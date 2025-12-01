» ATX-Trends: Pierer Mobility, AMAG, CPI Europe ...

01.12.2025, 1558 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse ist am Freitag im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch gestiegen. Der ATX legte bis auf 5.012,19 Punkte zu. Den Tag beendet der Index mit einem Plus von 0,53 Prozent auf 5.009,77 Zähler. An anderen Börsen in Europa gab es zum Wochenschluss kleine Pluszeichen, unter dem Strich aber nur wenig Bewegung. Aus den USA kamen am "Black Friday" keine Impulse und auch die veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone lösten keine merkliche Börsenreaktion aus. Auch in Wien zeigten sich die meisten Aktien am Freitag wenig verändert. Stark gesucht waren im prime market die Aktien von Zumtobel , die um 6,5 Prozent zulegten. Pierer Mobility stiegen um 6,3 Prozent. Aktien des Ölfeldausrüsters SBO gewannen 3,4 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa waren Ölwerte zum Wochenschluss gesucht. Voestalpine-Aktien stiegen nach einer Kurszielerhöhung um 1,1 Prozent auf 30,35 Euro. Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Kursziel für die Titel von 28,2 auf 36,5 Euro erhöht. Das Anlagevotum beließ der zuständige Experte Nicolas Kneip mit Blick auf die Zahlen zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 bei "Halten". Zu den größten Verlierern zählten am Freitag AMAG mit einem Minus von 1,6 Prozent. Die Werte von CPI Europe verloren nach Meldung von Zahlen 0,9 Prozent. Der Immobilienkonzern hatte am Donnerstag nach Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt. CPI Europe erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2025 einen Konzerngewinn von 236,9 Millionen Euro (2024: 50,9 Millionen Euro)."

(01.12.2025)

