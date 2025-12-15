Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier
Autor:
Christian Drastil
>> Website
15.12.2025, 1876 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8203/
Roland Meier ist Ex-CEO von TeleTrader, Gründer von Prive Technologies in Europa und neuerdings auch für Oaklins in Wien tätig, wir starten beim Facultas Verlag, gehen unsere intensive (und gute!) Partnerschaft in der TeleTrader-Ära durch, ziehen zu iQFoxx und Privé Technologies weiter, es wird dabei sehr international mit London und Hongkong, aber Roland reist ohnedies gerne. Mit Oaklins hat er nun auch wieder ein Österreich-Standbein, wir sprechen über Christian Baha, Miro Mitev, Julian Schillinger, Bernhard Dörflinger, aber auch über das Wort Nimby, KI und Tennis.
https://www.oaklins.com/at/de/
https://www.privetechnologies.com
Börsepeople Bernhard Dörflinger (baha): https://audio-cd.at/page/podcast/4247
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: shadowmap.org
Visualisieren Sie Licht und Schatten überall auf der Welt, führen Sie präzise Solaranalysen durch und treffen Sie bessere Entscheidungen – ob für Immobilien, Architektur, Fotografie oder Solarprojekte. Für Unternehmen und Privatnutzer:innen gleichermaßen. Mehr unter shadowmap.org
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify
Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/3xzFsYOl3oSrQkYjxhmKAp
Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier - Roland Meier ist Ex-CEO von TeleTrader, Gründer von Prive Technologies in Europa und neuerdings auch für Oaklins in Wien tätig, wir starten beim Facultas Verlag, gehen unsere intensive (und gute!) Partnerschaft in der TeleTrader-Ära durch, ziehen zu iQFoxx und Privé Technologies weiter, es wird dabei sehr international mit London und Hongkong, aber Roland reist ohnedies gerne. Mit Oaklins hat er nun auch wieder ein Österreich-Standbein, wir sprechen über Christian Baha, Miro Mitev, Julian Schillinger, Bernhard Dörflinger, aber auch über das Wort Nimby, KI und Tennis.
https://www.oaklins.com/at/de/
https://www.privetechnologies.com
Börsepeople Bernhard Dörflinger (baha): https://audio-cd.at/page/podcast/4247
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: shadowmap.org
Visualisieren Sie Licht und Schatten überall auf der Welt, führen Sie präzise Solaranalysen durch und treffen Sie bessere Entscheidungen – ob für Immobilien, Architektur, Fotografie oder Solarprojekte. Für Unternehmen und Privatnutzer:innen gleichermaßen. Mehr unter shadowmap.org
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Roland Meier ist Ex-CEO von TeleTrader, Gründer von Prive Technologies in Europa und neuerdings auch für Oaklins in Wien tätig, wir starten beim Facultas Verlag, gehen unsere intensive (und gute!) Partnerschaft in der TeleTrader-Ära durch, ziehen zu iQFoxx und Privé Technologies weiter, es wird dabei sehr international mit London und Hongkong, aber Roland reist ohnedies gerne. Mit Oaklins hat er nun auch wieder ein Österreich-Standbein, wir sprechen über Christian Baha, Miro Mitev, Julian Schillinger, Bernhard Dörflinger, aber auch über das Wort Nimby, KI und Tennis.
Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Continental, Münchener Rück, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, adidas.
Random Partner
OeKB
Seit 1946 stärkt die OeKB Gruppe den Standort Österreich mit zahlreichen Services für kleine, mittlere und große Unternehmen sowie die Republik Österreich und hält dabei eine besondere Stellung als zentrale Finanzdienstleisterin.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG vs. Uniqa, ÖTV Lilli Tagger, Societ...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, ...
» Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühr...
» PIR-News: Uniqa bei Investoren, Roadshows 2026, News zu UBM, Semperit, K...
» Heute Ausgabe 2000 des #gabb, danke an Polytec! (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1054: ATX erneut fester, Erste Group nur noch minima...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester und heute Ausgabe 2000 des #gabb: Pi...
» LinkedIn-NL: Heute Ausgabe 2000: Den täglichen Börsenbrief zur Wiener Bö...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S17/14: Nastassja Cernko
Börsepeople im Podcast S11/05: Barbara Klammer
Börsepeople im Podcast S20/09: Beate Zöchmeister
- Hochtief, Drägerwerk am besten (Peer Group Watch ...
- Research-Fazits zu Hellofresh, Patrizia, Carl Zei...
- Guten Morgen mit Palantir, DM, Glasfaser-Ausbau ...
- Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier
- wikifolio whispers a.m. Alphabet-A, Apple, Nvidia...
- 21st Austria weekly - Uniqa (12/12/2025)
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Im Jahr 2007 (bei den letzten ATX-Rekorden) hatte sich die Politik noch gezeigt. Und 2025?
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Im Jahr 2007 (bei den letzten ATX-Rekorden) hatte sich die Politik noch gezeigt. Und 2025?
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. Tägl...
Books josefchladek.com
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
Krass Clement
Født af mørket
2025
Gyldendal
Oliver Gerhartz
The waning season
2025
Nearest Truth
Julie van der Vaart
Particles
2025
Origini edizioni
15.12.2025, 1876 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8203/
Roland Meier ist Ex-CEO von TeleTrader, Gründer von Prive Technologies in Europa und neuerdings auch für Oaklins in Wien tätig, wir starten beim Facultas Verlag, gehen unsere intensive (und gute!) Partnerschaft in der TeleTrader-Ära durch, ziehen zu iQFoxx und Privé Technologies weiter, es wird dabei sehr international mit London und Hongkong, aber Roland reist ohnedies gerne. Mit Oaklins hat er nun auch wieder ein Österreich-Standbein, wir sprechen über Christian Baha, Miro Mitev, Julian Schillinger, Bernhard Dörflinger, aber auch über das Wort Nimby, KI und Tennis.
https://www.oaklins.com/at/de/
https://www.privetechnologies.com
Börsepeople Bernhard Dörflinger (baha): https://audio-cd.at/page/podcast/4247
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: shadowmap.org
Visualisieren Sie Licht und Schatten überall auf der Welt, führen Sie präzise Solaranalysen durch und treffen Sie bessere Entscheidungen – ob für Immobilien, Architektur, Fotografie oder Solarprojekte. Für Unternehmen und Privatnutzer:innen gleichermaßen. Mehr unter shadowmap.org
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify
Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/3xzFsYOl3oSrQkYjxhmKAp
Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier - Roland Meier ist Ex-CEO von TeleTrader, Gründer von Prive Technologies in Europa und neuerdings auch für Oaklins in Wien tätig, wir starten beim Facultas Verlag, gehen unsere intensive (und gute!) Partnerschaft in der TeleTrader-Ära durch, ziehen zu iQFoxx und Privé Technologies weiter, es wird dabei sehr international mit London und Hongkong, aber Roland reist ohnedies gerne. Mit Oaklins hat er nun auch wieder ein Österreich-Standbein, wir sprechen über Christian Baha, Miro Mitev, Julian Schillinger, Bernhard Dörflinger, aber auch über das Wort Nimby, KI und Tennis.
https://www.oaklins.com/at/de/
https://www.privetechnologies.com
Börsepeople Bernhard Dörflinger (baha): https://audio-cd.at/page/podcast/4247
Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: shadowmap.org
Visualisieren Sie Licht und Schatten überall auf der Welt, führen Sie präzise Solaranalysen durch und treffen Sie bessere Entscheidungen – ob für Immobilien, Architektur, Fotografie oder Solarprojekte. Für Unternehmen und Privatnutzer:innen gleichermaßen. Mehr unter shadowmap.org
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Roland Meier ist Ex-CEO von TeleTrader, Gründer von Prive Technologies in Europa und neuerdings auch für Oaklins in Wien tätig, wir starten beim Facultas Verlag, gehen unsere intensive (und gute!) Partnerschaft in der TeleTrader-Ära durch, ziehen zu iQFoxx und Privé Technologies weiter, es wird dabei sehr international mit London und Hongkong, aber Roland reist ohnedies gerne. Mit Oaklins hat er nun auch wieder ein Österreich-Standbein, wir sprechen über Christian Baha, Miro Mitev, Julian Schillinger, Bernhard Dörflinger, aber auch über das Wort Nimby, KI und Tennis.
Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Continental, Münchener Rück, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, adidas.
Random Partner
OeKB
Seit 1946 stärkt die OeKB Gruppe den Standort Österreich mit zahlreichen Services für kleine, mittlere und große Unternehmen sowie die Republik Österreich und hält dabei eine besondere Stellung als zentrale Finanzdienstleisterin.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG vs. Uniqa, ÖTV Lilli Tagger, Societ...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, ...
» Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühr...
» PIR-News: Uniqa bei Investoren, Roadshows 2026, News zu UBM, Semperit, K...
» Heute Ausgabe 2000 des #gabb, danke an Polytec! (Christian Drastil)
» Wiener Börse Party #1054: ATX erneut fester, Erste Group nur noch minima...
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester und heute Ausgabe 2000 des #gabb: Pi...
» LinkedIn-NL: Heute Ausgabe 2000: Den täglichen Börsenbrief zur Wiener Bö...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S17/14: Nastassja Cernko
Börsepeople im Podcast S11/05: Barbara Klammer
Börsepeople im Podcast S20/09: Beate Zöchmeister
- Hochtief, Drägerwerk am besten (Peer Group Watch ...
- Research-Fazits zu Hellofresh, Patrizia, Carl Zei...
- Guten Morgen mit Palantir, DM, Glasfaser-Ausbau ...
- Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier
- wikifolio whispers a.m. Alphabet-A, Apple, Nvidia...
- 21st Austria weekly - Uniqa (12/12/2025)
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Im Jahr 2007 (bei den letzten ATX-Rekorden) hatte sich die Politik noch gezeigt. Und 2025?
kapitalmarkt-stimme.at daily voice auf audio-cd.at. Im Jahr 2007 (bei den letzten ATX-Rekorden) hatte sich die Politik noch gezeigt. Und 2025?
Unser Ziel: Kapitalmarkt is coming home. Tägl...
Books josefchladek.com
Krass Clement
Født af mørket
2025
Gyldendal
John Gossage
The Romance industry
2002
Nazraeli
Niko Havranek
Fleisch #74 „Ganz Wien“
2025
Self published
Wassili und Hans Luckhardt
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques