SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Martina Draper, Haelsi und Strabag 1,5 (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

10.12.2025, 2116 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8185
Martina Draper ist Fotografin, Podcasterin und leidenschaftliche Radfahrerin. Eigentlich wollte sie Sekretärin werden, war sie auch, aber das wars dann doch nicht. Die Fotografie dann sehr wohl. Seit 2005 ist Martina mit ihren Arbeiten in Geschäftsberichten, Büchern bzw. nach Events oder Awards vertreten, die Ex-WirtschaftsBlatt-Fotografin hat auch einen grossen Kapitalmarkt-Kundenstock. Wir tauchen tief in Fotowelten ein, sprechen über KI, Visagen und Visagistinnen, über Beispielreels, Spass und Zertifikate. Aber auch über ihren neuen Podcast und das Radfahren.
https://martina-draper.at
Beispiel-Reel zu Foto-Don`ts: https://www.instagram.com/p/DRRkhrOjFuO/
Podcast Martina und Menschen: https://open.spotify.com/show/7eu2abecY2KOYPlkntDY5q
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Haelsi
Haelsi macht Gesundheit einfach – für Dich und deine Firma. Ob Orthopädie, Augenheilkunde, mentale Gesundheit oder Physiotherapie: bei haelsi bekommst du schnelle, pünktliche Termine bei top Spezialisten in 25 Fachrichtungen an 3 Standorten in Wien und online. haelsi macht jetzt auch die modernste Arbeitsmedizin in Österreich - wenn deine Firma beim Betriebsarzt ein Upgrade braucht, entdeckst du auf haelsi.at mehr!

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8183/
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden - was es damit auf sich hat, löst die heutige daily voice auf.

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8182
- ATX mit neuem Verlaufsrekord
- Comeback der Opening Bell: Christian Drastil mit der Opening Bell für die Wiener Börse Party 1051. Noch vor Weihnachten wird ein selbstkomponierter Weihnachtssong mit Interpret:innen aus der Community released werden. Christians Börsewort 2025: Ciao 2007. Fotos dazu: https://photaq.com/page/index/4184 Danke an die Presenter Telekom Austria, Wemove und Zeppelin
- Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei AT&S
- Uniqa feiert
- Frankfurt: DAX stärker, Rheinmetall top

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.12.)


(10.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, Zumtobel, Pierer Mobility, Flughafen Wien, Rosenbauer, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, OMV, AT&S, CA Immo, Lenzing, Andritz, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria.

Random Partner

Frequentis
Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bör...

» Nachlese: Martina Draper, Haelsi und Strabag 1,5 (audio cd.at)

» PIR-News: News zu Polytec, Strabag, Palfinger, VIG, Post, Erste AM, Rese...

» Die Opening Bell läutet heute Petra Heindl (Kinstellar) und sie nennt ih...

» Wiener Börse Party #1052: ATX TR nach Rekord 50 heute etwas leichter, gu...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, UBM und RBI gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Strabag, Bernhard Heinzle, EZB, Znüni, ...

» Börsepeople im Podcast S22/11: Martina Draper

» ATX-Trends: Erste Group, wienerberger, VIG ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wiener Börse: ATX geht am Mittwoch behauptet aus dem Handel
Wie AT&S, Porr, Verbund, voestalpine, Bawag und RBI für Gesprächsstoff im ATX sorgten
Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt 2,28 Prozent
Tecnotree gewinnt CX Catalyst Award for Impact bei den Fast Mode Awards 2025
Wie Flughafen Wien, Marinomed Biotech, Frequentis, Polytec Group, Josef Manner & Comp. AG und Warimpex für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
Gaming als Wachstumstreiber: Virtual Reality, iGaming, eSports & weitere Trends für 2026




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Uniqa(1), Strabag(1), voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Frequentis(1), Palfinger(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: AT&S(1), FACC(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Pierer Mobility(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.92%, Rutsch der Stunde: Amag -0.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1)
    BSN MA-Event Münchener Rück
    Star der Stunde: Pierer Mobility 0.69%, Rutsch der Stunde: FACC -1.33%
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Und was ist mit dem guten alten WBI-Index?

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Den ATX, ATX TR, ATX Five, ATX Prime haben wir zuletzt, was Rekorde oder auch Noch-Nicht-Rekorde betrifft, ausführlich besprochen. Aber wie sieht...

    Books josefchladek.com

    Pieter Hugo
    The Hyena & Other Men
    2007
    Prestel

    Gregory Halpern
    King, Queen, Knave
    2024
    MACK

    Wassili und Hans Luckhardt
    Zur neuen Wohnform
    1930
    Bauwelt-Verlag

    Jan Holkup
    Posedy / Hunting Stands
    2025
    PositiF

    Eliška Klimešová
    Women Readers
    2025
    Self published



    Autor: Christian Drastil

    10.12.2025, 2116 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8185
    Martina Draper ist Fotografin, Podcasterin und leidenschaftliche Radfahrerin. Eigentlich wollte sie Sekretärin werden, war sie auch, aber das wars dann doch nicht. Die Fotografie dann sehr wohl. Seit 2005 ist Martina mit ihren Arbeiten in Geschäftsberichten, Büchern bzw. nach Events oder Awards vertreten, die Ex-WirtschaftsBlatt-Fotografin hat auch einen grossen Kapitalmarkt-Kundenstock. Wir tauchen tief in Fotowelten ein, sprechen über KI, Visagen und Visagistinnen, über Beispielreels, Spass und Zertifikate. Aber auch über ihren neuen Podcast und das Radfahren.
    https://martina-draper.at
    Beispiel-Reel zu Foto-Don`ts: https://www.instagram.com/p/DRRkhrOjFuO/
    Podcast Martina und Menschen: https://open.spotify.com/show/7eu2abecY2KOYPlkntDY5q
    Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: Haelsi
    Haelsi macht Gesundheit einfach – für Dich und deine Firma. Ob Orthopädie, Augenheilkunde, mentale Gesundheit oder Physiotherapie: bei haelsi bekommst du schnelle, pünktliche Termine bei top Spezialisten in 25 Fachrichtungen an 3 Standorten in Wien und online. haelsi macht jetzt auch die modernste Arbeitsmedizin in Österreich - wenn deine Firma beim Betriebsarzt ein Upgrade braucht, entdeckst du auf haelsi.at mehr!

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8183/
    kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Die Strabag und ihre 1,5 Milliarden - was es damit auf sich hat, löst die heutige daily voice auf.

    - Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8182
    - ATX mit neuem Verlaufsrekord
    - Comeback der Opening Bell: Christian Drastil mit der Opening Bell für die Wiener Börse Party 1051. Noch vor Weihnachten wird ein selbstkomponierter Weihnachtssong mit Interpret:innen aus der Community released werden. Christians Börsewort 2025: Ciao 2007. Fotos dazu: https://photaq.com/page/index/4184 Danke an die Presenter Telekom Austria, Wemove und Zeppelin
    - Research zu EVN, VIG, Aktienkäufe bei AT&S
    - Uniqa feiert
    - Frankfurt: DAX stärker, Rheinmetall top

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 10.12.)


    (10.12.2025)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Frequentis setzt sich beim Jugendwort des Jahres gegen Andritz und Verbund durch, Schade um 6B47




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, Zumtobel, Pierer Mobility, Flughafen Wien, Rosenbauer, ATX, ATX TR, ATX NTR, Erste Group, RBI, OMV, AT&S, CA Immo, Lenzing, Andritz, Porr, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Warimpex, Amag, Österreichische Post, Strabag, Telekom Austria.

    Random Partner

    Frequentis
    Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein internationaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Solche „Control Center Solutions" entwickelt und vertreibt Frequentis in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt, Bahn).

    >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Unverändert knapp unter High (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 10.12.: Bitte wieder so wie 2009 (Börse Geschichte) (Bör...

    » Nachlese: Martina Draper, Haelsi und Strabag 1,5 (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu Polytec, Strabag, Palfinger, VIG, Post, Erste AM, Rese...

    » Die Opening Bell läutet heute Petra Heindl (Kinstellar) und sie nennt ih...

    » Wiener Börse Party #1052: ATX TR nach Rekord 50 heute etwas leichter, gu...

    » Wiener Börse zu Mittag schwächer: Frequentis, UBM und RBI gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Strabag, Bernhard Heinzle, EZB, Znüni, ...

    » Börsepeople im Podcast S22/11: Martina Draper

    » ATX-Trends: Erste Group, wienerberger, VIG ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wiener Börse: ATX geht am Mittwoch behauptet aus dem Handel
    Wie AT&S, Porr, Verbund, voestalpine, Bawag und RBI für Gesprächsstoff im ATX sorgten
    Wiener Börse Nebenwerte-Blick: Frequentis steigt 2,28 Prozent
    Tecnotree gewinnt CX Catalyst Award for Impact bei den Fast Mode Awards 2025
    Wie Flughafen Wien, Marinomed Biotech, Frequentis, Polytec Group, Josef Manner & Comp. AG und Warimpex für Gesprächsstoff in Österreich sorgten
    Gaming als Wachstumstreiber: Virtual Reality, iGaming, eSports & weitere Trends für 2026




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 22-23: Uniqa(1), Strabag(1), voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Frequentis(1), Palfinger(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: AT&S(1), FACC(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Pierer Mobility(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.92%, Rutsch der Stunde: Amag -0.83%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Strabag(1)
      BSN MA-Event Münchener Rück
      Star der Stunde: Pierer Mobility 0.69%, Rutsch der Stunde: FACC -1.33%
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Und was ist mit dem guten alten WBI-Index?

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Den ATX, ATX TR, ATX Five, ATX Prime haben wir zuletzt, was Rekorde oder auch Noch-Nicht-Rekorde betrifft, ausführlich besprochen. Aber wie sieht...

      Books josefchladek.com

      Robert Frank
      Os Americanos (first Brazilian edition)
      2017
      Instituto Moreira Salles

      Erich Einhorn
      Im Flug nach Moskau
      1959
      Artia

      Elizabeth Alderliesten
      Remember Who You Once Were
      2024
      Self published

      Regina Anzenberger
      The Australian Journey
      2025
      AnzenbergerEdition

      Adriano Zanni
      Sequenze di Fabbrica
      2025
      Boring Machines

      (c) 2025 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de