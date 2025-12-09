» Nachlese: Aktienferne Stiftungsvorstände, Ina Sabitzer PIR (audio cd.at)

09.12.2025, 1363 Zeichen

Ina Sabitzer ist Moderatorin, Corporate Profilerin, Ex-Kommunikationschefin der Österreichischen Post und hat auch für die Deutsche Telekom kommuniziert. 2026 moderiert sie die CIRA-Jahreskonferenz dann bereits zum 10. Mal, im Podcast sprechen wir über Key Take aways aus ihren bisher 9 CIRA-Events.

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Warum agieren Stiftungsvorstände nur so aktienfern? Und wie wird man eigentlich Stiftungsvorstand? Manfred Wieland, stiftung-nextgen, hat Antworten und einen neuen eigenen Uni-Lehrgang in der Privatuniversität Schloss Seeburg. Interessiert mich!

- ATX am Feiertag, an dem gehandelt wird, nur knapp unter High

- Versicherer und Do&Co gesucht

- News von der Post

- Research zu Verbund, VIG

- Frankfurt: DAX stärker, Bayer erneut top

- Comeback morgen

- mehr dazu im Podcast

