Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

15.12.2025, 569 Zeichen

Doubled:
15.12.2023: RHI Magnesita: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von RHI Magnesita: 416 Tage von 25.10.2022 (Kurs 19,8) bis 15.12.2023 (Kurs 39,9)

Bisher gab es an einem 15. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 15.12. beträgt -0,06%. Der beste 15.12. fand im Jahr 2015 mit 2,62%statt, der schlechteste 15.12. im Jahr 2014 mit -3,27%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 15.12. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.12.)


(15.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG mit heute 2025er-Verdoppler, Outing Partner Number One Awards, Roland Meier Opening Bell




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Continental, Münchener Rück, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, adidas.

Random Partner

BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Uniqa, Norbert Peter vs. ...

» PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu Post, BKS, Flughafen Wi...

» Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG mit heute 2025er-Verdopp...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, VIG und Wienerberger gesucht

» Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG vs. Uniqa, ÖTV Lilli Tagger, Societ...

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, ...

» Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühr...


Meistgelesen
>> mehr
Höheres Kursziel für RBI-Aktie
Frisches Research zu VIG - Kursziel 70,0 Euro
DAX-Frühmover: Siemens Energy, Rheinmetall, Fresenius, Zalando, Merck KGaA, Scout24, Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD..., Infineon und HeidelbergCement
Polytec - Höheres Kursziel und bestätigtes "Buy"
ATX TR-Frühmover: VIG, Wienerberger, EVN, DO&CO, Uniqa, Erste Group, Österreichische Post, CPI Europe AG, voestalpine und Andritz
Comeback der täglichen Opening Bell, Season 1




Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Lenzing 1.35%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.42%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(5), FACC(2), RBI(1), Frequentis(1)
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 0.73%, Rutsch der Stunde: FACC -2.44%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Strabag(5), RBI(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Rosenbauer 1%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.61%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: RBI(1), Agrana(1), Frequentis(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: Frequentis 1.48%, Rutsch der Stunde: FACC -0.91%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Agrana(2), RBI(1), Verbund(1), Porr(1)
    BSN MA-Event Henkel
    Wiener Börse Party #1045: ATX etwas fester, Porr & RBI gesucht, künftige Bajaj aufgestockt, ich will Xetra Retail Service für Wien

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Höheres Kursziel für RBI-Aktie
    Frisches Research zu VIG - Kursziel 70,0 Euro
    DAX-Frühmover: Siemens Energy, Rheinmetall, Fresenius, Zalando, Merck KGaA, Scout24, Deutsche Bank, DAIMLER TRUCK HLD..., Infineon und HeidelbergCement
    Polytec - Höheres Kursziel und bestätigtes "Buy"
    ATX TR-Frühmover: VIG, Wienerberger, EVN, DO&CO, Uniqa, Erste Group, Österreichische Post, CPI Europe AG, voestalpine und Andritz
    Comeback der täglichen Opening Bell, Season 1




    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Lenzing 1.35%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.42%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(5), FACC(2), RBI(1), Frequentis(1)
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 0.73%, Rutsch der Stunde: FACC -2.44%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Strabag(5), RBI(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Rosenbauer 1%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.61%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: RBI(1), Agrana(1), Frequentis(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: Frequentis 1.48%, Rutsch der Stunde: FACC -0.91%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: Agrana(2), RBI(1), Verbund(1), Porr(1)
      BSN MA-Event Henkel
      Wiener Börse Party #1045: ATX etwas fester, Porr & RBI gesucht, künftige Bajaj aufgestockt, ich will Xetra Retail Service für Wien

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

