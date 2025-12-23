Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante (Christian Drastil)

23.12.2025, 954 Zeichen

Um 12:30 liegt der ATX mit -0.34 Prozent im Minus bei 5222 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +1.57% auf 5.82 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.09% auf 8.825 Euro und Flughafen Wien mit +0.92% auf 55.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24306 (+0.09%, Ultimo 2024: 19909, 21.97% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +0.87% auf 35.7625 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +0.80% auf 221.45 Euro und Deutsche Boerse mit +0.70% auf 223.45 Euro.

Und hier die avisierte Deconstructed Version von "Christmas Bell At Home". Dafür hat Petra Heindl, Rechtsanwältin bei Kinstellar, FM Synth Tunes unter die Stimmen gelegt. Teilen des Links von Apple Podcasts macht Freude: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home

Und der Link zu dieser Deconstructed Version: http://audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.12.)

(23.12.2025)

BSN Podcasts

Christmas Bell At Home (Kids Choir Take)

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:LS000IWOIL03, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Flughafen Wien, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Rosgix, Bawag, Andritz, AT&S, Mayr-Melnhof, voestalpine, Rosenbauer, EVN, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius, Fresenius Medical Care, Siemens.

Random Partner CPI Europe AG

Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

