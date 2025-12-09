Nachlese: Aktienferne Stiftungsvorstände, Ina Sabitzer PIR (audio cd.at)
09.12.2025, 1363 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8180
Ina Sabitzer ist Moderatorin, Corporate Profilerin, Ex-Kommunikationschefin der Österreichischen Post und hat auch für die Deutsche Telekom kommuniziert. 2026 moderiert sie die CIRA-Jahreskonferenz dann bereits zum 10. Mal, im Podcast sprechen wir über Key Take aways aus ihren bisher 9 CIRA-Events.
https://www.inasabitzer.at
Börsepeople Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013
https://www.inasabitzer.at
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8179
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Warum agieren Stiftungsvorstände nur so aktienfern? Und wie wird man eigentlich Stiftungsvorstand? Manfred Wieland, stiftung-nextgen, hat Antworten und einen neuen eigenen Uni-Lehrgang in der Privatuniversität Schloss Seeburg. Interessiert mich!
Aus Börsepeople Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177/
https://stiftung-nextgen.at
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8178
- ATX am Feiertag, an dem gehandelt wird, nur knapp unter High
- Versicherer und Do&Co gesucht
- News von der Post
- Research zu Verbund, VIG
- Frankfurt: DAX stärker, Bayer erneut top
- Comeback morgen
- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden
Aktien auf dem Radar:VIG, FACC, RBI, Pierer Mobility, Austriacard Holdings AG, Rosenbauer, DO&CO, Palfinger, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, GEA Group, Siemens, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Deutsche Post, BMW, Porsche Automobil Holding, Continental, Vonovia SE, Bayer, Rheinmetall.
