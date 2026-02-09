PIR-News: Strabag, RBI (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
09.02.2026, 1460 Zeichen
Die Strabag AG mietet 12.000 m² Bürofläche in der gemischt genutzten Quartiersentwicklung „B’Ella Berlin“ des Immobilien-Unternehmens Hines in Berlin-Schöneberg. Strabag wird sein Berliner Hauptquartier mit ca. 700 Mitarbeitenden in das Quartier verlegen. Das gesamte Quartier B’Ella Berlin umfasst zwei Büro- und Geschäftsgebäude, zwei Wohngebäude mit insgesamt 300 Wohnungen, eine Kindertagesstätte, ein Restaurant sowie einen begrünten Innenhof, wie auch eine 450 Meter lange, durchgehende Dachterrasse. Insgesamt erstreckt sich das Projekt über rund 75.000 m² Bruttogrundfläche. Die Fertigstellung von B’Ella Berlin ist für das erste Quartal 2029 geplant. Die Strabag-Tochter Ed. Züblin AG fungiert als Generalunternehmer.
Strabag ( Akt. Indikation: 91,00 /91,30, 1,28%)
Die Analysten der Baader Bank stufen die Raiffeisen Bank International-Aktie von Sell auf Add, das Kursziel wird von 35,2 Euro auf 48,3 Euro angehoben. Sie erklären: "Nach Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals haben wir unsere veralteten Gewinnprognosen aktualisiert. Wir haben unsere Prognosen zudem um das Jahr 2028 erweitert. Wie bereits in unseren Kommentaren zur Veröffentlichung angekündigt, hat dies zu deutlichen Aufwärtskorrekturen geführt, um unsere Prognosen besser an die Einschätzung des Managements anzupassen."
RBI ( Akt. Indikation: 42,98 /43,06, 2,38%)
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.02.)
RBI
Uhrzeit: 14:44:30
Veränderung zu letztem SK: 2.38%
Letzter SK: 42.02 ( 1.20%)
Strabag
Uhrzeit: 14:43:44
Veränderung zu letztem SK: 2.22%
Letzter SK: 90.00 ( 1.35%)
RBI
Uhrzeit: 14:44:30
Veränderung zu letztem SK: 2.38%
Letzter SK: 42.02 ( 1.20%)
Strabag
Uhrzeit: 14:43:44
Veränderung zu letztem SK: 2.22%
Letzter SK: 90.00 ( 1.35%)
