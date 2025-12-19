SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
PIR-News: Erste Group, RBI, EVN (Christine Petzwinkler)

19.12.2025, 1990 Zeichen

Die Erste Group hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) eine Garantie-Rahmenvereinbarung über 200 Mio. Euro abgeschlossen, um Investitionen in Windenergieprojekte innerhalb der Europäischen Union (EU) zu beschleunigen. Die Vereinbarung ist Teil eines EU-weiten Garantieprogramms in Höhe von 8 Mrd. Euro, welches die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Windturbinenhersteller stärken soll.
Erste Group ( Akt. Indikation:  100,40 /100,50, 0,55%)

Das Schiedsgericht der Region Kaliningrad hat entschieden, dass Strabag und seine österreichischen Kernaktionäre verpflichtet sind, an Rasperia 339 Mio. Euro zu zahlen, und dass das Urteil gegen die Vermögenswerte von AO Raiffeisenbank vollstreckt werden kann. AO Raiffeisenbank wird gegen dieses Urteil Berufung mit aufschiebender Wirkung einlegen. Das Urteil hat weder Auswirkungen auf die finanziellen Ergebnisse des RBI-Konzerns ohne Russland noch auf dessen harte Kernkapitalquote , wie es heißt.
RBI ( Akt. Indikation:  37,22 /37,30, 2,87%)

Research: Die Analysten von Raiffeisen Research stufen die EVN-Aktie nach Zahlenbekanntgabe weiter mit Kaufen ein und erhöhen das Kursziel von 28,0 auf 29,0 Euro. Sie meinen: "Wir sehen EVN gut aufgestellt, um von den Megatrends Dekarbonisierung der Strom- und Wärmeversorgung sowie Elektromobilität nachhaltig profitieren zu können. Gegenüber den Vergleichsunternehmen ist EVN attraktiv bewertet und weist auch eine solide Dividendenrendite auf. Dank hohem Anteil regulierten Geschäfts hat die Aktie einen defensiven Charakter und stellt gerade im Umfeld sehr gut gelaufener Aktienmärkte mit möglicher Gegenbewegung eine interessante Anlagealternative dar. Zu erwähnen ist auch, dass allein EVNs Verbund-Beteiligung gemessen an der Marktkapitalisierung aktuell einen Wert von rund 2,7 Mrd. Euro aufweist. Dies entspricht gut der Hälfte von EVNs eigenem Börsenwert."
EVN ( Akt. Indikation:  27,80 /27,90, 0,18%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.12.)


(19.12.2025)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1059: ATX über 5200, Erste Group-Aktie mit Windenergie erstmals in der Dreistelligkeit, Opening Bell läutet Andrea Maier




Erste Group
Akt. Indikation:  101.10 / 101.30
Uhrzeit:  23:00:02
Veränderung zu letztem SK:  -0.00%
Letzter SK:  101.20 ( 1.30%)

EVN
Akt. Indikation:  28.10 / 28.20
Uhrzeit:  23:00:03
Veränderung zu letztem SK:  -0.53%
Letzter SK:  28.30 ( 1.80%)

RBI
Akt. Indikation:  37.06 / 37.24
Uhrzeit:  23:00:02
Veränderung zu letztem SK:  -0.30%
Letzter SK:  37.26 ( 2.87%)



 

