Österreich-Depots: Gestern Pierer Mobility aufgestockt (Depot Kommentar)
Christian Drastil
02.12.2025, 3329 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : +0.05% vs. last #gabb, +28.36% ytd, +114.10% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.423 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Gestern habe ich Pierer Mobility aufgestockt.
Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 35,41 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.092,34 €
|+35,41% / +12.576,59 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|21,7500 EUR
|1.087,50 €
|+10,41 % / +102,50 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,6500 EUR
|1.106,75 €
|+10,95 % / +109,25 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1000 EUR
|988,10 €
|+0,42 % / +4,10 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|31,7750 EUR
|2.605,55 €
|+162,39 % / +1.612,53 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,5200 EUR
|943,92 €
|-5,48 % / -54,72 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|6,7000 EUR
|1.648,20 €
|+65,43 % / +651,90 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|117,6000 EUR
|1.411,20 €
|+44,92 % / +437,40 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|43,0500 EUR
|1.377,60 €
|+38,42 % / +382,40 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,4250 EUR
|1.033,47 €
|+3,38 % / +33,84 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|187,2000 EUR
|936,00 €
|+4,00 % / +36,00 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|97,0250 EUR
|1.552,40 €
|+62,63 % / +597,84 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|27,0250 EUR
|1.216,13 €
|+22,84 % / +226,13 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,3100 EUR
|1.888,77 €
|+89,45 % / +891,78 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|54,6000 EUR
|982,80 €
|+2,63 % / +25,20 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|67,0000 EUR
|2.345,00 €
|+141,01 % / +1.372,00 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|6,1400 EUR
|1.049,94 €
|+5,14 % / +51,30 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,7700 EUR
|1.161,27 €
|+16,77 % / +166,77 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,5000 EUR
|1.287,00 €
|+30,00 % / +297,00 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,6000 EUR
|1.040,40 €
|+6,25 % / +61,20 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|32,2250 EUR
|1.611,25 €
|+63,74 % / +627,25 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|16,6400 EUR
|832,00 €
|-15,53 % / -153,00 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,2750 EUR
|1.637,50 €
|+63,75 % / +637,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|31,6750 EUR
|1.773,80 €
|+78,55 % / +780,36 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|35,8100 EUR
|1.790,50 €
|+81,32 % / +803,00 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,8900 EUR
|1.082,76 €
|+8,87 % / +88,20 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|77,4000 EUR
|1.935,00 €
|+95,95 % / +947,50 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,7350 EUR
|1.091,88 €
|+9,74 % / +96,88 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|23,1000 EUR
|1.432,20 €
|+43,48 % / +434,00 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|14,9600 EUR
|1.899,92 €
|+91,06 % / +905,51 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|2,8000 EUR
|481,60 €
|-51,72 % / -516,00 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|63,6500 EUR
|891,10 €
|-9,07 % / -88,90 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|49,0750 EUR
|1.570,40 €
|+61,70 % / +599,20 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,5120 EUR
|894,98 €
|-10,49 % / -104,88 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|29,8600 EUR
|1.104,82 €
|+11,50 % / +113,96 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.12.)
Private Investor Relations Podcast #10: Stephanie Kniep, IR-Zugang bei Pierer Mobility, über den neuen Job und IR-Ausbildungen
