In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)
Autor:
Christine Petzwinkler
Redaktion Börse Social Magazine.
>> Website
16.01.2026, 1604 Zeichen
Turkish Airlines beauftragt den Flughafen Wien mit der Durchführung sämtlicher Ground-Handling-Leistungen. Die Vereinbarung gilt für fünf Jahre bis 2030. „Turkish Airlines ist einer unserer wichtigsten Airline-Partner und fünftgrößte Fluglinie am Standort Wien. Die Entscheidung der Airline, die Abfertigung dem Flughafen Wien zu übertragen, ist ein klares Vertrauenssignal in unsere Qualität und operative Verlässlichkeit.“, sagt Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger.
Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 54,80 /55,20, 0,36%)
Bei der börsengelisteten Reploid Group AG kommt es zu Veränderungen im Vorstand: Alain Parent, bislang Chief Strategy Officer, übernimmt die Leitung des Geschäfts in Frankreich sowie in Nord- und Westafrika. Im Zuge dessen scheidet er aus dem Konzernvorstand aus und wird ab Februar 2026 CEO der Reploid France SAS. Jonas Finck, bislang Chief Biology Officer, fungiert entsprechend den von ihm übernommenen Agenden als Chief Operating Officer (COO). Der Konzernvorstand besteht damit künftig aus Philip Pauer, Chief Executive Officer und Jonas Finck, Chief Operating Officer.
Der Aufsichtsrat des Gamingtechnologie-Konzerns Novomatic wird neu formiert: Birgit Wimmer wurde in den Aufsichtsrat berufen und in der konstituierenden Sitzung zur Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde Haig Asenbauer gewählt. Martina Flitsch bleibt weiterhin Mitglied des Aufsichtsrats; ebenfalls weiterhin dem Aufsichtsrat angehörig ist Robert Hofians.
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.01.)
BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er
Flughafen Wien
Uhrzeit: 13:03:17
Veränderung zu letztem SK: -0.18%
Letzter SK: 55.00 ( 0.36%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.
Random Partner
UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cyan, Klöckner & Co.
» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...
» Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...
» Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)
» In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna
» ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...
» Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Alibaba Group Holding und Zalando vs. Snapchat un...
- Hochtief und Strabag vs. Wienerberger und Porr – ...
- HSBC Holdings und Banco Santander vs. Sberbank un...
- Polytec Group und Toyota Motor Corp. vs. Leoni un...
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cy...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Michael Buhl vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Wassili und Hans Luckhardt
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
16.01.2026, 1604 Zeichen
Turkish Airlines beauftragt den Flughafen Wien mit der Durchführung sämtlicher Ground-Handling-Leistungen. Die Vereinbarung gilt für fünf Jahre bis 2030. „Turkish Airlines ist einer unserer wichtigsten Airline-Partner und fünftgrößte Fluglinie am Standort Wien. Die Entscheidung der Airline, die Abfertigung dem Flughafen Wien zu übertragen, ist ein klares Vertrauenssignal in unsere Qualität und operative Verlässlichkeit.“, sagt Flughafen Wien-Vorstand Julian Jäger.
Flughafen Wien ( Akt. Indikation: 54,80 /55,20, 0,36%)
Bei der börsengelisteten Reploid Group AG kommt es zu Veränderungen im Vorstand: Alain Parent, bislang Chief Strategy Officer, übernimmt die Leitung des Geschäfts in Frankreich sowie in Nord- und Westafrika. Im Zuge dessen scheidet er aus dem Konzernvorstand aus und wird ab Februar 2026 CEO der Reploid France SAS. Jonas Finck, bislang Chief Biology Officer, fungiert entsprechend den von ihm übernommenen Agenden als Chief Operating Officer (COO). Der Konzernvorstand besteht damit künftig aus Philip Pauer, Chief Executive Officer und Jonas Finck, Chief Operating Officer.
Der Aufsichtsrat des Gamingtechnologie-Konzerns Novomatic wird neu formiert: Birgit Wimmer wurde in den Aufsichtsrat berufen und in der konstituierenden Sitzung zur Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde Haig Asenbauer gewählt. Martina Flitsch bleibt weiterhin Mitglied des Aufsichtsrats; ebenfalls weiterhin dem Aufsichtsrat angehörig ist Robert Hofians.
(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 16.01.)
BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er
Flughafen Wien
Uhrzeit: 13:03:17
Veränderung zu letztem SK: -0.18%
Letzter SK: 55.00 ( 0.36%)
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.
Random Partner
UBM
Die UBM fokussiert sich auf Immobilienentwicklung und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von Umwidmung und Baugenehmigung über Planung, Marketing und Bauabwicklung bis zum Verkauf ab. Der Fokus liegt dabei auf den Märkten Österreich, Deutschland und Polen sowie auf den Asset-Klassen Wohnen, Hotel und Büro.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cyan, Klöckner & Co.
» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...
» Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...
» Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)
» In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna
» ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...
» Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Alibaba Group Holding und Zalando vs. Snapchat un...
- Hochtief und Strabag vs. Wienerberger und Porr – ...
- HSBC Holdings und Banco Santander vs. Sberbank un...
- Polytec Group und Toyota Motor Corp. vs. Leoni un...
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cy...
Featured Partner Video
BörseGeschichte Podcast: Michael Buhl vor 10 Jahren zum ATX-25er
Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Marjolein Martinot
Riverland
2025
Stanley / Barker
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void