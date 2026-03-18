Silber: Der heimliche Solar-Wandel ( Finanztrends)

18.03.2026, 2906 Zeichen

Während die Finanzmärkte am heutigen Mittwoch gebannt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank blicken, vollzieht sich in der Industrie ein fundamentaler Wandel. Hersteller von Solarzellen reduzieren massiv den Silberanteil in ihren Modulen. Diese technologische Entwicklung verändert die Nachfragestruktur des Edelmetalls tiefgreifender als jeder kurzfristige geldpolitische Impuls.

Zinshoffnungen schwinden

Die US-Notenbank veröffentlicht heute ihre aktuellen ökonomischen Projektionen. Marktbeobachter haben ihre Erwartungen an baldige Zinssenkungen in den vergangenen Wochen drastisch nach unten korrigiert. An den Terminmärkten wird für 2026 inzwischen nur noch ein einziger Zinsschritt im Dezember eingepreist. Für das zinslose Edelmetall ist dieses restriktive Umfeld ein Belastungsfaktor, da niedrigere Realzinsen und ein schwächerer US-Dollar historisch als wichtige Preistreiber fungieren.

Fünftes Defizitjahr in Folge

Dem geldpolitischen Gegenwind steht eine anhaltende physische Knappheit gegenüber. Das Silver Institute rechnet für 2026 mit einer Unterdeckung von 67 Millionen Unzen. Da 70 bis 80 Prozent der globalen Produktion lediglich als Nebenprodukt bei der Förderung von Blei, Zink, Kupfer oder Gold anfallen, lässt sich das Angebot selbst bei steigenden Preisen nicht kurzfristig ausweiten. Der Markt zehrt dadurch zunehmend von bestehenden Reserven.

Effizienz drückt Industrienachfrage

Auf der Abnehmerseite sorgt der Photovoltaik-Sektor für eine deutliche Verschiebung. Obwohl die weltweite Solarkapazität um etwa 15 Prozent wächst, sinkt der Silberbedarf für Neuinstallationen in diesem Jahr voraussichtlich um sieben Prozent auf 194 Millionen Unzen. Die Hersteller verbauen durch Effizienzgewinne schlicht weniger Material pro Zelle. Gleichzeitig federn neue Technologietrends wie der Ausbau von Rechenzentren, Künstliche Intelligenz und die Elektromobilität diesen Rückgang ab und stützen die industrielle Basisnachfrage.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Silber Preis ?

Nach dem extremen Preisausschlag auf über 121 US-Dollar im Januar, der durch höhere Margin-Anforderungen gestoppt wurde, notiert der Kurs aktuell bei rund 81 US-Dollar. J.P. Morgan prognostiziert für das Gesamtjahr 2026 genau dieses durchschnittliche Preisniveau von 81 US-Dollar. Die Kombination aus unelastischem Angebot und der veränderten Industrienachfrage sorgt dabei weiterhin für eine deutlich höhere Volatilität als beim Schwestermetall Gold.

Anzeige

Silber Preis-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Silber Preis-Analyse vom 18. März liefert die Antwort:

Die neusten Silber Preis-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Silber Preis-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 18. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Silber Preis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(18.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Fresenius Medical Care, RWE, Münchener Rück, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Zalando.

Random Partner IR-WORLD.com

Die IR-WORLD.com Finanzkommunikation GmbH ist einer der führenden Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deutschen Sprachraum. Mit ihren Kunden, vor allem in Nordamerika und Australien, zählt das Unternehmen zu den TOP-Anbietern im Bereich der Kapitalmarktkommunikation. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» ATX-Trends: FACC, OMV, Mayr-Melnhof ...

» Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

» FYDcoin: Kurs auf Knappheit ( Finanztrends)

» Bosch-Studie: Jedes vierte Kind psychisch belastet ( Finanztrends)

» Luxemburgs Datenschutzbehörde startet KI-Expertentraining ( Finanztrends)

» Android-Apps: Gehirnjogging wird werbefrei und therapeutisch ( Finanztre...

» Graphite One Aktie: 35 Millionen gesichert ( Finanztrends)

» Diageo Aktie: Harte Sanierung ( Finanztrends)

» DAX: Erholung mit Haken ( Finanztrends)

» First American Aktie: Effizienz im Blick ( Finanztrends)