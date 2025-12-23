SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante (Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

23.12.2025, 954 Zeichen

Um 12:30 liegt der ATX mit -0.34 Prozent im Minus bei 5222 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +1.57% auf 5.82 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.09% auf 8.825 Euro und Flughafen Wien mit +0.92% auf 55.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24306 (+0.09%, Ultimo 2024: 19909, 21.97% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +0.87% auf 35.7625 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +0.80% auf 221.45 Euro und Deutsche Boerse mit +0.70% auf 223.45 Euro.

Und hier die avisierte Deconstructed Version von "Christmas Bell At Home". Dafür hat Petra Heindl, Rechtsanwältin bei Kinstellar, FM Synth Tunes unter die Stimmen gelegt. Teilen des Links von Apple Podcasts macht Freude: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home
Und der Link zu dieser Deconstructed Version: http://audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.12.)


(23.12.2025)

Aktien auf dem Radar:LS000IWOIL03, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Flughafen Wien, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Rosgix, Bawag, Andritz, AT&S, Mayr-Melnhof, voestalpine, Rosenbauer, EVN, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius, Fresenius Medical Care, Siemens.

