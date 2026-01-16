Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna
Autor:
Christian Drastil
>> Website
16.01.2026, 1712 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8301/
Markus Cserna ist Gründer und CTO der Cyan Security Group. Ähnlich wie in Folge 23/01 (Michael Mayer) geht es wieder um eine lässige IT- und vor allem -Cyber Security Laufbahn, die bei Markus und der Cyan, die sich nach und nach auf den Schutz mobiler Endgeräte, Netzwerke und Endkunden spezialisiert hat, sogar in ein IPO 2018 (Deutschland) mündete. Typische Kunden sind die grossen Mobilfunkkonzerne und in Ableitung wiederum deren Kunden, also wir alle. Wir sprechen auch über Alex Schütz, das Being Public, sehr grosse Zahlen, Recurring Umsätze, den Turnaround, Triviales und Nicht-Triviales und auch - natürlich - über den Sport. Ich habe Cyan auch zum http://boersentag.at im März eingeladen - einen Roundtable, bei dem sich Privatanleger einwählen können, gibt es bereits im Jänner. Zur Opening Bell gibt es eine feine Anekdote.
https://www.cyansecurity.com
Alex Schütz Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7515
Michael Mayer Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8293/
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/76lGEhoih2qJwNcaX1LEr4
Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna - Markus Cserna ist Gründer und CTO der Cyan Security Group. Ähnlich wie in Folge 23/01 (Michael Mayer) geht es wieder um eine lässige IT- und vor allem -Cyber Security Laufbahn, die bei Markus und der Cyan, die sich nach und nach auf den Schutz mobiler Endgeräte, Netzwerke und Endkunden spezialisiert hat, sogar in ein IPO 2018 (Deutschland) mündete. Typische Kunden sind die grossen Mobilfunkkonzerne und in Ableitung wiederum deren Kunden, also wir alle. Wir sprechen auch über Alex Schütz, das Being Public, sehr grosse Zahlen, Recurring Umsätze, den Turnaround, Triviales und Nicht-Triviales und auch - natürlich - über den Sport. Ich habe Cyan auch zum http://boersentag.at im März eingeladen - einen Roundtable, bei dem sich Privatanleger einwählen können, gibt es bereits im Jänner. Zur Opening Bell gibt es eine feine Anekdote.
https://www.cyansecurity.com
Alex Schütz Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7515
Michael Mayer Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8293/
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Markus Cserna ist Gründer und CTO der Cyan Security Group. Ähnlich wie in Folge 23/01 (Michael Mayer) geht es wieder um eine lässige IT- und vor allem -Cyber Security Laufbahn, die bei Markus und der Cyan, die sich nach und nach auf den Schutz mobiler Endgeräte, Netzwerke und Endkunden spezialisiert hat, sogar in ein IPO 2018 (Deutschland) mündete. Typische Kunden sind die grossen Mobilfunkkonzerne und in Ableitung wiederum deren Kunden, also wir alle. Wir sprechen auch über Alex Schütz, das Being Public, sehr grosse Zahlen, Recurring Umsätze, den Turnaround, Triviales und Nicht-Triviales und auch - natürlich - über den Sport. Ich habe Cyan auch zum http://boersentag.at im März eingeladen - einen Roundtable, bei dem sich Privatanleger einwählen können, gibt es bereits im Jänner. Zur Opening Bell gibt es eine feine Anekdote.
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.
Random Partner
AMAG Austria Metall AG
Die AMAG Austria Metall AG produziert Primäraluminium und Premium-Guss- und Walzprodukte. Im integrierten Werk in Ranshofen, Österreich werden die Kernkompetenzen im Recycling, Gießen, Walzen, Wärmebehandeln und Oberflächenveredeln kombiniert.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cyan, Klöckner & Co.
» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...
» Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...
» Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)
» In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna
» ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...
» Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S16/16: Paul Zödi
Börsepeople im Podcast S22/25: Marija Marjanovic
Börsepeople im Podcast S15/10: Steve Kalen
- Alibaba Group Holding und Zalando vs. Snapchat un...
- Hochtief und Strabag vs. Wienerberger und Porr – ...
