SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

28.11.2025, 3283 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : +0.61% vs. last #gabb, +27.52% ytd, +112.70% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.444 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 34,64 Prozent.

BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
Summe 47.818,58 +34,64% / +12.302,83
Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,1500 EUR 1.057,50 +7,36 % / +72,50
Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,7750 EUR 1.118,63 +12,14 % / +121,13
Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,2000 EUR 992,20 +0,83 % / +8,20
AT&S AT0000969985 82Stk. 32,3250 EUR 2.650,65 +166,93 % / +1.657,63
Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,4900 EUR 938,79 -5,99 % / -59,85
Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,4500 EUR 1.586,70 +59,26 % / +590,40
Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 115,5500 EUR 1.386,60 +42,39 % / +412,80
Bechtle DE0005158703 32Stk. 44,1600 EUR 1.413,12 +41,99 % / +417,92
CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 16,0250 EUR 1.073,68 +7,41 % / +74,04
DO&CO AT0000818802 5Stk. 187,1000 EUR 935,50 +3,94 % / +35,50
Erste Group AT0000652011 16Stk. 92,8750 EUR 1.486,00 +55,67 % / +531,44
EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
EVN AT0000741053 45Stk. 26,3250 EUR 1.184,63 +19,66 % / +194,63
FACC AT00000FACC2 167Stk. 10,4300 EUR 1.741,81 +74,71 % / +744,82
Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 54,5000 EUR 981,00 +2,44 % / +23,40
Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 65,8000 EUR 2.303,00 +136,69 % / +1.330,00
Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,1200 EUR 1.046,52 +4,79 % / +47,88
Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 24,1000 EUR 1.229,10 +23,59 % / +234,60
Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,7500 EUR 1.303,50 +31,67 % / +313,50
Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,3750 EUR 1.032,75 +5,47 % / +53,55
Palfinger AT0000758305 50Stk. 32,6750 EUR 1.633,75 +66,03 % / +649,75
Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 17,0000 EUR 850,00 -13,71 % / -135,00
Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,2250 EUR 1.612,50 +61,25 % / +612,50
Porr AT0000609607 56Stk. 29,9000 EUR 1.674,40 +68,55 % / +680,96
RBI AT0000606306 50Stk. 34,9400 EUR 1.747,00 +76,91 % / +759,50
RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,0000 EUR 1.200,00 +20,00 % / +200,00
Semperit AT0000785555 84Stk. 12,8400 EUR 1.078,56 +8,45 % / +84,00
Strabag AT000000STR1 25Stk. 76,6000 EUR 1.915,00 +93,92 % / +927,50
Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,8300 EUR 1.103,75 +10,93 % / +108,75
UBM AT0000815402 62Stk. 23,1000 EUR 1.432,20 +43,48 % / +434,00
Uniqa AT0000821103 127Stk. 15,0200 EUR 1.907,54 +91,83 % / +913,13
VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 3,3000 EUR 567,60 -43,10 % / -430,00
Verbund AT0000746409 14Stk. 63,0500 EUR 882,70 -9,93 % / -97,30
VIG AT0000908504 32Stk. 48,8000 EUR 1.561,60 +60,79 % / +590,40
Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5060 EUR 884,49 -11,54 % / -115,37
Wienerberger AT0000831706 37Stk. 29,8700 EUR 1.105,19 +11,54 % / +114,33

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.11.)


(28.11.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 2007 ist nun übertroffen, Frankfurt bringt das Xetra Retail Service




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Infineon, adidas.

Random Partner

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Start des Xetra Retail Service, Alois W...

» Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 200...

» Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch (audi...

» PIR-News: News zu Post, CPI, Research zu UBM, Flughafen Wien, wienerberg...

» Ausgabe 1990 #gabb: Als in einem Jahr gleich 14 Austro-AGs an die Börse ...

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, Do&CO und CPI Euro...

