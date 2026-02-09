SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

09.02.2026, 1695 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8378

Matteo Rosoli ist CEO & Co-Founder von Newsrooms, ich schweife mit dem Kampfsportler zunächst in Richtung BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), Kung Fu und Kayfabe-Wrestling ab, hergeleitet haben wir das mit Matteos Web-Entwickler-Tätigkeit bei Fengbao noch während der Schulzeit, ebenfalls während der Schulzeit arbeitete er bei den IT-Services der Sozialversicherung mit. Und ebenfalls noch während der Schulzeit (rund um den Abschluss) wurde er mit seinem Kumpel Alexander Maitz von Trending Topics (Jakob Steinschaden) rekrutiert und die gemeinsame Newsrooms-Idee stand am Start. Das mittlerweile grosse Spektrum des Unternehmens, das mit Generative AI "dafür sorgen will, dass Medien wieder Geld verdienen", gehen wir im Podcast durch. Und auf Basis von audio-cd.at-Podcasts wird es auch einen Showcase geben. Wir sprechen zudem über Hansi Hansmann, Philosophie, Regulatorik als Wettbewerbsvorteil und einen Börsengang irgendwann mal.

http://www.newsrooms.ai
https://matteorosoli.at

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


(09.02.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli




 

