» ATX-Trends: FACC, OMV, Mayr-Melnhof ...

18.03.2026, 4291 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Dienstag mit einem Gewinn beendet. Grund war vor allem weiterhin der Krieg der USA und Israels gegen den Iran und die damit zusammenhängenden Unsicherheiten am Ölmarkt. Der österreichische Leitindex ATX legte zum Handelsschluss 0,85 Prozent auf 5.343,35 Punkte zu. Auch die wichtigsten europäischen Börsen schlossen mehrheitlich mit einem Plus. Die Sorge um steigende Ölpreise treibt weiter die internationalen Märkte um. Zuletzt hat der Iran seine Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Persischen Golf verstärkt. Die Angriffe Teherans intensivieren sich zu einem Zeitpunkt, an dem sich Sorgen vor Öl-Lieferengpässen und Inflationsgefahren verstärken. Der internationale Blick ist außerdem bereits auf die großen Zentralbanken gerichtet. So entscheidet die US-Notenbank Fed heute Mittwoch über ihren Leitzins, die EZB morgen Donnerstag, und auch in Großbritannien und Japan wird in dieser Woche über die Leitzinsen entschieden. Am Markt gilt es als ausgemacht, dass die amerikanischen Währungshüter den Leitzins auf ihrer Sitzung heute nicht ändern werden. Angesichts der kriegsbedingten Unsicherheit träten die jüngsten Konjunkturdaten wie etwa zur Inflationsentwicklung in den Hintergrund. In Deutschland sind zudem die Konjunkturerwartungen eingebrochen. Das Stimmungsbarometer des deutschen Forschungsinstituts ZEW fiel gegenüber dem Vormonat um 58,8 Punkte auf minus 0,5 Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen weniger deutlichen Rückgang auf plus 39,2 Punkte erwartet. "Die Eskalation im Nahen Osten treibt die Energiepreise massiv nach oben und sorgt für steigenden Inflationsdruck".

In Österreich gab der Kartonhersteller Mayr-Melnhof ein Umsatz- und Gewinnminus für 20025 bekannt. Dafür verantwortlich seien eine schwache Konsumnachfrage und Überkapazitäten in Europa. Die Dividende für das Geschäftsjahr soll trotzdem auf 2,0 Euro je Aktie angehoben werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wurde eine Dividende von 1,80 Euro ausgeschüttet. Der Umsatzrückgang spiegle die anhaltende Schwäche und geplante Wartungsstillstände im Bereich Board & Paper sowie die Entkonsolidierung von TANN im Segment Food & Premium wider. Positiv, dass das Unternehmen sein Fit for Future (FFF)-Ziel bis 2027 auf 250 Millionen Euro (zuvor 150 Millionen Euro) angehoben hat, wovon im Geschäftsjahr 2025 bereits rund 70 Millionen Euro realisiert wurden. Restrukturierungskosten in Höhe von 29 Millionen Euro würden jedoch den Nettogewinn schmälern, sodass das bereinigte operative Ergebnis (Ebidta) im Geschäftsjahr 2025 im Vergleich zum Vorjahr weitgehend unverändert blieb. Erste Research bestätigen die Empfehlung "Hold" und das Kursziel von 95,50 Euro. Mayr-Melnhof gaben zum Tagesschluss 3,3 Prozent ab. Damit waren sie Schlusslicht im ATX Prime-Segment. Die Analysten der britischen Bank Barclays hoben ihr Kursziel für die Aktien der OMV von 47 auf 52 Euro. Die Empfehlung "Underweight" für die Papiere des Öl-, Gas- und Chemieunternehmens wurde gleichzeitig unverändert belassen. Die OMV-Aktie erscheint laut Einschätzung im Vergleich zu den Branchenkollegen teuer, was durch eine niedrigere Cash-Rendite, vergleichsweise schwächere ESG-Kennzahlen und eine geringere finanzielle Dynamik als bei Wettbewerbern verstärkt werde. Aufgrund des höheren Engagements im Chemiesektor dürfte das Unternehmen jedoch weniger anfällig für Ölpreisschwankungen sein. Die schwergewichteten OMV-Anteile legten 1,59 Prozent auf 60,75 Euro zu. Der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC gab bekannt, ein neues Werk am Standort in St. Martin im Innkreis (Bezirk Ried) zu errichten. Bis zu 300 neue Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Insgesamt will das Unternehmen bis 2030 rund 350 Millionen Euro weltweit in neue Technologien und den Ausbau der Standorte investieren. Auf Basis aktueller Marktprognosen stellte FACC bis 2030 weiteres Wachstum in Aussicht. FACC gewannen starke 4,0 Prozent. Damit war das Papier die Nummer eins im ATX Prime-Segment. Gut performten auch Vienna Insurance, die 3,9 Prozent gewannen. Semperit gewannen 3,5 Prozent. Am anderen Ende fanden sich neben Mayr-Melnhof Polytec mit minus 2,3 Prozent und der Flughafen Wien mit minus 1,92 Prozent."

(18.03.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

Bildnachweis

1.





Aktien auf dem Radar:Uniqa, Flughafen Wien, Österreichische Post, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, AT&S, OMV, voestalpine, UBM, Mayr-Melnhof, FACC, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Semperit, VIG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, DO&CO, Polytec Group, Amag, CA Immo, CPI Europe AG, Fresenius Medical Care, RWE, Münchener Rück, Deutsche Boerse, Rheinmetall, Zalando.

Random Partner Zertifikate Forum Austria

Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH. >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Vom Handelszettel zur Nanosekunde: Vier Jahrzehnte Wertpapiergeschäft im...

» Vom Koch zum Controller: Wie Manfred Wildfellner bei der Strabag Real Es...

» ATX-Trends: FACC, OMV, Mayr-Melnhof ...

» Börsepeople im Podcast S24/02: Manfred Wildfellner

» Troilus Mining Aktie: Großabnehmer gesichert ( Finanztrends)

» Chevron Aktie: Buffett stockt auf ( Finanztrends)

» Büroarbeit: Kurze Übungen schützen vor Rückenschmerzen ( Finanztrends)

» KI-Apps: Digitale Therapeuten für die Psyche boomen ( Finanztrends)

» Entgelttransparenz: Deutsche Unternehmen müssen jetzt handeln ( Finanztr...

» Affiliated Managers: Fokus Private Markets ( Finanztrends)