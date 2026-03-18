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Luxemburgs Datenschutzbehörde startet KI-Expertentraining ( Finanztrends)

18.03.2026, 4330 Zeichen

Die Nationale Kommission für Datenschutz (CNPD) in Luxemburg reagiert auf die regulatorische Doppelbelastung durch KI-Verordnung und DSGVO mit einem umfassenden Schulungsprogramm. Ab sofort bildet die Behörde zertifizierte Experten für den sensiblen Schnittpunkt von Künstlicher Intelligenz und Datenschutz aus.

Neues Zertifikat für KI-Datenschutzexperten

Am 17. März 2026 startete die CNPD ihre erste viertägige Schulung „Datenschutz-Grundlagen: Künstliche Intelligenz“. Das Curriculum richtet sich an Fachleute mit Vorkenntnissen im Datenschutz und deckt technische KI-Mechanismen, erweiterte Datenmanagement-Strategien sowie die Wechselwirkungen zwischen DSGVO und KI-Verordnung ab.

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Da die EU-KI-Verordnung bereits in Kraft ist, stehen viele Unternehmen vor der Herausforderung, neue Kennzeichnungspflichten und Risikoklassen korrekt umzusetzen. Dieser kostenlose Leitfaden erklärt Ihnen kompakt und ohne juristische Fachkenntnisse, welche Pflichten jetzt für Ihr Unternehmen gelten. EU-KI-Verordnung kompakt: Endlich verständlich erklärt

„Die Nachfrage nach formaler Expertise ist enorm“, erklärt ein Behördensprecher. Weitere Termine sind bereits für den 7. April und 5. Mai 2026 geplant. Die Schulungen sind eng mit der eigenen E-Learning-Plattform DAAZ verknüpft, die insbesondere kleine Unternehmen durch die DSGVO-Compliance führt.

Höhepunkt der Ausbildung ist die DAAZ-Diplomfeier am 29. April 2026. Dort erhalten Absolventen ein offizielles Zertifikat, das sich zum neuen Standard bei Compliance-Prüfungen entwickeln könnte. Für Unternehmen wird damit klar: Fortbildung und Zertifizierung sind keine Option mehr, sondern Pflicht.

Brückenschlag zwischen Regulierung und Innovation

Neben strukturierten Schulungen setzt die CNPD auf direkten Dialog mit der Wirtschaft. Bereits am 17. März leitete die Behörde die „RE.M.I.-Plenarsitzung“ (Regulation Meets Innovation), bei der Commissioner Alain Herrmann und KI-Sandbox-Leiter David Benhamou die praktische Umsetzung nationaler KI-Testsandboxen erläuterten.

Die Agenda ist voll: Am 24. März steht die Konferenz „DSGVO-Zertifizierung und Vertrauen im KI-Zeitalter“ bei EY Luxemburg an. Dort will die CNPD vor allem kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) regulatorische Erwartungen transparent machen. Das Ziel: Technologieentwickler sollen ihre Innovationen bereits in der Entwurfsphase an die Privacy-Standards anpassen.

Doppelregulierung DSGVO und KI-Verordnung als Treiber

Hinter dem Aktivismus der Behörde steht eine massive Herausforderung: die Überschneidung der etablierten DSGVO mit der neuen EU-KI-Verordnung. Letztere tritt für Hochrisiko-Systeme ab August 2026 voll in Kraft. Unternehmen stehen unter Druck, ihre Compliance-Strategien zu harmonisieren.

Hier setzen die interaktiven „DaProLab“-Workshops der CNPD an. Sie bringen interne und externe Datenschutzbeauftragte (DSB) zusammen, um Konvergenzen und Unterschiede zwischen Europrivacy-Zertifizierungen (DSGVO) und CE-Kennzeichnungen (KI-Verordnung) zu erörtern.

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Während neue Regulierungen wie der AI Act hinzukommen, bleibt die rechtssichere Dokumentation der bestehenden Datenverarbeitung eine grundlegende Pflicht für jedes Unternehmen. Mit dieser kostenlosen Excel-Vorlage erstellen Sie Ihr Verarbeitungsverzeichnis nach Art. 30 DSGVO zeitsparend und schützen sich vor Bußgeldern. Kostenlose Excel-Vorlage für das Verarbeitungsverzeichnis herunterladen

Rechtsexperten warnen: Datenschutz und KI-Ethik dürfen nicht länger in getrennten Abteilungen behandelt werden. Die technische Funktion von KI-Modellen basiere auf riesigen Datensätzen – Datenmanagement sei untrennbar mit KI-Entwicklung verbunden. Wer algorithmische Transparenz und Betroffenenrechte nicht integriere, riskiere hohe Strafen.

Durchsetzung bleibt robust

Trotz aller Schulungsangebote zeigt die CNPD weiterhin entschlossen die regulatorischen Zähne. Ein Gerichtsurteil vom 12. März 2026 gegen einen globalen Technologiekonzern unterstreicht: Die Behörde scheut nicht den Rechtsweg, um die Einhaltung von Datenschutzvorgaben durchzusetzen.

Branchenbeobachter erwarten, dass andere europäische Datenschutzbehörden dem proaktiven Luxemburger Modell folgen werden. Bis zur Frist im August 2026 wird die Nachfrage nach zertifizierten KI-Datenschutzexperten sprunghaft ansteigen – und das europäische Compliance-Ökosystem nachhaltig verändern.


(18.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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