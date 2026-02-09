SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Gunter Deuber, Matteo Rosoli, mumak.me, win2day (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

09.02.2026, 3726 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8377
Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, spricht mit Christian Drastil über einen holprig-guten Jahresstart mit erneut politischer Volatilität. Wie ordnet er die Entwicklungen der letzten Wochen – trotz an sich positivem Ausblick – ein? Wie sieht Gunter die Entwicklung des ATX in diesem Umfeld? Das Thema KI und KI-Investitionen ist derzeit eines der zentralen Marktthemen. Welche Entwicklungen sind hier zu beobachten? Welche Beobachtungen und Erwartungen hat Raiffeisen Research für die aktuelle Berichtssaison? Derzeit gibt es viele Diskussionen um die Stärke des Euro, wie steht Gunter zu diesem Thema? Wie blickt er derzeit auf die Zins- und Anleihemärkte, hier gibt es ja gemäß einer aktuellen Analyse von Raiffeisen Research Rekordsummen der Schuldenaufnahme. Und: Die Inflation in Österreich hat positiv überrascht, wie sieht der Ausblick aus? Kommt damit ein Rückenwind für den Standort und die Wirtschaftsdynamik in Österreich? Finally eine kurze Medaillen- Prediction für A und D zu Olympia.
- Silvesterfolge Gunter Deuber / Wolfgang Matejka: https://audio-cd.at/page/playlist/9629

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
Matteo Rosoli ist CEO & Co-Founder von Newsrooms, ich schweife mit dem Kampfsportler zunächst in Richtung BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), Kung Fu und Kayfabe-Wrestling ab, hergeleitet haben wir das mit Matteos Web-Entwickler-Tätigkeit bei Fengbao noch während der Schulzeit, ebenfalls während der Schulzeit arbeitete er bei den IT-Services der Sozialversicherung mit. Und ebenfalls noch während der Schulzeit (rund um den Abschluss) wurde er mit seinem Kumpel Alexander Maitz von Trending Topics (Jakob Steinschaden) rekrutiert und die gemeinsame Newsrooms-Idee stand am Start. Das mittlerweile grosse Spektrum des Unternehmens, das mit Generative AI "dafür sorgen will, dass Medien wieder Geld verdienen", gehen wir im Podcast durch. Und auf Basis von audio-cd.at-Podcasts wird es auch einen Showcase geben. Wir sprechen zudem über Hansi Hansmann, Philosophie, Regulatorik als Wettbewerbsvorteil und einen Börsengang irgendwann mal.
http://www.newsrooms.ai
https://matteorosoli.at

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8380
ÖTV-Spitzentennis-Podcast presented by mumak.me und win2day. Es war eine erfolgreiche Woche für das Herrentennis, denn Japan konnte im Daviscup auswärts mit 3:2 besiegt werden, Juriy Rodionov und Lukas Neumayer sorgten für die Siege, in den Rankings punkten vor allem die Damen: Lilli Tagger ist mit dem Finale in Mumbai erneut in den Ranks gestiegen und Ekaterina Perelygina sorgte mit dem Sieg in Sharm El Sheik für einen Erfolg an der Nebenfront. Tamira Paszek ist aus den WTA Top1000 gefallen.
win2day ÖTV-Star der Woche: Juriy Rodionov
SportWoche ÖTV-Ö Top10: Anastasia Potapova, Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler und Sandro Kopp bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.
https://mumak.me
https://www.win2day.at

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8374
- ATX nach dem stärkeren Rücksetzer gestern etwas erholt
- Verbund und Bawag gesucht
- In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM
- Daniela Herneth läutet die Opening Bell für Freitag. Ein Podcast mit der ehemaligen Marketingchefin des Austria Center Vienna ist heute live gegangen - https://audio-cd.at/page/podcast/8373/ - und am 14.3. findet dort unter http://www.boersentag.at statt
- Deutsche Börse fester: Rheinmetall gesucht
- Vintage zu Wienerberger und Warimpex

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.02.)


(09.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten bei der Oberbank, Real Money von 10k auf 150k




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.

Random Partner

wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Starker Wochenstart mit Rekorden (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 9.2.: Extremes zu UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Gunter Deuber, Matteo Rosoli, mumak.me, win2day (audio cd.at)

» PIR-News: Strabag, RBI (Christine Petzwinkler)

» Diashow bisherige Number One Award Übergaben (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, RBI und Flughafen Wien gesucht

» ATX-Trends: DO & CO, Porr, RBI, Andritz, Mayr-Melnhof ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber Raiffeisen Research

» Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wer das in der Hand hält, ist Part der boersegeschichte.at
Upgrade für RBI-Aktie
DAX-Frühmover: Rheinmetall, Commerzbank, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Symrise, Siemens Healthineers, DAIMLER TRUCK HLD... und Brenntag
Bestätigte Kauf-Empfehlung für DO & CO
Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten bei der Oberbank, Real Money von 10k auf 150k
Strabag mietet in Berlin




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: CA Immo 0.6%, Rutsch der Stunde: voestalpine -0.67%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: SBO(1), VIG(1)
    Star der Stunde: voestalpine 0.96%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.07%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1)
    Star der Stunde: Zumtobel 0.6%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -0.76%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Verbund(1), DO&CO(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Zumtobel 1.36%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.69%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(1)
    Star der Stunde: OMV 0.48%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.22%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1083: ATX nach Rekorden mit Korrektur, RBI steigt weiter, Asta Energy kommt am oberen Ende und zudem nach Wien

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Claudia Andujar
    Genocídio do Yanomami
    2025
    Void

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    09.02.2026, 3726 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8377
    Gunter Deuber, Head of Raiffeisen Research, spricht mit Christian Drastil über einen holprig-guten Jahresstart mit erneut politischer Volatilität. Wie ordnet er die Entwicklungen der letzten Wochen – trotz an sich positivem Ausblick – ein? Wie sieht Gunter die Entwicklung des ATX in diesem Umfeld? Das Thema KI und KI-Investitionen ist derzeit eines der zentralen Marktthemen. Welche Entwicklungen sind hier zu beobachten? Welche Beobachtungen und Erwartungen hat Raiffeisen Research für die aktuelle Berichtssaison? Derzeit gibt es viele Diskussionen um die Stärke des Euro, wie steht Gunter zu diesem Thema? Wie blickt er derzeit auf die Zins- und Anleihemärkte, hier gibt es ja gemäß einer aktuellen Analyse von Raiffeisen Research Rekordsummen der Schuldenaufnahme. Und: Die Inflation in Österreich hat positiv überrascht, wie sieht der Ausblick aus? Kommt damit ein Rückenwind für den Standort und die Wirtschaftsdynamik in Österreich? Finally eine kurze Medaillen- Prediction für A und D zu Olympia.
    - Silvesterfolge Gunter Deuber / Wolfgang Matejka: https://audio-cd.at/page/playlist/9629

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8378
    Matteo Rosoli ist CEO & Co-Founder von Newsrooms, ich schweife mit dem Kampfsportler zunächst in Richtung BJJ (Brazilian Jiu Jitsu), Kung Fu und Kayfabe-Wrestling ab, hergeleitet haben wir das mit Matteos Web-Entwickler-Tätigkeit bei Fengbao noch während der Schulzeit, ebenfalls während der Schulzeit arbeitete er bei den IT-Services der Sozialversicherung mit. Und ebenfalls noch während der Schulzeit (rund um den Abschluss) wurde er mit seinem Kumpel Alexander Maitz von Trending Topics (Jakob Steinschaden) rekrutiert und die gemeinsame Newsrooms-Idee stand am Start. Das mittlerweile grosse Spektrum des Unternehmens, das mit Generative AI "dafür sorgen will, dass Medien wieder Geld verdienen", gehen wir im Podcast durch. Und auf Basis von audio-cd.at-Podcasts wird es auch einen Showcase geben. Wir sprechen zudem über Hansi Hansmann, Philosophie, Regulatorik als Wettbewerbsvorteil und einen Börsengang irgendwann mal.
    http://www.newsrooms.ai
    https://matteorosoli.at

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8380
    ÖTV-Spitzentennis-Podcast presented by mumak.me und win2day. Es war eine erfolgreiche Woche für das Herrentennis, denn Japan konnte im Daviscup auswärts mit 3:2 besiegt werden, Juriy Rodionov und Lukas Neumayer sorgten für die Siege, in den Rankings punkten vor allem die Damen: Lilli Tagger ist mit dem Finale in Mumbai erneut in den Ranks gestiegen und Ekaterina Perelygina sorgte mit dem Sieg in Sharm El Sheik für einen Erfolg an der Nebenfront. Tamira Paszek ist aus den WTA Top1000 gefallen.
    win2day ÖTV-Star der Woche: Juriy Rodionov
    SportWoche ÖTV-Ö Top10: Anastasia Potapova, Julia Grabher, Sinja Kraus und Lili Tagger bei den Damen sowie Filip Misolic, Sebastian Ofner, Lukas Neumayer, Jurij Rodionov, Joel Schwärzler und Sandro Kopp bei den Herren sind WTA/ATP-übergreifend die Top10 aktuell. In welcher Reihenfolge, das wird im Podcast verraten.
    https://mumak.me
    https://www.win2day.at

    Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8374
    - ATX nach dem stärkeren Rücksetzer gestern etwas erholt
    - Verbund und Bawag gesucht
    - In den News: Strabag, Bawag, Post, Bajaj Mobility/KTM
    - Daniela Herneth läutet die Opening Bell für Freitag. Ein Podcast mit der ehemaligen Marketingchefin des Austria Center Vienna ist heute live gegangen - https://audio-cd.at/page/podcast/8373/ - und am 14.3. findet dort unter http://www.boersentag.at statt
    - Deutsche Börse fester: Rheinmetall gesucht
    - Vintage zu Wienerberger und Warimpex

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.02.)


    (09.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten bei der Oberbank, Real Money von 10k auf 150k




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.

    Random Partner

    wikifolio
    wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Starker Wochenstart mit Rekorden (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 9.2.: Extremes zu UBM (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Gunter Deuber, Matteo Rosoli, mumak.me, win2day (audio cd.at)

    » PIR-News: Strabag, RBI (Christine Petzwinkler)

    » Diashow bisherige Number One Award Übergaben (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, RBI und Flughafen Wien gesucht

    » ATX-Trends: DO & CO, Porr, RBI, Andritz, Mayr-Melnhof ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber Raiffeisen Research

    » Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wer das in der Hand hält, ist Part der boersegeschichte.at
    Upgrade für RBI-Aktie
    DAX-Frühmover: Rheinmetall, Commerzbank, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Symrise, Siemens Healthineers, DAIMLER TRUCK HLD... und Brenntag
    Bestätigte Kauf-Empfehlung für DO & CO
    Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten bei der Oberbank, Real Money von 10k auf 150k
    Strabag mietet in Berlin




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: CA Immo 0.6%, Rutsch der Stunde: voestalpine -0.67%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: SBO(1), VIG(1)
      Star der Stunde: voestalpine 0.96%, Rutsch der Stunde: Polytec Group -1.07%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(1)
      Star der Stunde: Zumtobel 0.6%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -0.76%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Verbund(1), DO&CO(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Zumtobel 1.36%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.69%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(1)
      Star der Stunde: OMV 0.48%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.22%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1083: ATX nach Rekorden mit Korrektur, RBI steigt weiter, Asta Energy kommt am oberen Ende und zudem nach Wien

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Helmar Lerski
      Köpfe des Alltags
      1931
      Hermann Reckendorf

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

      Tenmei Kanoh
      New York 1969
      2014
      Ishi Inc.

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de