09.02.2026, 1695 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8378

Matteo Rosoli ist CEO & Co-Founder von Newsrooms, ich schweife mit dem Kampfsportler zunächst in Richtung BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), Kung Fu und Kayfabe-Wrestling ab, hergeleitet haben wir das mit Matteos Web-Entwickler-Tätigkeit bei Fengbao noch während der Schulzeit, ebenfalls während der Schulzeit arbeitete er bei den IT-Services der Sozialversicherung mit. Und ebenfalls noch während der Schulzeit (rund um den Abschluss) wurde er mit seinem Kumpel Alexander Maitz von Trending Topics (Jakob Steinschaden) rekrutiert und die gemeinsame Newsrooms-Idee stand am Start. Das mittlerweile grosse Spektrum des Unternehmens, das mit Generative AI "dafür sorgen will, dass Medien wieder Geld verdienen", gehen wir im Podcast durch. Und auf Basis von audio-cd.at-Podcasts wird es auch einen Showcase geben. Wir sprechen zudem über Hansi Hansmann, Philosophie, Regulatorik als Wettbewerbsvorteil und einen Börsengang irgendwann mal.

http://www.newsrooms.ai

https://matteorosoli.at

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(09.02.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/752C3Fo6GZTDBZqRHphJSm Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli - Matteo Rosoli ist CEO & Co-Founder von Newsrooms, ich schweife mit dem Kampfsportler zunächst in Richtung BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), Kung Fu und Kayfabe-Wrestling ab, hergeleitet haben wir das mit Matteos Web-Entwickler-Tätigkeit bei Fengbao noch während der Schulzeit, ebenfalls während der Schulzeit arbeitete er bei den IT-Services der Sozialversicherung mit. Und ebenfalls noch während der Schulzeit (rund um den Abschluss) wurde er mit seinem Kumpel Alexander Maitz von Trending Topics (Jakob Steinschaden) rekrutiert und die gemeinsame Newsrooms-Idee stand am Start. Das mittlerweile grosse Spektrum des Unternehmens, das mit Generative AI "dafür sorgen will, dass Medien wieder Geld verdienen", gehen wir im Podcast durch. Und auf Basis von audio-cd.at-Podcasts wird es auch einen Showcase geben. Wir sprechen zudem über Hansi Hansmann, Philosophie, Regulatorik als Wettbewerbsvorteil und einen Börsengang irgendwann mal.





https://matteorosoli.at



About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.



Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

>> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.

Random Partner Schwabe, Ley & Greiner (SLG)

Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert. >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX-Trends: DO & CO, Porr, RBI, Andritz, Mayr-Melnhof ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber Raiffeisen Research

» Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Bawag

» LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards gehen weiter ... und es...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 6.2.: Wienerberger, Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGe...

» Nachlese: Daniela Herneth Superpower, Edi Berger, Stefan Maxian (audio c...

» Wiener Börse Party #1089: ATX nach Rücksetzer wieder etwas erholt; Verbu...

» PIR-News: In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM (Christi...