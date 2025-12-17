» Börsepeople im Podcast S22/14: Franz Tretter

17.12.2025, 1775 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8213/

Franz Tretter ist CEO von hello again und davor hat er Szene1.at, das seinerzeit grösste Social Media Netzwerk in Österreich, aufgebaut. Wir sprechen lange über Szene1, über Fotos, Flirten, Matchen, Alex Knechtsberger und auch Florian Gschwandtner, in dessen Runtastic im Bereich des Produkt Managements Franz später und hin zum Verkauf an adidas entscheidend mitgewirkt hat. Seine 2017 gegründete hello again ist zum Big Player im Loyalty-Bereich aufgestiegen, via App werden Tools zur Treue und Kundenbindung angeboten. Wir lösen auf, ob der Name eher auf Neil Diamond oder Howard Carpendale zurückzuführen ist, erwähnen Feiern nach Umsatz-Verzehnfachungen, die Zusammenarbeit mit der Hans(wo)men Group, bringen Beispiele und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme. Ach ja, In seiner Freizeit nimmt Franz gerne an Laufbewerben und Triathlons teil und besteigt leidenschaftlich gerne die Berge.



https://www.helloagain.com/de

https://www.linkedin.com/in/franztretter/

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 22 umfasst unter dem Motto „25 Börsepeople“ 25 Talks. Presenter der Season 22 ist die Hans(wo)men Group https://www.hanswomengroup.com. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/apple http://www.audio-cd.at/spotify

