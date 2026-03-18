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Bosch-Studie: Jedes vierte Kind psychisch belastet ( Finanztrends)

18.03.2026, 4198 Zeichen

Die Robert Bosch Stiftung schlägt Alarm: 25 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland fühlen sich psychisch belastet. Das zeigt das heute veröffentlichte Deutsche Schulbarometer. Der Wert ist im Vergleich zu 2024 deutlich gestiegen und drängt das Gesundheitssystem an seine Grenzen.

Digitale Hilfe wird zur Notwendigkeit

Die traditionellen Therapieplätze sind vielerorts erschöpft. Betroffene warten oft monatelang auf Behandlung. Daher gewinnen digitale Hilfsangebote rasant an Bedeutung. Apps auf Rezept, Video-Sprechstunden und Online-Programme entwickeln sich von der Nische zur tragenden Säule der Versorgung.

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Die neuen Daten zwingen Politik und Krankenkassen zum Handeln. Der Zugang zu diesen ortsunabhängigen Lösungen muss schneller werden. Denn die Lage ist ernst: Von den 25 Prozent belasteten Schülern gelten 15 Prozent als klinisch auffällig. Weitere zehn Prozent bewegen sich im kritischen Grenzbereich.

Apps auf Rezept als therapeutische Brücke

Ein zentraler Baustein sind die Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGA). Ärzte können sie verschreiben, die Kassen übernehmen die Kosten. Über 30 solcher Apps richten sich aktuell speziell an Menschen mit psychischen Erkrankungen. Sie helfen bei Depressionen, Ängsten oder Schlafstörungen.

Experten bewerten die Programme als wertvolle Ergänzung. "Sie sind gut aufbereitete Formate, die im Alltag helfen", sagt Enno Maaß von der Deutschen Psychotherapeuten Vereinigung. Bei leichten bis mittelschweren Symptomen seien sie wirksam. Eine persönliche Therapie ersetzen sie aber nicht – besonders nicht bei schweren Erkrankungen. Vielmehr überbrücken sie die langen Wartezeiten.

Video-Sprechstunden senken die Hemmschwelle

Neben den Apps hat sich die Online-Therapie per Video etabliert. Für viele Patienten sinkt so die Hemmschwelle. Wer aus Angst vor Stigmatisierung die Praxis scheut, findet zu Hause leichter den Mut. Menschen in ländlichen Regionen oder mit Mobilitätseinschränkungen profitieren besonders von der Ortsunabhängigkeit.

Die Digitalisierung hat eine doppelte Rolle: Soziale Netzwerke können psychischen Druck erzeugen. Gleichzeitig bieten sie die Infrastruktur für moderne Hilfsangebote. Neue Förderprogramme, wie eines der Stiftung Polytechnische Gesellschaft, setzen genau hier an. Sie stärken die Medienkompetenz und untersuchen die Auswirkungen auf die Psyche.

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Gesundheitsmarkt im Wandel

Die integration digitaler Lösungen verändert die Gesundheitsökonomie. Investitionen fließen verstärkt in digitale Plattformen und Telemedizin. Die Skalierbarkeit hilft, mehr Patienten mit dem vorhandenen Fachpersonal zu betreuen. Für Patienten sinken indirekte Kosten wie Fahrtzeiten.

Doch es gibt Herausforderungen. Kassenärztliche Vereinigungen kritisieren geplante Honorarkürzungen bei psychotherapeutischen Leistungen als falsches Signal. Die Debatte zeigt das Spannungsfeld: Einerseits herrscht Kostendruck bei den Kassen, andererseits steigt der Bedarf an qualitativ hochwertiger Versorgung. Fachverbände fordern eine verlässliche Finanzierung – sowohl für digitale als auch analoge Therapien.

Die Zukunft ist hybrid

Experten erwarten eine vollständige Verschmelzung von digitalen und analogen Angeboten. Es entstehen hybride Versorgungsmodelle. Die neuen Zahlen werden den politischen Druck erhöhen, Hilfen stärker in die digitale Lebensrealität der Jugend zu integrieren. Schulangebote könnten systematisch mit externen Online-Ressourcen vernetzt werden.

Auch Künstliche Intelligenz wird eine größere Rolle spielen. KI-gestützte Analysen könnten Symptomverläufe in Apps präziser überwachen. Therapeuten würden so früher vor drohenden Krisen gewarnt. Der Erfolg hängt letztlich davon ab, wie nahtlos diese Technologien in den menschlichen Kern der Psychotherapie eingebettet werden.


(18.03.2026)

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Die Uniqa Group ist eine führende Versicherungsgruppe, die in Österreich und Zentral- und Osteuropa tätig ist. Die Gruppe ist mit ihren mehr als 20.000 Mitarbeitern und rund 40 Gesellschaften in 18 Ländern vor Ort und hat mehr als 10 Millionen Kunden.

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    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

    1937
    Editions Perceval



    Autor: Finanztrends

    18.03.2026, 4198 Zeichen

    Die Robert Bosch Stiftung schlägt Alarm: 25 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland fühlen sich psychisch belastet. Das zeigt das heute veröffentlichte Deutsche Schulbarometer. Der Wert ist im Vergleich zu 2024 deutlich gestiegen und drängt das Gesundheitssystem an seine Grenzen.

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    Die traditionellen Therapieplätze sind vielerorts erschöpft. Betroffene warten oft monatelang auf Behandlung. Daher gewinnen digitale Hilfsangebote rasant an Bedeutung. Apps auf Rezept, Video-Sprechstunden und Online-Programme entwickeln sich von der Nische zur tragenden Säule der Versorgung.

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      1930
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      Marcel Natkin (ed.)
      Le nu en photographie
      1937
      Éditions Mana

      L'électrification de la ligne Paris Le Mans (photos by Roger Schall)

      1937
      Editions Perceval

      Otto Wagner
      Moderne Architektur
      1902
      Anton Schroll

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