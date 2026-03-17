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ACTIVE-Studie: Gezieltes Training senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

17.03.2026, 3962 Zeichen

Eine spezifische Form des Gehirntrainings kann das Demenzrisiko über zwei Jahrzehnte deutlich reduzieren. Das zeigen die finalen Langzeitergebnisse der wegweisenden ACTIVE-Studie, die aktuell für Aufsehen in der Fachwelt sorgen. Experten sehen darin einen potenziellen Paradigmenwechsel in der Prävention.

Nur ein Trainingstyp zeigte Langzeitschutz

Die überraschende Kernaussage: Nicht jedes Gehirntraining wirkt gleich. Die Studie untersuchte drei Methoden über 20 Jahre hinweg. Nur das sogenannte "Speed-of-processing"-Training, ein computerbasiertes Training der visuellen Verarbeitungsgeschwindigkeit, zeigte einen signifikanten Effekt.

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Teilnehmer dieser Gruppe, die zusätzliche Auffrischungskurse erhielten, erkrankten zu 40 Prozent an Demenz. In der Kontrollgruppe ohne Training waren es 49 Prozent. Das entspricht einer relativen Risikoreduktion von 25 Prozent. Klassische Gedächtnis- oder Logikübungen brachten keinen vergleichbaren Langzeutz.

Was macht diese Studie so besonders?

Die ACTIVE-Studie gilt als robust, weil sie als erste randomisierte klinische Studie diesen Zusammenhang über zwei Jahrzehnte verfolgte. Ursprünglich nahmen zwischen 1998 und 1999 über 2.800 gesunde Erwachsene zwischen 65 und 94 Jahren teil. Sie wurden per Zufall einer Trainings- oder Kontrollgruppe zugeteilt.

Die anfängliche Trainingsphase dauerte nur fünf bis sechs Wochen. Die spätere Diagnoseauswertung erfolgte über Medicare-Daten bis 2019 – eine objektive und umfassende Grundlage.

Wie funktioniert das erfolgreiche Training?

Das wirksame Geschwindigkeitstraining ist kein klassisches Kreuzworträtsel. Es handelt sich um adaptive Computerübungen, bei denen Nutzer visuelle Informationen immer schneller erkennen und verarbeiten müssen. Eine typische Aufgabe: Ein Objekt in der Bildschirmmitte identifizieren und gleichzeitig ein Ziel in der Peripherie lokalisieren.

Die Darstellungszeit der Reize wird dabei kontinuierlich verkürzt, der Schwierigkeitsgrad steigt mit der Leistung. Genau diese Anpassung scheint entscheidend für den langfristigen Schutzeffekt zu sein.

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Ein Durchbruch für die Prävention?

Viele Experten bewerten die Ergebnisse als Meilenstein. Bemerkenswert ist, dass eine relativ kurze Intervention von wenigen Wochen einen Schutz über 20 Jahre entfalten kann. Die Studie stützt die Hypothese der "kognitiven Reserve" – ein trainiertes Gehirn ist widerstandsfähiger.

Gleichzeitig warnen Fachleute vor voreiligen Schlüssen. Das in der Studie verwendete Programm war standardisiert und wissenschaftlich begleitet. Das ist bei vielen kommerziellen Gehirnjogging-Apps nicht der Fall. Die wirksamste Strategie bleibt wohl ein multidimensionaler Ansatz, der kognitives Training mit Bewegung und gesunder Ernährung kombiniert.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Die neuen Daten werfen praktische Fragen auf. Wie lassen sich validierte Trainingsprogramme nach dem ACTIVE-Protokoll breit zugänglich machen? Initiativen wie die deutsche Nationale Demenzstrategie könnten diese Erkenntnisse nun für konkrete Präventionsempfehlungen nutzen.

Forscher wollen zudem die neurobiologischen Mechanismen hinter dem Schutzeffekt entschlüsseln. Die Hoffnung: Evidenzbasierte, nicht-medikamentöse Interventionen werden zum festen Bestandteil der Vorsorge, um den Beginn einer Demenz zu verzögern und die Selbstständigkeit im Alter zu verlängern.


(17.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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