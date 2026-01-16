SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

16.01.2026, 1712 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8301/

Markus Cserna ist Gründer und CTO der Cyan Security Group. Ähnlich wie in Folge 23/01 (Michael Mayer) geht es wieder um eine lässige IT- und vor allem -Cyber Security Laufbahn, die bei Markus und der Cyan, die sich nach und nach auf den Schutz mobiler Endgeräte, Netzwerke und Endkunden spezialisiert hat, sogar in ein IPO 2018 (Deutschland) mündete. Typische Kunden sind die grossen Mobilfunkkonzerne und in Ableitung wiederum deren Kunden, also wir alle. Wir sprechen auch über Alex Schütz, das Being Public, sehr grosse Zahlen, Recurring Umsätze, den Turnaround, Triviales und Nicht-Triviales und auch - natürlich - über den Sport. Ich habe Cyan auch zum http://boersentag.at im März eingeladen - einen Roundtable, bei dem sich Privatanleger einwählen können, gibt es bereits im Jänner. Zur Opening Bell gibt es eine feine Anekdote.

https://www.cyansecurity.com
Alex Schütz Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7515
Michael Mayer Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8293/

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


(16.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

