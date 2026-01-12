(Christian Drastil)
Christian Drastil
12.01.2026, 579 Zeichen
Um 11:51 liegt der ATX mit -0.33 Prozent im Minus bei 5386 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.11% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Kapsch TrafficCom mit +2.72% auf 6.04 Euro, dahinter AT&S mit +1.31% auf 32.925 Euro und Österreichische Post mit +1.10% auf 32.2 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 25323 (+0.24%, Ultimo 2025: 24490, 3.15% ytd). Topperformer DAX sind Zalando mit +2.04% auf 25.45 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +1.76% auf 40.195 Euro und Fresenius mit +1.69% auf 50.06 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.01.)
Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-Manager wechselt zu Reploid, Viktoria Gass Opening Bell
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.
