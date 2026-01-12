Österreich-Depots: Stockpicking Österreich auf weiterem High (Depot Kommentar)

12.01.2026, 698 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2 +0.32% vs. last #gabb, +2.77% ytd, +120.70% Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 145.221 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 305 liegt (von mehr als 30.000).

Das Depot bei dad.at ist gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Woche 3 wieder täglich gepublished hier.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.01.)

(12.01.2026)

BSN Podcasts

Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-Manager wechselt zu Reploid, Viktoria Gass Opening Bell

Bildnachweis

1. mind the #gabb





Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Addiko Bank, UBM, RHI Magnesita, Zumtobel, Agrana, Rosgix, CA Immo, DO&CO, SBO, Gurktaler AG Stamm, Heid AG, OMV, Wolford, Palfinger, Rosenbauer, Oberbank AG Stamm, BTV AG, Flughafen Wien, BKS Bank Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Mayr-Melnhof, Athos Immobilien, Marinomed Biotech, Amag, Österreichische Post, Verbund, Wienerberger, Merck KGaA, Continental, Fresenius Medical Care.

Random Partner Addiko Group

Die Addiko Gruppe besteht aus der Addiko Bank AG, der österreichischen Mutterbank mit Sitz in Wien (Österreich), die an der Wiener Börse notiert und sechs Tochterbanken, die in fünf CSEE-Ländern registriert, konzessioniert und tätig sind: Kroatien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina (wo die Addiko Gruppe zwei Banken betreibt), Serbien und Montenegro. >> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Österreich-Depots: Stockpicking Österreich auf weiterem High (Depot Komm...

» Börsegeschichte 12.1.: UBM, EVN (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Marija Marjanovic, Ernst Vejdovszky, Gerald Grohmann, mumak.me...

» PIR-News: Auftrag für Porr, Rekord bei der Post, neue Manager bei Reploi...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-M...

» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Kapsch TrafficCom, AT&S und Österreich...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Ernst Vejdovszky , Marija Marjanovic, T...

» Börsepeople im Podcast S22/25: Marija Marjanovic

» ATX-Trends: Semperit, UBM, FACC, Strabag ...