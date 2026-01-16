16.01.2026, 1712 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8301/

Markus Cserna ist Gründer und CTO der Cyan Security Group. Ähnlich wie in Folge 23/01 (Michael Mayer) geht es wieder um eine lässige IT- und vor allem -Cyber Security Laufbahn, die bei Markus und der Cyan, die sich nach und nach auf den Schutz mobiler Endgeräte, Netzwerke und Endkunden spezialisiert hat, sogar in ein IPO 2018 (Deutschland) mündete. Typische Kunden sind die grossen Mobilfunkkonzerne und in Ableitung wiederum deren Kunden, also wir alle. Wir sprechen auch über Alex Schütz, das Being Public, sehr grosse Zahlen, Recurring Umsätze, den Turnaround, Triviales und Nicht-Triviales und auch - natürlich - über den Sport. Ich habe Cyan auch zum http://boersentag.at im März eingeladen - einen Roundtable, bei dem sich Privatanleger einwählen können, gibt es bereits im Jänner. Zur Opening Bell gibt es eine feine Anekdote.



https://www.cyansecurity.com

Alex Schütz Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7515

Michael Mayer Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8293/

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(16.01.2026)

BSN Podcasts

BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/76lGEhoih2qJwNcaX1LEr4 Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna - Markus Cserna ist Gründer und CTO der Cyan Security Group. Ähnlich wie in Folge 23/01 (Michael Mayer) geht es wieder um eine lässige IT- und vor allem -Cyber Security Laufbahn, die bei Markus und der Cyan, die sich nach und nach auf den Schutz mobiler Endgeräte, Netzwerke und Endkunden spezialisiert hat, sogar in ein IPO 2018 (Deutschland) mündete. Typische Kunden sind die grossen Mobilfunkkonzerne und in Ableitung wiederum deren Kunden, also wir alle. Wir sprechen auch über Alex Schütz, das Being Public, sehr grosse Zahlen, Recurring Umsätze, den Turnaround, Triviales und Nicht-Triviales und auch - natürlich - über den Sport. Ich habe Cyan auch zum http://boersentag.at im März eingeladen - einen Roundtable, bei dem sich Privatanleger einwählen können, gibt es bereits im Jänner. Zur Opening Bell gibt es eine feine Anekdote.



https://www.cyansecurity.com

Alex Schütz Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7515

Michael Mayer Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8293/



About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert. >> Öffnen auf photaq.com





Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.

Random Partner AMAG Austria Metall AG

Die AMAG Austria Metall AG produziert Primäraluminium und Premium-Guss- und Walzprodukte. Im integrierten Werk in Ranshofen, Österreich werden die Kernkompetenzen im Recycling, Gießen, Walzen, Wärmebehandeln und Oberflächenveredeln kombiniert. >> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cyan, Klöckner & Co.

» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...

» Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...

» Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)

» In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht

» Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna

» ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...

» Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die...