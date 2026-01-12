SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

12.01.2026, 579 Zeichen

Um 11:51 liegt der ATX mit -0.33 Prozent im Minus bei 5386 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Kapsch TrafficCom mit +2.72% auf 6.04 Euro, dahinter AT&S mit +1.31% auf 32.925 Euro und Österreichische Post mit +1.10% auf 32.2 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 25323 (+0.24%, Ultimo 2025: 24490, 3.15% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +2.04% auf 25.45 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.76% auf 40.195 Euro und Fresenius mit +1.69% auf 50.06 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.01.)


(12.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-Manager wechselt zu Reploid, Viktoria Gass Opening Bell




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.