» ATX-Trends: RBI, Agrana, FACC, wienerberger ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Manolis Kontos Austriacard, Gunter Deub...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
Wie FACC, Pierer Mobility, Frequentis, Agrana, Semperit und Linz Textil Holding für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
Wie Manz, Zumtobel, Valneva, HelloFresh, Ahlers und Nordex für Gesprächsstoff sorgten
Wie Tele Columbus, Delivery Hero, Noratis, BayWa, Samsung Electronics und Rheinmetall für Gesprächsstoff sorgten
Erste Group: Ingo Bleier scheidet aus Vorstand aus - "private Gründe"
Bilder Romana Neubauer




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    #gabb #1990
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1043: Kleine Korrektur nach dem ATX-High, ein 2007er-Rekord wurde noch vergessen, heute 36 Jahre EVN an der Börse

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Robert Delford Brown
    First Class Portraits
    1973
    First National Church of the Exquisite Panic Press,

    Konrad Werner Schulze
    Der Stahlskelettbau
    1928
    Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.

    Eron Rauch
    Creative Underground Los Angeles
    2025
    Orenda Records

    Christian Reister
    Pressure
    2025
    Self published

    Robert Frank
    Os Americanos (first Brazilian edition)
    2017
    Instituto Moreira Salles



    Autor: Christian Drastil

    28.11.2025, 3283 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 : +0.61% vs. last #gabb, +27.52% ytd, +112.70% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.444 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).

    Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 34,64 Prozent.

    BEZEICHNUNG ˄ ISIN/WKN STK./NOM. MARKTKURS MARKTWERT G/V %/ABS.
    Summe 47.818,58 +34,64% / +12.302,83
    Addiko Bank AT000ADDIKO0 50Stk. 21,1500 EUR 1.057,50 +7,36 % / +72,50
    Agrana AT000AGRANA3 95Stk. 11,7750 EUR 1.118,63 +12,14 % / +121,13
    Amag AT00000AMAG3 41Stk. 24,2000 EUR 992,20 +0,83 % / +8,20
    AT&S AT0000969985 82Stk. 32,3250 EUR 2.650,65 +166,93 % / +1.657,63
    Austriacard Holdings AG AT0000A325L0 171Stk. 5,4900 EUR 938,79 -5,99 % / -59,85
    Baader Bank DE0005088108 246Stk. 6,4500 EUR 1.586,70 +59,26 % / +590,40
    Bawag AT0000BAWAG2 12Stk. 115,5500 EUR 1.386,60 +42,39 % / +412,80
    Bechtle DE0005158703 32Stk. 44,1600 EUR 1.413,12 +41,99 % / +417,92
    CPI Europe AG AT0000A21KS2 67Stk. 16,0250 EUR 1.073,68 +7,41 % / +74,04
    DO&CO AT0000818802 5Stk. 187,1000 EUR 935,50 +3,94 % / +35,50
    Erste Group AT0000652011 16Stk. 92,8750 EUR 1.486,00 +55,67 % / +531,44
    EuroTeleSites AG AT000000ETS9 224Stk. 5,3600 EUR 1.200,64 +20,18 % / +201,60
    EVN AT0000741053 45Stk. 26,3250 EUR 1.184,63 +19,66 % / +194,63
    FACC AT00000FACC2 167Stk. 10,4300 EUR 1.741,81 +74,71 % / +744,82
    Flughafen Wien AT00000VIE62 18Stk. 54,5000 EUR 981,00 +2,44 % / +23,40
    Frequentis ATFREQUENT09 35Stk. 65,8000 EUR 2.303,00 +136,69 % / +1.330,00
    Kapsch TrafficCom AT000KAPSCH9 171Stk. 6,1200 EUR 1.046,52 +4,79 % / +47,88
    Kontron AT0000A0E9W5 51Stk. 24,1000 EUR 1.229,10 +23,59 % / +234,60
    Marinomed Biotech ATMARINOMED6 66Stk. 19,7500 EUR 1.303,50 +31,67 % / +313,50
    Österreichische Post AT0000APOST4 34Stk. 30,3750 EUR 1.032,75 +5,47 % / +53,55
    Palfinger AT0000758305 50Stk. 32,6750 EUR 1.633,75 +66,03 % / +649,75
    Pierer Mobility AT0000KTMI02 50Stk. 17,0000 EUR 850,00 -13,71 % / -135,00
    Polytec Group AT0000A00XX9 500Stk. 3,2250 EUR 1.612,50 +61,25 % / +612,50
    Porr AT0000609607 56Stk. 29,9000 EUR 1.674,40 +68,55 % / +680,96
    RBI AT0000606306 50Stk. 34,9400 EUR 1.747,00 +76,91 % / +759,50
    RWT AG AT00RWTRACE1 400Stk. 3,0000 EUR 1.200,00 +20,00 % / +200,00
    Semperit AT0000785555 84Stk. 12,8400 EUR 1.078,56 +8,45 % / +84,00
    Strabag AT000000STR1 25Stk. 76,6000 EUR 1.915,00 +93,92 % / +927,50
    Telekom Austria AT0000720008 125Stk. 8,8300 EUR 1.103,75 +10,93 % / +108,75
    UBM AT0000815402 62Stk. 23,1000 EUR 1.432,20 +43,48 % / +434,00
    Uniqa AT0000821103 127Stk. 15,0200 EUR 1.907,54 +91,83 % / +913,13
    VAS AG AT0VASGROUP3 172Stk. 3,3000 EUR 567,60 -43,10 % / -430,00
    Verbund AT0000746409 14Stk. 63,0500 EUR 882,70 -9,93 % / -97,30
    VIG AT0000908504 32Stk. 48,8000 EUR 1.561,60 +60,79 % / +590,40
    Warimpex AT0000827209 1748Stk. 0,5060 EUR 884,49 -11,54 % / -115,37
    Wienerberger AT0000831706 37Stk. 29,8700 EUR 1.105,19 +11,54 % / +114,33

