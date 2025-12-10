Nachlese: Martina Draper, Haelsi und Strabag 1,5 (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
10.12.2025, 2116 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8185
Martina Draper ist Fotografin, Podcasterin und leidenschaftliche Radfahrerin. Eigentlich wollte sie Sekretärin werden, war sie auch, aber das wars dann doch nicht. Die Fotografie dann sehr wohl. Seit 2005 ist Martina mit ihren Arbeiten in Geschäftsberichten, Büchern bzw. nach Events oder Awards vertreten, die Ex-WirtschaftsBlatt-Fotografin hat auch einen grossen Kapitalmarkt-Kundenstock. Wir tauchen tief in Fotowelten ein, sprechen über KI, Visagen und Visagistinnen, über Beispielreels, Spass und Zertifikate. Aber auch über ihren neuen Podcast und das Radfahren.
https://martina-draper.at
Beispiel-Reel zu Foto-Don`ts: https://www.instagram.com/p/DRRkhrOjFuO/
Podcast Martina und Menschen: https://open.spotify.com/show/7eu2abecY2KOYPlkntDY5q
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Haelsi
Haelsi macht Gesundheit einfach – für Dich und deine Firma. Ob Orthopädie, Augenheilkunde, mentale Gesundheit oder Physiotherapie: bei haelsi bekommst du schnelle, pünktliche Termine bei top Spezialisten in 25 Fachrichtungen an 3 Standorten in Wien und online. haelsi macht jetzt auch die modernste Arbeitsmedizin in Österreich - wenn deine Firma beim Betriebsarzt ein Upgrade braucht, entdeckst du auf haelsi.at mehr!
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8183/
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden - was es damit auf sich hat, löst die heutige daily voice auf.
- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8182
- ATX mit neuem Verlaufsrekord
- Comeback der Opening Bell: Christian Drastil mit der Opening Bell für die Wiener Börse Party 1051. Noch vor Weihnachten wird ein selbstkomponierter Weihnachtssong mit Interpret:innen aus der Community released werden. Christians Börsewort 2025: Ciao 2007. Fotos dazu: https://photaq.com/page/index/4184 Danke an die Presenter Telekom Austria, Wemove und Zeppelin
- Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei AT&S
- Uniqa feiert
- Frankfurt: DAX stärker, Rheinmetall top
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, Zumtobel, Pierer Mobility, Flughafen Wien, Rosenbauer, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, OMV, AT&S, CA Immo, Lenzing, Andritz, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria.
Random Partner
Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bör...
» Nachlese: Martina Draper, Haelsi und Strabag 1,5 (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Polytec, Strabag, Palfinger, VIG, Post, Erste AM, Rese...
» Die Opening Bell läutet heute Petra Heindl (Kinstellar) und sie nennt ih...
» Wiener Börse Party #1052: ATX TR nach Rekord 50 heute etwas leichter, gu...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, UBM und RBI gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Strabag, Bernhard Heinzle, EZB, Znüni, ...
» Börsepeople im Podcast S22/11: Martina Draper
» ATX-Trends: Erste Group, wienerberger, VIG ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX geht am Mittwoch behauptet aus ...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt ...
- Wie Flughafen Wien, Marinomed Biotech, Frequentis...
- Wie AT&S, Porr, Verbund, voestalpine, Bawag und R...
- Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (...
- Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Und was ist mit dem guten alten WBI-Index?
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Den ATX, ATX TR, ATX Five, ATX Prime haben wir zuletzt, was Rekorde oder auch Noch-Nicht-Rekorde betrifft, ausführlich besprochen. Aber wie sieht...
Books josefchladek.com
Pieter Hugo
The Hyena & Other Men
2007
Prestel
Gregory Halpern
King, Queen, Knave
2024
MACK
Wassili und Hans Luckhardt
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag
Jan Holkup
Posedy / Hunting Stands
2025
PositiF
10.12.2025, 2116 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8185
Martina Draper ist Fotografin, Podcasterin und leidenschaftliche Radfahrerin. Eigentlich wollte sie Sekretärin werden, war sie auch, aber das wars dann doch nicht. Die Fotografie dann sehr wohl. Seit 2005 ist Martina mit ihren Arbeiten in Geschäftsberichten, Büchern bzw. nach Events oder Awards vertreten, die Ex-WirtschaftsBlatt-Fotografin hat auch einen grossen Kapitalmarkt-Kundenstock. Wir tauchen tief in Fotowelten ein, sprechen über KI, Visagen und Visagistinnen, über Beispielreels, Spass und Zertifikate. Aber auch über ihren neuen Podcast und das Radfahren.
https://martina-draper.at
Beispiel-Reel zu Foto-Don`ts: https://www.instagram.com/p/DRRkhrOjFuO/
Podcast Martina und Menschen: https://open.spotify.com/show/7eu2abecY2KOYPlkntDY5q
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Haelsi
Haelsi macht Gesundheit einfach – für Dich und deine Firma. Ob Orthopädie, Augenheilkunde, mentale Gesundheit oder Physiotherapie: bei haelsi bekommst du schnelle, pünktliche Termine bei top Spezialisten in 25 Fachrichtungen an 3 Standorten in Wien und online. haelsi macht jetzt auch die modernste Arbeitsmedizin in Österreich - wenn deine Firma beim Betriebsarzt ein Upgrade braucht, entdeckst du auf haelsi.at mehr!
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8183/
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden - was es damit auf sich hat, löst die heutige daily voice auf.
- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8182
- ATX mit neuem Verlaufsrekord
- Comeback der Opening Bell: Christian Drastil mit der Opening Bell für die Wiener Börse Party 1051. Noch vor Weihnachten wird ein selbstkomponierter Weihnachtssong mit Interpret:innen aus der Community released werden. Christians Börsewort 2025: Ciao 2007. Fotos dazu: https://photaq.com/page/index/4184 Danke an die Presenter Telekom Austria, Wemove und Zeppelin
- Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei AT&S
- Uniqa feiert
- Frankfurt: DAX stärker, Rheinmetall top
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, Zumtobel, Pierer Mobility, Flughafen Wien, Rosenbauer, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, OMV, AT&S, CA Immo, Lenzing, Andritz, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria.
Random Partner
Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bör...
» Nachlese: Martina Draper, Haelsi und Strabag 1,5 (audio cd.at)
» PIR-News: News zu Polytec, Strabag, Palfinger, VIG, Post, Erste AM, Rese...
» Die Opening Bell läutet heute Petra Heindl (Kinstellar) und sie nennt ih...
» Wiener Börse Party #1052: ATX TR nach Rekord 50 heute etwas leichter, gu...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, UBM und RBI gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Strabag, Bernhard Heinzle, EZB, Znüni, ...
» Börsepeople im Podcast S22/11: Martina Draper
» ATX-Trends: Erste Group, wienerberger, VIG ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wiener Börse: ATX geht am Mittwoch behauptet aus ...
- Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt ...
- Wie Flughafen Wien, Marinomed Biotech, Frequentis...
- Wie AT&S, Porr, Verbund, voestalpine, Bawag und R...
- Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (...
- Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Und was ist mit dem guten alten WBI-Index?
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Den ATX, ATX TR, ATX Five, ATX Prime haben wir zuletzt, was Rekorde oder auch Noch-Nicht-Rekorde betrifft, ausführlich besprochen. Aber wie sieht...
Books josefchladek.com
Robert Frank
Os Americanos (first Brazilian edition)
2017
Instituto Moreira Salles
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition