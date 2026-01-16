SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)

16.01.2026, 1604 Zeichen

Turkish Airlines beauftragt den Flughafen Wien mit der Durchführung sämtlicher Ground-Handling-Leistungen. Die Vereinbarung gilt für fünf Jahre bis 2030. „Turkish Airlines ist einer unserer wichtigsten Airline-Partner und fünftgrößte Fluglinie am Standort Wien. Die Entscheidung der Airline, die Abfertigung dem Flughafen Wien zu übertragen, ist ein klares Vertrauenssignal in unsere Qualität und operative Verlässlichkeit.“, sagt Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger.
Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  54,80 /55,20, 0,36%)

Bei der börsengelisteten Reploid Group AG kommt es zu Veränderungen im Vorstand: Alain Parent, bislang Chief Strategy Officer, übernimmt die Leitung des Geschäfts in Frankreich sowie in Nord- und Westafrika. Im Zuge dessen scheidet er aus dem Konzernvorstand aus und wird ab Februar 2026 CEO der Reploid France SAS. Jonas Finck, bislang Chief Biology Officer, fungiert entsprechend den von ihm übernommenen Agenden als Chief Operating Officer (COO). Der Konzernvorstand besteht damit künftig aus Philip Pauer, Chief Executive Officer und Jonas Finck, Chief Operating Officer.

Der Aufsichtsrat des Gamingtechnologie-Konzerns Novomatic wird neu formiert: Birgit Wimmer wurde in den Aufsichtsrat berufen und in der konstituierenden Sitzung zur Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde Haig Asenbauer gewählt. Martina Flitsch bleibt weiterhin Mitglied des Aufsichtsrats; ebenfalls weiterhin dem Aufsichtsrat angehörig ist Robert Hofians.

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.01.)


(16.01.2026)

Flughafen Wien
Akt. Indikation:  54.80 / 55.00
Uhrzeit:  13:03:17
Veränderung zu letztem SK:  -0.18%
Letzter SK:  55.00 ( 0.36%)



 

    Turkish Airlines beauftragt den Flughafen Wien mit der Durchführung sämtlicher Ground-Handling-Leistungen. Die Vereinbarung gilt für fünf Jahre bis 2030. „Turkish Airlines ist einer unserer wichtigsten Airline-Partner und fünftgrößte Fluglinie am Standort Wien. Die Entscheidung der Airline, die Abfertigung dem Flughafen Wien zu übertragen, ist ein klares Vertrauenssignal in unsere Qualität und operative Verlässlichkeit.", sagt Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger.
    Flughafen Wien ( Akt. Indikation:  54,80 /55,20, 0,36%)

    Bei der börsengelisteten Reploid Group AG kommt es zu Veränderungen im Vorstand: Alain Parent, bislang Chief Strategy Officer, übernimmt die Leitung des Geschäfts in Frankreich sowie in Nord- und Westafrika. Im Zuge dessen scheidet er aus dem Konzernvorstand aus und wird ab Februar 2026 CEO der Reploid France SAS. Jonas Finck, bislang Chief Biology Officer, fungiert entsprechend den von ihm übernommenen Agenden als Chief Operating Officer (COO). Der Konzernvorstand besteht damit künftig aus Philip Pauer, Chief Executive Officer und Jonas Finck, Chief Operating Officer.

    Der Aufsichtsrat des Gamingtechnologie-Konzerns Novomatic wird neu formiert: Birgit Wimmer wurde in den Aufsichtsrat berufen und in der konstituierenden Sitzung zur Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde Haig Asenbauer gewählt. Martina Flitsch bleibt weiterhin Mitglied des Aufsichtsrats; ebenfalls weiterhin dem Aufsichtsrat angehörig ist Robert Hofians.

    (Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.01.)


    (16.01.2026)

    Flughafen Wien
    Akt. Indikation:  54.80 / 55.00
    Uhrzeit:  13:03:17
    Veränderung zu letztem SK:  -0.18%
    Letzter SK:  55.00 ( 0.36%)



     

