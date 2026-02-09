» Nachlese: Gunter Deuber, Matteo Rosoli, mumak.me, win2day (audio cd.at)

09.02.2026, 3726 Zeichen

Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, spricht mit Christian Drastil über einen holprig-guten Jahresstart mit erneut politischer Volatilität. Wie ordnet er die Entwicklungen der letzten Wochen – trotz an sich positivem Ausblick – ein? Wie sieht Gunter die Entwicklung des ATX in diesem Umfeld? Das Thema KI und KI-Investitionen ist derzeit eines der zentralen Marktthemen. Welche Entwicklungen sind hier zu beobachten? Welche Beobachtungen und Erwartungen hat Raiffeisen Research für die aktuelle Berichtssaison? Derzeit gibt es viele Diskussionen um die Stärke des Euro, wie steht Gunter zu diesem Thema? Wie blickt er derzeit auf die Zins- und Anleihemärkte, hier gibt es ja gemäß einer aktuellen Analyse von Raiffeisen Research Rekordsummen der Schuldenaufnahme. Und: Die Inflation in Österreich hat positiv überrascht, wie sieht der Ausblick aus? Kommt damit ein Rückenwind für den Standort und die Wirtschaftsdynamik in Österreich? Finally eine kurze Medaillen- Prediction für A und D zu Olympia.

Matteo Rosoli ist CEO & Co-Founder von Newsrooms, ich schweife mit dem Kampfsportler zunächst in Richtung BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), Kung Fu und Kayfabe-Wrestling ab, hergeleitet haben wir das mit Matteos Web-Entwickler-Tätigkeit bei Fengbao noch während der Schulzeit, ebenfalls während der Schulzeit arbeitete er bei den IT-Services der Sozialversicherung mit. Und ebenfalls noch während der Schulzeit (rund um den Abschluss) wurde er mit seinem Kumpel Alexander Maitz von Trending Topics (Jakob Steinschaden) rekrutiert und die gemeinsame Newsrooms-Idee stand am Start. Das mittlerweile grosse Spektrum des Unternehmens, das mit Generative AI "dafür sorgen will, dass Medien wieder Geld verdienen", gehen wir im Podcast durch. Und auf Basis von audio-cd.at-Podcasts wird es auch einen Showcase geben. Wir sprechen zudem über Hansi Hansmann, Philosophie, Regulatorik als Wettbewerbsvorteil und einen Börsengang irgendwann mal.

ÖTV-Spitzentennis-Podcast presented by mumak.me und win2day. Es war eine erfolgreiche Woche für das Herrentennis, denn Japan konnte im Daviscup auswärts mit 3:2 besiegt werden, Juriy Rodionov und Lukas Neumayer sorgten für die Siege, in den Rankings punkten vor allem die Damen: Lilli Tagger ist mit dem Finale in Mumbai erneut in den Ranks gestiegen und Ekaterina Perelygina sorgte mit dem Sieg in Sharm El Sheik für einen Erfolg an der Nebenfront. Tamira Paszek ist aus den WTA Top1000 gefallen.

win2day ÖTV-Star der Woche: Juriy Rodionov

SportWoche ÖTV-Ö Top10: Anastasia Potapova, Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler und Sandro Kopp bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.

- ATX nach dem stärkeren Rücksetzer gestern etwas erholt

- Verbund und Bawag gesucht

- In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM

- Daniela Herneth läutet die Opening Bell für Freitag. Ein Podcast mit der ehemaligen Marketingchefin des Austria Center Vienna ist heute live gegangen - https://audio-cd.at/page/podcast/8373/ - und am 14.3. findet dort unter http://www.boersentag.at statt

- Deutsche Börse fester: Rheinmetall gesucht

- Vintage zu Wienerberger und Warimpex

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.02.)

