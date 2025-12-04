Nachlese: Böser Trump, böse Übergewinnsteuer (audio cd.at)
04.12.2025, 667 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8161/
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Trump ist erster 2fach-Champion an der Wiener Börse, Übergewinnsteuer bleibt aber das Böseste
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8160
- ATX nach Rekorden leicht schwächer
- UBM, Strabag vorne
- u.a. die Top-Performer Strabag, Porr und Palfinger müssen den Top-Dividend verlassen
- In den News: Börsenunwort mit Trump-Sieg, UBM
- Research zu Uniqa, Flughafen Wien
- Vintage zu OMV und Happy Birthday Stefan Zapotocky
- Frankfurt: DAX stärker, Merck gesucht
- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.12.)
Aktien auf dem Radar:FACC, VIG, Zumtobel, Austriacard Holdings AG, Pierer Mobility, Rosenbauer, EVN, voestalpine, Addiko Bank, Gurktaler AG Stamm, Gurktaler AG VZ, Stadlauer Malzfabrik AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Polytec Group, Porsche Automobil Holding, DAIMLER TRUCK HLD..., Volkswagen Vz., Fresenius Medical Care, Siemens, Fresenius, Rheinmetall, BASF, BMW, Mercedes-Benz Group, Siemens Energy, Deutsche Post, Verbund.
