Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Böser Trump, böse Übergewinnsteuer (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

04.12.2025, 667 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8161/
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8160
- ATX nach Rekorden leicht schwächer
- UBM, Strabag vorne
- u.a. die Top-Performer Strabag, Porr und Palfinger müssen den Top-Dividend verlassen
- In den News: Börsenunwort mit Trump-Sieg, UBM
- Research zu Uniqa, Flughafen Wien
- Vintage zu OMV und Happy Birthday Stefan Zapotocky
- Frankfurt: DAX stärker, Merck gesucht
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.12.)


(04.12.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/09: Katharina Hader




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, EVN, voestalpine, Addiko Bank, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Porsche Automobil Holding, DAIMLER TRUCK HLD..., Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Siemens, Fresenius, Rheinmetall, BASF, BMW, Mercedes-Benz Group, Siemens Energy, Deutsche Post, Verbund.

