieter für feststoffbefeuerte Anlagen zur Erzeugung von Wärme und Strom mit über 30-jähriger Erfahrung. Wir planen, bauen und warten Anlagen im Bereich von 2 bis 30 MW für private, industrielle und öffentliche Kunden in ganz Europa. Wir entwickeln maßgefertigte Projekte ganz nach den Bedürfnissen unserer Kunden durch innovative Lösungen.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 200...
» Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch (audi...
» PIR-News: News zu Post, CPI, Research zu UBM, Flughafen Wien, wienerberg...
» Ausgabe 1990 #gabb: Als in einem Jahr gleich 14 Austro-AGs an die Börse ...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, Do&CO und CPI Euro...
» ATX-Trends: RBI, Agrana, FACC, wienerberger ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Manolis Kontos Austriacard, Gunter Deub...
» Börsepeople im Podcast S22/06: Manolis Kontos
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S15/24: Alois Wögerbauer
Börsepeople im Podcast S18/10: Jürgen Schmitt
Börsepeople im Podcast S14/06: Elisa Aichinger
- Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch d...
- Wiener Börse: ATX legt am Freitag 0,53 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Zumtobel steigt 6,...
- Wie Wolford, Zumtobel, Pierer Mobility, Wolftank-...
- Wie SBO, Erste Group, Verbund, CPI Europe AG, Wie...
- Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Hande...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1032: ATX TR gestern auf High, heute wohl wieder und Douglas Adams-Spuren, Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Konrad Werner Schulze
Der Stahlskelettbau
1928
Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.
Christoph Schieder
Berlin
2025
Self published
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
Ció Prat i Bofill
Milions d’estels i un somni
2025
Self published
28.11.2025, 2209 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8137/
Manolis Kontos ist Group CEO der Austriacard Holding, die seit 2023 im ATXPrime der Wiener Börse und parallel an der Börse Athen notiert. Diese Folge ist in englischer Sprache und wir reden über die spannenden Karrierestationen von Manolis (u.a. Colgate Palmolive, Coca Cola HBC), den Mühlen-Zufall und natürlich über Austriacard. Das Unternehmen nutzt mehr als 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation und bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement. Man ist Partner der Neobanken und -Broker und wohl jede(r) in Österreich hat ein Austriacard-Produkt in der Geldbörse.
https://www.austriacard.com/?lang=de
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: newsrooms.ai.
newsrooms ist das Content-Tool, das Ihre Sprache spricht! In nur drei Schritten erstellen Sie Qualitätstexte wie Newsletter, Social-Media-Postings, Pressemitteilungen, aber auch Whitepaper in Ihrer Corporate Language - ganz ohne Prompts! Außerdem sparen Sie Zeit, steigern Ihre Reichweite und liefern stets relevante Inhalte für jede Zielgruppe. So stärken Sie alle Teams in Ihrem Unternehmen, vonMarketing über PR bis zur Rechtsabteilung, mit maximaler Effizienz. Alle Informationen finden Sie auf newsrooms.ai.
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Am Montag startet das Xetra Retail Service, d.h. deutlich längere Handelszeiten in Frankfurt. Und Wien?
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/2QHlRvjnVSY39Mq3bsSSCI
Börsepeople S22/06: Manolis Kontos - Manolis Kontos ist Group CEO der Austriacard Holding, die seit 2023 im ATXPrime der Wiener Börse und parallel an der Börse Athen notiert. Diese Folge ist in englischer Sprache und wir reden über die spannenden Karrierestationen von Manolis (u.a. Colgate Palmolive, Coca Cola HBC), den Mühlen-Zufall und natürlich über Austriacard. Das Unternehmen nutzt mehr als 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation und bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement. Man ist Partner der Neobanken und -Broker und wohl jede(r) in Österreich hat ein Austriacard-Produkt in der Geldbörse.
https://www.austriacard.com/?lang=de
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: newsrooms.ai.
newsrooms ist das Content-Tool, das Ihre Sprache spricht! In nur drei Schritten erstellen Sie Qualitätstexte wie Newsletter, Social-Media-Postings, Pressemitteilungen, aber auch Whitepaper in Ihrer Corporate Language - ganz ohne Prompts! Außerdem sparen Sie Zeit, steigern Ihre Reichweite und liefern stets relevante Inhalte für jede Zielgruppe. So stärken Sie alle Teams in Ihrem Unternehmen, vonMarketing über PR bis zur Rechtsabteilung, mit maximaler Effizienz. Alle Informationen finden Sie auf newsrooms.ai.
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Manolis Kontos ist Group CEO der Austriacard Holding, die seit 2023 im ATXPrime der Wiener Börse und parallel an der Börse Athen notiert. Diese Folge ist in englischer Sprache und wir reden über die spannenden Karrierestationen von Manolis (u.a. Colgate Palmolive, Coca Cola HBC), den Mühlen-Zufall und natürlich über Austriacard. Das Unternehmen nutzt mehr als 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation und bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement. Man ist Partner der Neobanken und -Broker und wohl jede(r) in Österreich hat ein Austriacard-Produkt in der Geldbörse.
Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria.
Random Partner
VAS AG
Die VAS AG ist ein Komplettanbieter für feststoffbefeuerte Anlagen zur Erzeugung von Wärme und Strom mit über 30-jähriger Erfahrung. Wir planen, bauen und warten Anlagen im Bereich von 2 bis 30 MW für private, industrielle und öffentliche Kunden in ganz Europa. Wir entwickeln maßgefertigte Projekte ganz nach den Bedürfnissen unserer Kunden durch innovative Lösungen.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 200...
» Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch (audi...
» PIR-News: News zu Post, CPI, Research zu UBM, Flughafen Wien, wienerberg...
» Ausgabe 1990 #gabb: Als in einem Jahr gleich 14 Austro-AGs an die Börse ...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, Do&CO und CPI Euro...
» ATX-Trends: RBI, Agrana, FACC, wienerberger ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Manolis Kontos Austriacard, Gunter Deub...
» Börsepeople im Podcast S22/06: Manolis Kontos
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S15/24: Alois Wögerbauer
Börsepeople im Podcast S18/10: Jürgen Schmitt
Börsepeople im Podcast S14/06: Elisa Aichinger
- Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch d...
- Wiener Börse: ATX legt am Freitag 0,53 Prozent zu
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Zumtobel steigt 6,...
- Wie Wolford, Zumtobel, Pierer Mobility, Wolftank-...
- Wie SBO, Erste Group, Verbund, CPI Europe AG, Wie...
- Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Hande...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1032: ATX TR gestern auf High, heute wohl wieder und Douglas Adams-Spuren, Pierer Mobility, Porr und RBI gesucht
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Niko Havranek
Fleisch #74 „Ganz Wien“
2025
Self published
Christoph Schieder
Berlin
2025
Self published
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Robert Frank
Os Americanos (first Brazilian edition)
2017
Instituto Moreira Salles