Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

15.12.2025, 1876 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8203/

Roland Meier ist Ex-CEO von TeleTrader, Gründer von Prive Technologies in Europa und neuerdings auch für Oaklins in Wien tätig, wir starten beim Facultas Verlag, gehen unsere intensive (und gute!) Partnerschaft in der TeleTrader-Ära durch, ziehen zu iQFoxx und Privé Technologies weiter, es wird dabei sehr international mit London und Hongkong, aber Roland reist ohnedies gerne. Mit Oaklins hat er nun auch wieder ein Österreich-Standbein, wir sprechen über Christian Baha, Miro Mitev, Julian Schillinger, Bernhard Dörflinger, aber auch über das Wort Nimby, KI und Tennis.

https://www.oaklins.com/at/de/
https://www.privetechnologies.com
Börsepeople Bernhard Dörflinger (baha): https://audio-cd.at/page/podcast/4247

Hans(wo)men Group Fresh Global Disruptive Einspieler: shadowmap.org
Visualisieren Sie Licht und Schatten überall auf der Welt, führen Sie präzise Solaranalysen durch und treffen Sie bessere Entscheidungen – ob für Immobilien, Architektur, Fotografie oder Solarprojekte. Für Unternehmen und Privatnutzer:innen gleichermaßen. Mehr unter shadowmap.org

 

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify 


(15.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier




 

