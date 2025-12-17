Österreich-Depots: Kleine Korrektur (Depot Kommentar)
Christian Drastil
17.12.2025, 3285 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2 : -0.42% vs. last #gabb, +28.00% ytd, +113.50% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 141.741 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 386 liegt (von mehr als 30.000). Das Depot bei dad.at: Aktuell sind 36 börsenotierte PIR-Partner gleichgewichtet Start Jahresbeginn ohne Rebalancing. Performance ytd beträgt 37,06 Prozent.
|BEZEICHNUNG ˄
|ISIN/WKN
|STK./NOM.
|MARKTKURS
|MARKTWERT
|G/V %/ABS.
|Summe
|48.679,55 €
|+37,06% / +13.163,79 €
|Addiko Bank
|AT000ADDIKO0
|50Stk.
|22,0000 EUR
|1.100,00 €
|+11,68 % / +115,00 €
|Agrana
|AT000AGRANA3
|95Stk.
|11,3500 EUR
|1.078,25 €
|+8,10 % / +80,75 €
|Amag
|AT00000AMAG3
|41Stk.
|24,1000 EUR
|988,10 €
|+0,42 % / +4,10 €
|AT&S
|AT0000969985
|82Stk.
|29,9500 EUR
|2.455,90 €
|+147,32 % / +1.462,88 €
|Austriacard Holdings AG
|AT0000A325L0
|171Stk.
|5,7800 EUR
|988,38 €
|-1,03 % / -10,26 €
|Baader Bank
|DE0005088108
|246Stk.
|7,0000 EUR
|1.722,00 €
|+72,84 % / +725,70 €
|Bawag
|AT0000BAWAG2
|12Stk.
|121,8000 EUR
|1.461,60 €
|+50,09 % / +487,80 €
|Bechtle
|DE0005158703
|32Stk.
|43,4700 EUR
|1.391,04 €
|+39,77 % / +395,84 €
|CPI Europe AG
|AT0000A21KS2
|67Stk.
|15,5450 EUR
|1.041,52 €
|+4,19 % / +41,88 €
|DO&CO
|AT0000818802
|5Stk.
|196,7000 EUR
|983,50 €
|+9,28 % / +83,50 €
|Erste Group
|AT0000652011
|16Stk.
|98,2500 EUR
|1.572,00 €
|+64,68 % / +617,44 €
|EuroTeleSites AG
|AT000000ETS9
|224Stk.
|5,3600 EUR
|1.200,64 €
|+20,18 % / +201,60 €
|EVN
|AT0000741053
|45Stk.
|27,0000 EUR
|1.215,00 €
|+22,73 % / +225,00 €
|FACC
|AT00000FACC2
|167Stk.
|11,7200 EUR
|1.957,24 €
|+96,31 % / +960,25 €
|Flughafen Wien
|AT00000VIE62
|18Stk.
|54,4000 EUR
|979,20 €
|+2,26 % / +21,60 €
|Frequentis
|ATFREQUENT09
|35Stk.
|73,1000 EUR
|2.558,50 €
|+162,95 % / +1.585,50 €
|Kapsch TrafficCom
|AT000KAPSCH9
|171Stk.
|5,7800 EUR
|988,38 €
|-1,03 % / -10,26 €
|Kontron
|AT0000A0E9W5
|51Stk.
|22,5400 EUR
|1.149,54 €
|+15,59 % / +155,04 €
|Marinomed Biotech
|ATMARINOMED6
|66Stk.
|19,2500 EUR
|1.270,50 €
|+28,33 % / +280,50 €
|Österreichische Post
|AT0000APOST4
|34Stk.
|30,8500 EUR
|1.048,90 €
|+7,12 % / +69,70 €
|Palfinger
|AT0000758305
|50Stk.
|33,0750 EUR
|1.653,75 €
|+68,06 % / +669,75 €
|Pierer Mobility
|AT0000KTMI02
|50Stk.
|15,2900 EUR
|764,50 €
|-22,39 % / -220,50 €
|Polytec Group
|AT0000A00XX9
|500Stk.
|3,3050 EUR
|1.652,50 €
|+65,25 % / +652,50 €
|Porr
|AT0000609607
|56Stk.
|30,7000 EUR
|1.719,20 €
|+73,06 % / +725,76 €
|RBI
|AT0000606306
|50Stk.
|37,2000 EUR
|1.860,00 €
|+88,35 % / +872,50 €
|RWT AG
|AT00RWTRACE1
|400Stk.
|3,0000 EUR
|1.200,00 €
|+20,00 % / +200,00 €
|Semperit
|AT0000785555
|84Stk.
|12,7500 EUR
|1.071,00 €
|+7,69 % / +76,44 €
|Strabag
|AT000000STR1
|25Stk.
|78,9500 EUR
|1.973,75 €
|+99,87 % / +986,25 €
|Telekom Austria
|AT0000720008
|125Stk.
|8,6450 EUR
|1.080,63 €
|+8,61 % / +85,63 €
|UBM
|AT0000815402
|62Stk.
|21,1000 EUR
|1.308,20 €
|+31,06 % / +310,00 €
|Uniqa
|AT0000821103
|127Stk.
|15,4300 EUR
|1.959,61 €
|+97,06 % / +965,20 €
|VAS AG
|AT0VASGROUP3
|172Stk.
|2,1000 EUR
|361,20 €
|-63,79 % / -636,40 €
|Verbund
|AT0000746409
|14Stk.
|61,6000 EUR
|862,40 €
|-12,00 % / -117,60 €
|VIG
|AT0000908504
|32Stk.
|64,5500 EUR
|2.065,60 €
|+112,69 % / +1.094,40 €
|Warimpex
|AT0000827209
|1748Stk.
|0,4920 EUR
|860,02 €
|-13,99 % / -139,84 €
|Wienerberger
|AT0000831706
|37Stk.
|30,7300 EUR
|1.137,01 €
|+14,75 % / +146,15 €
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 17.12.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Liebe Wiener Börsebubble - am 29.12. rufen wir an - nicht so überrascht sein wie Wolfgang Matejka jetzt
1.
mind the #gabb
