Die Homebase
österreichischer Aktien
Diashow bisherige Number One Award Übergaben (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

09.02.2026, 1448 Zeichen

Number One Award für die Besten der Besten am Wiener Kapitalmarkt 2025. Dies auf Basis von Hard Facts und dem Presenting Partner Oaklins. „Oaklins Austria ist im Jahr 2025 sehr gerne bei der Verleihung der Number One Awards als Award-Sponsor dabei. Als Capital Market Coach an der Wiener Börse freuen wir uns mit den Award-Gewinnern, und wollen dabei unser Engagement für erfolgreiche Performance in den unterschiedlichen Kategorien unterstreichen. Ein lebendiger und attraktiver Kapitalmarkt ist für den Finanzplatz Wien und alle darin tätigen Unternehmen von enormer Bedeutung. Da sind wir gerne dabei und unterstützen alle Marktteilnehmer,“ sagen Helmut Anninger, Christoph Haimberger, Thomas Jungreithmeir, Roland Meier. Diashow der bisherigen 5 Übergaben: https://www.photaq.com/page/index/4192
Kategorien ab Seite 15 unter https://boerse-social.com/pdf/magazines/bsm_107

Um 11:06 liegt der ATX mit +0.90 Prozent im Plus bei 5717 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.33% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +2.36% auf 7.38 Euro, dahinter RBI mit +2.33% auf 43 Euro und Flughafen Wien mit +2.03% auf 55.3 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24790 (+0.28%, Ultimo 2025: 24490, 0.95% ytd).

Topperformer DAX sind Commerzbank mit +2.19% auf 34.755 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +1.76% auf 219.2 Euro und Rheinmetall mit +1.75% auf 1632.5 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.02.)


(09.02.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1090: ATX stark, RBI vorne, Vorstandsangelegenheiten bei der Oberbank, Real Money von 10k auf 150k




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Andritz, OMV, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Amag, Österreichische Post, Lenzing, CPI Europe AG, Telekom Austria, Semperit, Flughafen Wien, VIG, DO&CO, Gurktaler AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Bajaj Mobility AG, Verbund, Warimpex, Addiko Bank, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Marinomed Biotech, Agrana, CA Immo, EVN, Zumtobel, Dow Jones, Amazon.

