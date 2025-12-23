Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante (Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
23.12.2025, 954 Zeichen
Um 12:30 liegt der ATX mit -0.34 Prozent im Minus bei 5222 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +1.57% auf 5.82 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.09% auf 8.825 Euro und Flughafen Wien mit +0.92% auf 55.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24306 (+0.09%, Ultimo 2024: 19909, 21.97% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +0.87% auf 35.7625 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +0.80% auf 221.45 Euro und Deutsche Boerse mit +0.70% auf 223.45 Euro.
Und hier die avisierte Deconstructed Version von "Christmas Bell At Home". Dafür hat Petra Heindl, Rechtsanwältin bei Kinstellar, FM Synth Tunes unter die Stimmen gelegt. Teilen des Links von Apple Podcasts macht Freude: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home
Und der Link zu dieser Deconstructed Version: http://audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.12.)
Christmas Bell At Home (Kids Choir Take)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:LS000IWOIL03, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Flughafen Wien, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Rosgix, Bawag, Andritz, AT&S, Mayr-Melnhof, voestalpine, Rosenbauer, EVN, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius, Fresenius Medical Care, Siemens.
Random Partner
CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante (Chr...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Telekom Austria und Flugha...
» LinkedIn-NL: Zwei Weihnachtssingles, das neue Börse Social Magazine sowi...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Novo Nordisk, Coinbase, Audio-CD....
» ATX-Trends: EVN, wienerberger, AT&S, Pierer Mobility ...
» Österreich-Depots: Update vor Weihnachten (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 22.12.: S Immo, Erste Group, Verbund (Börse Geschichte) ...
» Nachlese: Petra Heindl Kinstellar, Gunter Deuber D&D, 150 Folgen ABC Jos...
» PIR-News: AT&S mit neuem CFO, Research zu VIG, Ausblick von Raiffeisen u...
» Die Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommunity: Christmas Bell At Ho...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deco...
- Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Tel...
- LinkedIn-NL: Zwei Weihnachtssingles, das neue Bör...
- DAX-Frühmover: Zalando, Porsche Automobil Holding...
- ATX TR-Frühmover: DO&CO, voestalpine, Uniqa, Bawa...
- Porr: Grünes Licht für Übernahme des Projektentwi...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1058: ATX vor dem Dezember-Verfall etwas schwächer, EVN mit der schönen 3; Opening Bell Thomas Hahn
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Adriano Zanni
Estratti di giorni cupi
2025
Boring Machines
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Nikola Mihov
The Last Gift
2025
Self published
Bernhard Fuchs
Heustock
2025
Verlag der Buchhandlung Walther König
23.12.2025, 954 Zeichen
Um 12:30 liegt der ATX mit -0.34 Prozent im Minus bei 5222 Punkten (Ultimo 2024: 3663, 42.55% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Austriacard Holdings AG mit +1.57% auf 5.82 Euro, dahinter Telekom Austria mit +1.09% auf 8.825 Euro und Flughafen Wien mit +0.92% auf 55.1 Euro. Zum Vergleich der DAX: 24306 (+0.09%, Ultimo 2024: 19909, 21.97% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +0.87% auf 35.7625 Euro, dahinter HeidelbergCement mit +0.80% auf 221.45 Euro und Deutsche Boerse mit +0.70% auf 223.45 Euro.
Und hier die avisierte Deconstructed Version von "Christmas Bell At Home". Dafür hat Petra Heindl, Rechtsanwältin bei Kinstellar, FM Synth Tunes unter die Stimmen gelegt. Teilen des Links von Apple Podcasts macht Freude: http://www.audio-cd.at/christmas-bell-at-home
Und der Link zu dieser Deconstructed Version: http://audio-cd.at/christmas-bell-deconstructed
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.12.)
Christmas Bell At Home (Kids Choir Take)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:LS000IWOIL03, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Pierer Mobility, Flughafen Wien, ATX, ATX Prime, ATX TR, ATX NTR, Rosgix, Bawag, Andritz, AT&S, Mayr-Melnhof, voestalpine, Rosenbauer, EVN, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Amag, CPI Europe AG, Lenzing, Österreichische Post, RHI Magnesita, Deutsche Telekom, Allianz, Fresenius, Fresenius Medical Care, Siemens.
Random Partner
CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deconstructed Variante (Chr...
» Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Telekom Austria und Flugha...
» LinkedIn-NL: Zwei Weihnachtssingles, das neue Börse Social Magazine sowi...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. AT&S, Novo Nordisk, Coinbase, Audio-CD....
» ATX-Trends: EVN, wienerberger, AT&S, Pierer Mobility ...
» Österreich-Depots: Update vor Weihnachten (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 22.12.: S Immo, Erste Group, Verbund (Börse Geschichte) ...
» Nachlese: Petra Heindl Kinstellar, Gunter Deuber D&D, 150 Folgen ABC Jos...
» PIR-News: AT&S mit neuem CFO, Research zu VIG, Ausblick von Raiffeisen u...
» Die Weihnachtssingle für die Kapitalmarktcommunity: Christmas Bell At Ho...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Und hier ist unserer Weihnachtssingle in der Deco...
- Wiener Börse zu Mittag leichter: Austriacard, Tel...
- LinkedIn-NL: Zwei Weihnachtssingles, das neue Bör...
- DAX-Frühmover: Zalando, Porsche Automobil Holding...
- ATX TR-Frühmover: DO&CO, voestalpine, Uniqa, Bawa...
- Porr: Grünes Licht für Übernahme des Projektentwi...
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1058: ATX vor dem Dezember-Verfall etwas schwächer, EVN mit der schönen 3; Opening Bell Thomas Hahn
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Regina Anzenberger
The Australian Journey
2025
AnzenbergerEdition
Adriano Zanni
Sequenze di Fabbrica
2025
Boring Machines
Florian Rainer
Tagada
2025
Fotohof
Krass Clement
Født af mørket
2025
Gyldendal