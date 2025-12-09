SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Zur Ausgabe 1997 die 1997er-IPOs (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

09.12.2025, 674 Zeichen

Um 10:54 liegt der ATX mit +0.05 Prozent im Plus bei 5102 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +4.76% auf 55 Euro, dahinter Frequentis mit +2.67% auf 69.2 Euro und RBI mit +2.09% auf 35.63 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24159 (+0.47%, Ultimo 2024: 19909, 20.78% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.61% auf 1658 Euro, dahinter GEA Group mit +2.51% auf 56.225 Euro und Allianz mit +1.81% auf 376.3 Euro. Zum Tag: Gesynct zur Ausgabe 1997 hier die Austro-IPOs aus 1997: Hirsch, SW Umwelttechnik, Austria Tabak, Erste Group, SBO, Topcall.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.12.)


(09.12.2025)

Aktien auf dem Radar:VIG, FACC, RBI, Pierer Mobility, Austriacard Holdings AG, Rosenbauer, DO&CO, Palfinger, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, GEA Group, Siemens, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Deutsche Post, BMW, Porsche Automobil Holding, Continental, Vonovia SE, Bayer, Rheinmetall.

