Österreich-Depots: Festerer November-Ultimo-Handel (Depot Kommentar)
28.11.2025, 3283 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : +0.61% vs. last #gabb, +27.52% ytd, +112.70% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 139.444 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000).
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 34,64 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|47.818,58 €
|+34,64% / +12.302,83 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,1500 EUR
|1.057,50 €
|+7,36 % / +72,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,7750 EUR
|1.118,63 €
|+12,14 % / +121,13 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,2000 EUR
|992,20 €
|+0,83 % / +8,20 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|32,3250 EUR
|2.650,65 €
|+166,93 % / +1.657,63 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,4900 EUR
|938,79 €
|-5,99 % / -59,85 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,4500 EUR
|1.586,70 €
|+59,26 % / +590,40 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|115,5500 EUR
|1.386,60 €
|+42,39 % / +412,80 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|44,1600 EUR
|1.413,12 €
|+41,99 % / +417,92 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|16,0250 EUR
|1.073,68 €
|+7,41 % / +74,04 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|187,1000 EUR
|935,50 €
|+3,94 % / +35,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|92,8750 EUR
|1.486,00 €
|+55,67 % / +531,44 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|26,3250 EUR
|1.184,63 €
|+19,66 % / +194,63 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|10,4300 EUR
|1.741,81 €
|+74,71 % / +744,82 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|54,5000 EUR
|981,00 €
|+2,44 % / +23,40 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|65,8000 EUR
|2.303,00 €
|+136,69 % / +1.330,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,1200 EUR
|1.046,52 €
|+4,79 % / +47,88 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|24,1000 EUR
|1.229,10 €
|+23,59 % / +234,60 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,7500 EUR
|1.303,50 €
|+31,67 % / +313,50 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,3750 EUR
|1.032,75 €
|+5,47 % / +53,55 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|32,6750 EUR
|1.633,75 €
|+66,03 % / +649,75 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|17,0000 EUR
|850,00 €
|-13,71 % / -135,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2250 EUR
|1.612,50 €
|+61,25 % / +612,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|29,9000 EUR
|1.674,40 €
|+68,55 % / +680,96 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|34,9400 EUR
|1.747,00 €
|+76,91 % / +759,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,8400 EUR
|1.078,56 €
|+8,45 % / +84,00 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|76,6000 EUR
|1.915,00 €
|+93,92 % / +927,50 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,8300 EUR
|1.103,75 €
|+10,93 % / +108,75 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|23,1000 EUR
|1.432,20 €
|+43,48 % / +434,00 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|15,0200 EUR
|1.907,54 €
|+91,83 % / +913,13 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|3,3000 EUR
|567,60 €
|-43,10 % / -430,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|63,0500 EUR
|882,70 €
|-9,93 % / -97,30 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|48,8000 EUR
|1.561,60 €
|+60,79 % / +590,40 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5060 EUR
|884,49 €
|-11,54 % / -115,37 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,8700 EUR
|1.105,19 €
|+11,54 % / +114,33 €
