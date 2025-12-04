» Nachlese: Böser Trump, böse Übergewinnsteuer (audio cd.at)

04.12.2025, 667 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8161/

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8160

- ATX nach Rekorden leicht schwächer

- UBM, Strabag vorne

- u.a. die Top-Performer Strabag, Porr und Palfinger müssen den Top-Dividend verlassen

- In den News: Börsenunwort mit Trump-Sieg, UBM

- Research zu Uniqa, Flughafen Wien

- Vintage zu OMV und Happy Birthday Stefan Zapotocky

- Frankfurt: DAX stärker, Merck gesucht

- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.12.)

(04.12.2025)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, EVN, voestalpine, Addiko Bank, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Porsche Automobil Holding, DAIMLER TRUCK HLD..., Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Siemens, Fresenius, Rheinmetall, BASF, BMW, Mercedes-Benz Group, Siemens Energy, Deutsche Post, Verbund.

Random Partner EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG

Die EXAA Abwicklungsstelle für Energieprodukte AG ist die führende österreichische Energiebörse mit einer breiten heimischen sowie internationalen Kundenbasis und einem länderübergreifenden Produktportfolio. Die Energiebörse versteht sich als Partner für alle Akteure am europäischen Energiemarkt und erschließt kontinuierlich neue Geschäftsfelder, um weiter nachhaltig zu wachsen. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 4.12.: Erste Group (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Böser Trump, böse Übergewinnsteuer (audio cd.at)

» In den News: VIG, Post, Verbund, Agrana, Strabag, neue Raiffeisen Top Pi...

» Ausgabe 1994, fünf IPOs 1994, noch 100 Tage bis zum boersentag.at (Chri...

» Wiener Börse Party #1048: ATX unverändert, Verbund mit fetter Dividende ...

» Wiener Börse zu Mittag unverändert: CPI Europe, Addiko Bank und EuroTele...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATXPrime, ATXFive, RBI, Monika Kalbache...

» ATX-Trends: wienerberger, RBI, Flughafen Wien, Uniqa ...