Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Aktienferne Stiftungsvorstände, Ina Sabitzer PIR (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

09.12.2025, 1363 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8180
Ina Sabitzer ist Moderatorin, Corporate Profilerin, Ex-Kommunikationschefin der Österreichischen Post und hat auch für die Deutsche Telekom kommuniziert. 2026 moderiert sie die CIRA-Jahreskonferenz dann bereits zum 10. Mal, im Podcast sprechen wir über Key Take aways aus ihren bisher 9 CIRA-Events.
https://www.inasabitzer.at
Börsepeople Ina Sabitzer: https://audio-cd.at/page/podcast/8013
https://www.inasabitzer.at
http://www.audio-cd.at/pir
Playlist Spotify http://www.audio-cd.at/private-investor-relations

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8179
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Warum agieren Stiftungsvorstände nur so aktienfern? Und wie wird man eigentlich Stiftungsvorstand? Manfred Wieland, stiftung-nextgen, hat Antworten und einen neuen eigenen Uni-Lehrgang in der Privatuniversität Schloss Seeburg. Interessiert mich!
Aus Börsepeople Manfred Wieland: https://audio-cd.at/page/podcast/8177/
https://stiftung-nextgen.at

Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8178
- ATX am Feiertag, an dem gehandelt wird, nur knapp unter High
- Versicherer und Do&Co gesucht
- News von der Post
- Research zu Verbund, VIG
- Frankfurt: DAX stärker, Bayer erneut top
- Comeback morgen
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.12.)


(09.12.2025)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden




 

