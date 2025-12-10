» Nachlese: Martina Draper, Haelsi und Strabag 1,5 (audio cd.at)

10.12.2025, 2116 Zeichen

Martina Draper ist Fotografin, Podcasterin und leidenschaftliche Radfahrerin. Eigentlich wollte sie Sekretärin werden, war sie auch, aber das wars dann doch nicht. Die Fotografie dann sehr wohl. Seit 2005 ist Martina mit ihren Arbeiten in Geschäftsberichten, Büchern bzw. nach Events oder Awards vertreten, die Ex-WirtschaftsBlatt-Fotografin hat auch einen grossen Kapitalmarkt-Kundenstock. Wir tauchen tief in Fotowelten ein, sprechen über KI, Visagen und Visagistinnen, über Beispielreels, Spass und Zertifikate. Aber auch über ihren neuen Podcast und das Radfahren.

Haelsi macht Gesundheit einfach – für Dich und deine Firma. Ob Orthopädie, Augenheilkunde, mentale Gesundheit oder Physiotherapie: bei haelsi bekommst du schnelle, pünktliche Termine bei top Spezialisten in 25 Fachrichtungen an 3 Standorten in Wien und online. haelsi macht jetzt auch die modernste Arbeitsmedizin in Österreich - wenn deine Firma beim Betriebsarzt ein Upgrade braucht, entdeckst du auf haelsi.at mehr!

kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden - was es damit auf sich hat, löst die heutige daily voice auf.

- ATX mit neuem Verlaufsrekord

- Comeback der Opening Bell: Christian Drastil mit der Opening Bell für die Wiener Börse Party 1051. Noch vor Weihnachten wird ein selbstkomponierter Weihnachtssong mit Interpret:innen aus der Community released werden. Christians Börsewort 2025: Ciao 2007. Fotos dazu: https://photaq.com/page/index/4184 Danke an die Presenter Telekom Austria, Wemove und Zeppelin

- Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei AT&S

- Uniqa feiert

- Frankfurt: DAX stärker, Rheinmetall top

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47