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 28.11.)


    (28.11.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 2007 ist nun übertroffen, Frankfurt bringt das Xetra Retail Service




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:RBI, Frequentis, FACC, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Mayr-Melnhof, Palfinger, AT&S, CA Immo, DO&CO, EVN, Flughafen Wien, Verbund, Gurktaler AG Stamm, Pierer Mobility, SBO, Wolford, Wolftank-Adisa, Zumtobel, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Österreichische Post, Polytec Group, Telekom Austria, Merck KGaA, Porsche Automobil Holding, Infineon, adidas.

    Random Partner

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Start des Xetra Retail Service, Alois W...

    » Wiener Börse Party #1044: Wieder ATX-Hoch, auch das Verlaufshoch aus 200...

    » Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 28.11.: conwert, Porr (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Manolis Kontos Austriacard, ein 2007er-Rekord fehlt noch (audi...

    » PIR-News: News zu Post, CPI, Research zu UBM, Flughafen Wien, wienerberg...

    » Ausgabe 1990 #gabb: Als in einem Jahr gleich 14 Austro-AGs an die Börse ...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Pierer Mobility, Do&CO und CPI Euro...

    » ATX-Trends: RBI, Agrana, FACC, wienerberger ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Manolis Kontos Austriacard, Gunter Deub...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
    Wie FACC, Pierer Mobility, Frequentis, Agrana, Semperit und Linz Textil Holding für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
    Wie Manz, Zumtobel, Valneva, HelloFresh, Ahlers und Nordex für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Tele Columbus, Delivery Hero, Noratis, BayWa, Samsung Electronics und Rheinmetall für Gesprächsstoff sorgten
    Erste Group: Ingo Bleier scheidet aus Vorstand aus - "private Gründe"
    Bilder Romana Neubauer




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      #gabb #1990
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1043: Kleine Korrektur nach dem ATX-High, ein 2007er-Rekord wurde noch vergessen, heute 36 Jahre EVN an der Börse

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
      So lebt man heute in Rußland
      1957
      Blüchert

      Nikola Mihov
      The Last Gift
      2025
      Self published

      Tomáš Chadim
      Znásilněná krajina / Violated landscape
      2022
      Self published

      Paul Graham
      A1: The Great North Road
      1983
      Grey Editions

      John Gossage
      The Romance industry
      2002
      Nazraeli

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de