Zur Ausgabe 1997 die 1997er-IPOs (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
09.12.2025, 674 Zeichen
Um 10:54 liegt der ATX mit +0.05 Prozent im Plus bei 5102 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +4.76% auf 55 Euro, dahinter Frequentis mit +2.67% auf 69.2 Euro und RBI mit +2.09% auf 35.63 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24159 (+0.47%, Ultimo 2024: 19909, 20.78% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.61% auf 1658 Euro, dahinter GEA Group mit +2.51% auf 56.225 Euro und Allianz mit +1.81% auf 376.3 Euro. Zum Tag: Gesynct zur Ausgabe 1997 hier die Austro-IPOs aus 1997: Hirsch, SW Umwelttechnik, Austria Tabak, Erste Group, SBO, Topcall.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, FACC, RBI, Pierer Mobility, Austriacard Holdings AG, Rosenbauer, DO&CO, Palfinger, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, GEA Group, Siemens, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Deutsche Post, BMW, Porsche Automobil Holding, Continental, Vonovia SE, Bayer, Rheinmetall.
Random Partner
Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.12.: Extremes zu SBO (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Aktienferne Stiftungsvorstände, Ina Sabitzer PIR (audio cd.at)
» PIR-News: Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei AT&S, Uniqa feiert (Chri...
» Zur Ausgabe 1997 die 1997er-IPOs (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1051: ATX mit neuem Verlaufsrekord (aber nur kurz), ...
» Wiener Börse zu Mittag minimal stärker: VIG, Frequentis und RBI gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Oracle, Ina Sabitzer, Netflix, aktienfe...
» ATX-Trends: Verbund, Erste Group, VIG ...
» Wiener Börse Party #1050: ATX mit etwas festerem Feiertagshandel, VIG, D...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommen...
- Börsegeschichte 9.12.: Extremes zu SBO (Börse Ges...
- Nachlese: Aktienferne Stiftungsvorstände, Ina Sab...
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, FACC und RBI auffä...
- PIR-News: Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei A...
- Zur Ausgabe 1997 die 1997er-IPOs (Christian Drastil)
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden - was es damit auf sich hat, löst die heutige daily voice auf.
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming ho...
Books josefchladek.com
Oliver Gerhartz
The waning season
2025
Nearest Truth
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof
09.12.2025, 674 Zeichen
Um 10:54 liegt der ATX mit +0.05 Prozent im Plus bei 5102 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 39.29% ytd). Topperformer der PIR-Group sind VIG mit +4.76% auf 55 Euro, dahinter Frequentis mit +2.67% auf 69.2 Euro und RBI mit +2.09% auf 35.63 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24159 (+0.47%, Ultimo 2024: 19909, 20.78% ytd). Topperformer DAX sind Rheinmetall mit +4.61% auf 1658 Euro, dahinter GEA Group mit +2.51% auf 56.225 Euro und Allianz mit +1.81% auf 376.3 Euro. Zum Tag: Gesynct zur Ausgabe 1997 hier die Austro-IPOs aus 1997: Hirsch, SW Umwelttechnik, Austria Tabak, Erste Group, SBO, Topcall.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 09.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, FACC, RBI, Pierer Mobility, Austriacard Holdings AG, Rosenbauer, DO&CO, Palfinger, Warimpex, Kapsch TrafficCom, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, Flughafen Wien, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria, GEA Group, Siemens, HeidelbergCement, MTU Aero Engines, Fresenius Medical Care, Deutsche Bank, Deutsche Post, BMW, Porsche Automobil Holding, Continental, Vonovia SE, Bayer, Rheinmetall.
Random Partner
Porr
Die Porr ist eines der größten Bauunternehmen in Österreich und gehört zu den führenden Anbietern in Europa. Als Full-Service-Provider bietet das Unternehmen alle Leistungen im Hoch-, Tief- und Infrastrukturbau entlang der gesamten Wertschöpfungskette Bau.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 9.12.: Extremes zu SBO (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Aktienferne Stiftungsvorstände, Ina Sabitzer PIR (audio cd.at)
» PIR-News: Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei AT&S, Uniqa feiert (Chri...
» Zur Ausgabe 1997 die 1997er-IPOs (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1051: ATX mit neuem Verlaufsrekord (aber nur kurz), ...
» Wiener Börse zu Mittag minimal stärker: VIG, Frequentis und RBI gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Oracle, Ina Sabitzer, Netflix, aktienfe...
» ATX-Trends: Verbund, Erste Group, VIG ...
» Wiener Börse Party #1050: ATX mit etwas festerem Feiertagshandel, VIG, D...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Knapp unter High (Depot Kommen...
- Börsegeschichte 9.12.: Extremes zu SBO (Börse Ges...
- Nachlese: Aktienferne Stiftungsvorstände, Ina Sab...
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, FACC und RBI auffä...
- PIR-News: Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei A...
- Zur Ausgabe 1997 die 1997er-IPOs (Christian Drastil)
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden - was es damit auf sich hat, löst die heutige daily voice auf.
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming ho...
Books josefchladek.com
Pieter Hugo
The Hyena & Other Men
2007
Prestel
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition