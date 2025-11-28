» Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel (Depot Kommentar)

28.11.2025, 3283 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : +0.61% vs. last #gabb, +27.52% ytd, +112.70% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.444 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 34,64 Prozent.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.11.)

(28.11.2025)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 2007 ist nun übertroffen, Frankfurt bringt das Xetra Retail Service

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Infineon, adidas.

Random Partner FACC

Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Start des Xetra Retail Service, Alois W...

» Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 200...

» Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch (audi...

» PIR-News: News zu Post, CPI, Research zu UBM, Flughafen Wien, wienerberg...

» Ausgabe 1990 #gabb: Als in einem Jahr gleich 14 Austro-AGs an die Börse ...

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, Do&CO und CPI Euro...

» ATX-Trends: RBI, Agrana, FACC, wienerberger ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Manolis Kontos Austriacard, Gunter Deub...