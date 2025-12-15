15.12.2025, 1876 Zeichen

Roland Meier ist Ex-CEO von TeleTrader, Gründer von Prive Technologies in Europa und neuerdings auch für Oaklins in Wien tätig, wir starten beim Facultas Verlag, gehen unsere intensive (und gute!) Partnerschaft in der TeleTrader-Ära durch, ziehen zu iQFoxx und Privé Technologies weiter, es wird dabei sehr international mit London und Hongkong, aber Roland reist ohnedies gerne. Mit Oaklins hat er nun auch wieder ein Österreich-Standbein, wir sprechen über Christian Baha, Miro Mitev, Julian Schillinger, Bernhard Dörflinger, aber auch über das Wort Nimby, KI und Tennis.



(15.12.2025)

Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier

