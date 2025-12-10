» ATX-Trends: Erste Group, wienerberger, VIG ...

10.12.2025, 2560 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat sich gestern Dienstag wieder in Rekordlaune gezeigt. Der ATX legte um 0,59 Prozent auf den Rekordschluss von 5.129,53 Punkten zu. Auch der ATX Prime war mit 0,57 Prozent auf 2.546,80 Einheiten im Plus. Getragen wurde der Leitindex vor allem von Banken- und Versicherungswerten. Die wichtigsten europäischen Börsen notierten ebenso mehrheitlich im Plus. Der Tag war weitgehend vom Warten auf die US-Zinsentscheidung heute Mittwoch geprägt. Marktseitig wird eine Reduktion des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte erwartet.

An den europäischen Börsen waren unter anderem Versicherungspapiere gesucht. Davon profitierte auch die Vienna Insurance Group, deren Aktien-Kursziel von Analysten der Schweizer Bank UBS von 58 auf 65,40 Euro angehoben wurde. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt. Die vergangene Woche vorgestellten Finanzziele bis 2028 der Ansicht nach in mehr als nur einer Hinsicht eine positive Entwicklung. Sie seien ambitioniert und würden die Visibilität und Glaubwürdigkeit von VIG bei den Anlegern verbessern. VIG war gestern Top-Performer im ATX Prime-Segment und notierten zum Handelsschluss mit einem Plus von 7,24 Prozent bei 56,30 Euro. Für das ATX-Schwergewicht Erste Bank Group haben Analysten der UBS-Bank das Kursziel von 97 Euro auf 108 Euro hinaufgesetzt. Die Empfehlung "Buy" wurde von den zuständigen Experten bestätigt. "Die Erste Group ist eine gut diversifizierte Bank, die von starken Volumen-und Margentrends in Mittel- und Osteuropa profitiert", schreiben die Analysten. Die Erste-Aktien schlossen mit plus 1,45 Prozent bei 97,95 Euro. Die schwer gewichteten Finanzpapiere landeten überwiegend im Plus. RBI lagen bei plus 4,1 Prozent, Uniqa bei plus 2,3 Prozent. Bawag tendierten mit minus 0,5 Prozent hingegen gegen den Trend. Rückenwind für Bankentitel könnte es durch eine Vereinfachung der Kapitalregeln für Banken durch die Europäische Zentralbank geben. Nicolas Kneip Analyst der Wiener Privatbank hat seine Kaufempfehlung für Wienerberger bestätigt. Das Kursziel (fairer Wert) für die Aktien des Baustoffkonzerns wurde von leicht von 38,6 auf 37,4 Euro gekürzt. Der Baustoffhersteller schloss mit einem Minus von 2,3 Prozent auf 28,50 Euro. Beim Faserhersteller Lenzing wurde eine Änderung an der Unternehmensspitze gemeldet. Vorstandschef Rohit Aggarwal zieht sich mit Ende Januar 2026 von seinem Posten zurück. Den Ausblick für 2025 bestätigte der börsennotierte oberösterreichische Konzern unterdessen. Lenzing verloren zum Handelsschluss 2,7 Prozent."

(10.12.2025)

Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, Zumtobel, Pierer Mobility, Flughafen Wien, Rosenbauer, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, OMV, AT&S, CA Immo, Lenzing, Andritz, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria.

