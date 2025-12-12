Börsepeople im Podcast S22/12: Birgit Puck

12.12.2025, 1634 Zeichen

Birgit Puck ist Bereichsleiterin Wertpapieraufsicht in der Österreichischen Finanzmarktaufsicht. Und welch spannende Karriere: Birgit war oft dort, wo gerade Geschichte geschrieben wird. Daher starten wir in London, kommen über die CA, McKinsey, die CA IB zur BWA und hin zum damaligen "grossen Startup" FMA. Wir gehen eine tolle Karriere in der Aufsicht in Österreich und Europa durch, Birgit ist aktuell auch Vorsitzende des Ständigen Ausschusses für Märkte (Markets Standing Committee, MSC) der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMA. Dazu viele aktuelle Punkte aus 2025: Events für Fintechs und Emittenten, Kapitalmarktunion, Listing Act, Simplification und vieles vieles mehr. Auch der Wienerwald ist finally Thema.

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Im Jahr 2007 (bei den letzten ATX-Rekorden) hatte sich noch Politik noch gezeigt. Und 2025?

