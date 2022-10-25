Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
Autor:
Börse Geschichte
Aus dem #gabb, siehe https://boersegeschichte.at und http://boerse-social.com/gabb
>> Website
15.12.2025, 569 Zeichen
Doubled:
15.12.2023: RHI Magnesita: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von RHI Magnesita: 416 Tage von 25.10.2022 (Kurs 19,8) bis 15.12.2023 (Kurs 39,9)
Bisher gab es an einem 15. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 15.12. beträgt -0,06%. Der beste 15.12. fand im Jahr 2015 mit 2,62%statt, der schlechteste 15.12. im Jahr 2014 mit -3,27%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 15.12. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.12.)
Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG mit heute 2025er-Verdoppler, Outing Partner Number One Awards, Roland Meier Opening Bell
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Continental, Münchener Rück, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, adidas.
Random Partner
BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Uniqa, Norbert Peter vs. ...
» PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu Post, BKS, Flughafen Wi...
» Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG mit heute 2025er-Verdopp...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, VIG und Wienerberger gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG vs. Uniqa, ÖTV Lilli Tagger, Societ...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, ...
» Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühr...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Gesc...
- Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Un...
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, UBM, FACC auffälli...
- PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu ...
- Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG m...
- Kontron-CEO meldet Kauf von 3.000 Aktien
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1045: ATX etwas fester, Porr & RBI gesucht, künftige Bajaj aufgestockt, ich will Xetra Retail Service für Wien
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
Julie van der Vaart
Particles
2025
Origini edizioni
Jan Holkup
Posedy / Hunting Stands
2025
PositiF
Konrad Werner Schulze
Der Stahlskelettbau
1928
Wissenschaftl. Verlag Dr. Zaugg & Co.
15.12.2025, 569 Zeichen
Doubled:
15.12.2023: RHI Magnesita: Schnellste Kursverdoppelung in der Börsegeschichte von RHI Magnesita: 416 Tage von 25.10.2022 (Kurs 19,8) bis 15.12.2023 (Kurs 39,9)
Bisher gab es an einem 15. Dezember 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 15.12. beträgt -0,06%. Der beste 15.12. fand im Jahr 2015 mit 2,62%statt, der schlechteste 15.12. im Jahr 2014 mit -3,27%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 15.12. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.12.)
Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG mit heute 2025er-Verdoppler, Outing Partner Number One Awards, Roland Meier Opening Bell
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:VIG, UBM, FACC, Pierer Mobility, EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Frequentis, AT&S, Porr, Amag, Uniqa, DO&CO, Erste Group, VAS AG, Wolftank-Adisa, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Kapsch TrafficCom, Lenzing, Österreichische Post, Rosenbauer, Strabag, Telekom Austria, Continental, Münchener Rück, Hannover Rück, Fresenius Medical Care, adidas.
Random Partner
BNP Paribas
BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Uniqa, Norbert Peter vs. ...
» PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu Post, BKS, Flughafen Wi...
» Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG mit heute 2025er-Verdopp...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Frequentis, VIG und Wienerberger gesucht
» Börsepeople im Podcast S22/13: Roland Meier
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. VIG vs. Uniqa, ÖTV Lilli Tagger, Societ...
» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 12.12.: KTM, Immoeast, Robert Kastil, Michael Pistauer, ...
» Nachlese: Birgit Puck, Richard Dobetsberger, Martina Geisler, Karin Pühr...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börsegeschichte 15.12.: RHI Magnesita (Börse Gesc...
- Nachlese: Roland Meier, shadowmap.org, VIG vs. Un...
- Unser Volumensrobot sagt: VIG, UBM, FACC auffälli...
- PIR-News: Research zu VIG, RBI, Polytec, News zu ...
- Wiener Börse Party #1055: ATX weiter stark, VIG m...
- Kontron-CEO meldet Kauf von 3.000 Aktien
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1045: ATX etwas fester, Porr & RBI gesucht, künftige Bajaj aufgestockt, ich will Xetra Retail Service für Wien
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof
Elizabeth Alderliesten
Not Shameless
2025
Self published