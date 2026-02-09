SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PIR-News: Strabag, RBI (Christine Petzwinkler)

09.02.2026, 1460 Zeichen

Die Strabag AG mietet 12.000 m² Bürofläche in der gemischt genutzten Quartiersentwicklung „B’Ella Berlin“ des Immobilien-Unternehmens Hines in Berlin-Schöneberg. Strabag wird sein Berliner Hauptquartier mit ca. 700 Mitarbeitenden in das Quartier verlegen. Das gesamte Quartier B’Ella Berlin umfasst zwei Büro- und Geschäftsgebäude, zwei Wohngebäude mit insgesamt 300 Wohnungen, eine Kindertagesstätte, ein Restaurant sowie einen begrünten Innenhof, wie auch eine 450 Meter lange, durchgehende Dachterrasse. Insgesamt erstreckt sich das Projekt über rund 75.000 m² Bruttogrundfläche. Die Fertigstellung von B’Ella Berlin ist für das erste Quartal 2029 geplant. Die Strabag-Tochter Ed. Züblin AG fungiert als Generalunternehmer.
Strabag ( Akt. Indikation:  91,00 /91,30, 1,28%)

Die Analysten der Baader Bank stufen die Raiffeisen Bank International-Aktie von Sell auf Add, das Kursziel wird von 35,2 Euro auf 48,3 Euro angehoben. Sie erklären: "Nach Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals haben wir unsere veralteten Gewinnprognosen aktualisiert. Wir haben unsere Prognosen zudem um das Jahr 2028 erweitert. Wie bereits in unseren Kommentaren zur Veröffentlichung angekündigt, hat dies zu deutlichen Aufwärtskorrekturen geführt, um unsere Prognosen besser an die Einschätzung des Managements anzupassen."
RBI ( Akt. Indikation:  42,98 /43,06, 2,38%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.02.)


(09.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten bei der Oberbank, Real Money von 10k auf 150k




RBI
Akt. Indikation:  42.96 / 43.08
Uhrzeit:  14:44:30
Veränderung zu letztem SK:  2.38%
Letzter SK:  42.02 ( 1.20%)

Strabag
Akt. Indikation:  92.00 / 92.00
Uhrzeit:  14:43:44
Veränderung zu letztem SK:  2.22%
Letzter SK:  90.00 ( 1.35%)



 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.

Random Partner

WEB Windenergie AG
Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» PIR-News: Strabag, RBI (Christine Petzwinkler)

» Diashow bisherige Number One Award Übergaben (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, RBI und Flughafen Wien gesucht

» ATX-Trends: DO & CO, Porr, RBI, Andritz, Mayr-Melnhof ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber Raiffeisen Research

» Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Bawag

» LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards gehen weiter ... und es...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Upgrade für RBI-Aktie
Wer das in der Hand hält, ist Part der boersegeschichte.at
DAX-Frühmover: Rheinmetall, Commerzbank, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Symrise, Siemens Healthineers, DAIMLER TRUCK HLD... und Brenntag
Bestätigte Kauf-Empfehlung für DO & CO
ATX-Trends: DO & CO, Porr, RBI, Andritz, Mayr-Melnhof ...
Research-Fazits zu OMV, Allianz, Grenke, Siemens Healthineers, Scout24 ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Zumtobel 0.6%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -0.76%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Verbund(1), DO&CO(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Zumtobel 1.36%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.69%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(1)
    Star der Stunde: OMV 0.48%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.22%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: SBO(5), Verbund(2), Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), OMV(1), voestalpine(1), Wienerberger(1), AT&S(1)
    Scheid zu Kontron
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 2.15%, Rutsch der Stunde: OMV -0.96%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Porr(2), Kontron(1), Wienerberger(1), CA Immo(1), OMV(1)
    Featured Partner Video

    BörseGeschichte Podcast: Harald Hagenauer vor 10 Jahren zum ATX-25er

    Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

    Books josefchladek.com

    Jeff Mermelstein
    What if Jeff were a Butterfly?
    2025
    Void

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll



    Autor: Christine Petzwinkler

    09.02.2026, 1460 Zeichen

    Die Strabag AG mietet 12.000 m² Bürofläche in der gemischt genutzten Quartiersentwicklung „B’Ella Berlin“ des Immobilien-Unternehmens Hines in Berlin-Schöneberg. Strabag wird sein Berliner Hauptquartier mit ca. 700 Mitarbeitenden in das Quartier verlegen. Das gesamte Quartier B’Ella Berlin umfasst zwei Büro- und Geschäftsgebäude, zwei Wohngebäude mit insgesamt 300 Wohnungen, eine Kindertagesstätte, ein Restaurant sowie einen begrünten Innenhof, wie auch eine 450 Meter lange, durchgehende Dachterrasse. Insgesamt erstreckt sich das Projekt über rund 75.000 m² Bruttogrundfläche. Die Fertigstellung von B’Ella Berlin ist für das erste Quartal 2029 geplant. Die Strabag-Tochter Ed. Züblin AG fungiert als Generalunternehmer.
    Strabag ( Akt. Indikation:  91,00 /91,30, 1,28%)

    Die Analysten der Baader Bank stufen die Raiffeisen Bank International-Aktie von Sell auf Add, das Kursziel wird von 35,2 Euro auf 48,3 Euro angehoben. Sie erklären: "Nach Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals haben wir unsere veralteten Gewinnprognosen aktualisiert. Wir haben unsere Prognosen zudem um das Jahr 2028 erweitert. Wie bereits in unseren Kommentaren zur Veröffentlichung angekündigt, hat dies zu deutlichen Aufwärtskorrekturen geführt, um unsere Prognosen besser an die Einschätzung des Managements anzupassen."
    RBI ( Akt. Indikation:  42,98 /43,06, 2,38%)

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.02.)


    (09.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten bei der Oberbank, Real Money von 10k auf 150k




    RBI
    Akt. Indikation:  42.96 / 43.08
    Uhrzeit:  14:44:30
    Veränderung zu letztem SK:  2.38%
    Letzter SK:  42.02 ( 1.20%)

    Strabag
    Akt. Indikation:  92.00 / 92.00
    Uhrzeit:  14:43:44
    Veränderung zu letztem SK:  2.22%
    Letzter SK:  90.00 ( 1.35%)



     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.

    Random Partner

    WEB Windenergie AG
    Die WEB Windenergie AG projektiert und betreibt Kraftwerke auf Basis Erneuerbarer Energien mit besonderem Schwerpunkt auf Windkraft. Die derzeit 339 Kraftwerke haben eine Gesamtleistung von 781 MW (Stand: 12.08.2025). Neben Österreich ist das Unternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, der Slowakei, Tschechien, Kanada und den USA tätig.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » PIR-News: Strabag, RBI (Christine Petzwinkler)

    » Diashow bisherige Number One Award Übergaben (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, RBI und Flughafen Wien gesucht

    » ATX-Trends: DO & CO, Porr, RBI, Andritz, Mayr-Melnhof ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Gunter Deuber Raiffeisen Research

    » Börsepeople im Podcast S23/12: Matteo Rosoli

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Bawag

    » LinkedIn-NL: Die Übergaben der Number One Awards gehen weiter ... und es...

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Upgrade für RBI-Aktie
    Wer das in der Hand hält, ist Part der boersegeschichte.at
    DAX-Frühmover: Rheinmetall, Commerzbank, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Symrise, Siemens Healthineers, DAIMLER TRUCK HLD... und Brenntag
    Bestätigte Kauf-Empfehlung für DO & CO
    ATX-Trends: DO & CO, Porr, RBI, Andritz, Mayr-Melnhof ...
    Research-Fazits zu OMV, Allianz, Grenke, Siemens Healthineers, Scout24 ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Zumtobel 0.6%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -0.76%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Verbund(1), DO&CO(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Zumtobel 1.36%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.69%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: AT&S(1)
      Star der Stunde: OMV 0.48%, Rutsch der Stunde: AT&S -2.22%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: SBO(5), Verbund(2), Frequentis(2), RBI(1), Porr(1), OMV(1), voestalpine(1), Wienerberger(1), AT&S(1)
      Scheid zu Kontron
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 2.15%, Rutsch der Stunde: OMV -0.96%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Porr(2), Kontron(1), Wienerberger(1), CA Immo(1), OMV(1)
      Featured Partner Video

      BörseGeschichte Podcast: Harald Hagenauer vor 10 Jahren zum ATX-25er

      Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

      Books josefchladek.com

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Elizabeth Alderliesten
      Not Shameless
      2025
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de