- HSBC Holdings und Banco Santander vs. Sberbank un...
- Polytec Group und Toyota Motor Corp. vs. Leoni un...
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cy...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #23: Joachim Brunner zu IR quer über Kontinente, Sprachen, Aufsichten; als Bonus-Content 1x ATXPrime
Joachim Brunner, Gründer und Betreiber der IR-World.com Finanzkommunikation GmbH, ist einer der führenden Anbieter für Online-IR-Kommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deuts...
Books josefchladek.com
Claudia Andujar
Genocídio do Yanomami
2025
Void
Robert Frank
Os Americanos (first Brazilian edition)
2017
Instituto Moreira Salles
Pedro J. Saavedra
Donde el viento da la vuelta
2023
Self published
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
16.01.2026, 1712 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8301/
Markus Cserna ist Gründer und CTO der Cyan Security Group. Ähnlich wie in Folge 23/01 (Michael Mayer) geht es wieder um eine lässige IT- und vor allem -Cyber Security Laufbahn, die bei Markus und der Cyan, die sich nach und nach auf den Schutz mobiler Endgeräte, Netzwerke und Endkunden spezialisiert hat, sogar in ein IPO 2018 (Deutschland) mündete. Typische Kunden sind die grossen Mobilfunkkonzerne und in Ableitung wiederum deren Kunden, also wir alle. Wir sprechen auch über Alex Schütz, das Being Public, sehr grosse Zahlen, Recurring Umsätze, den Turnaround, Triviales und Nicht-Triviales und auch - natürlich - über den Sport. Ich habe Cyan auch zum http://boersentag.at im März eingeladen - einen Roundtable, bei dem sich Privatanleger einwählen können, gibt es bereits im Jänner. Zur Opening Bell gibt es eine feine Anekdote.
https://www.cyansecurity.com
Alex Schütz Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7515
Michael Mayer Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8293/
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
BörseGeschichte Podcast: Heiko Thieme vor 10 Jahren zum ATX-25er
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/76lGEhoih2qJwNcaX1LEr4
Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna - Markus Cserna ist Gründer und CTO der Cyan Security Group. Ähnlich wie in Folge 23/01 (Michael Mayer) geht es wieder um eine lässige IT- und vor allem -Cyber Security Laufbahn, die bei Markus und der Cyan, die sich nach und nach auf den Schutz mobiler Endgeräte, Netzwerke und Endkunden spezialisiert hat, sogar in ein IPO 2018 (Deutschland) mündete. Typische Kunden sind die grossen Mobilfunkkonzerne und in Ableitung wiederum deren Kunden, also wir alle. Wir sprechen auch über Alex Schütz, das Being Public, sehr grosse Zahlen, Recurring Umsätze, den Turnaround, Triviales und Nicht-Triviales und auch - natürlich - über den Sport. Ich habe Cyan auch zum http://boersentag.at im März eingeladen - einen Roundtable, bei dem sich Privatanleger einwählen können, gibt es bereits im Jänner. Zur Opening Bell gibt es eine feine Anekdote.
https://www.cyansecurity.com
Alex Schütz Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/7515
Michael Mayer Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8293/
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Markus Cserna ist Gründer und CTO der Cyan Security Group. Ähnlich wie in Folge 23/01 (Michael Mayer) geht es wieder um eine lässige IT- und vor allem -Cyber Security Laufbahn, die bei Markus und der Cyan, die sich nach und nach auf den Schutz mobiler Endgeräte, Netzwerke und Endkunden spezialisiert hat, sogar in ein IPO 2018 (Deutschland) mündete. Typische Kunden sind die grossen Mobilfunkkonzerne und in Ableitung wiederum deren Kunden, also wir alle. Wir sprechen auch über Alex Schütz, das Being Public, sehr grosse Zahlen, Recurring Umsätze, den Turnaround, Triviales und Nicht-Triviales und auch - natürlich - über den Sport. Ich habe Cyan auch zum http://boersentag.at im März eingeladen - einen Roundtable, bei dem sich Privatanleger einwählen können, gibt es bereits im Jänner. Zur Opening Bell gibt es eine feine Anekdote.
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.
Random Partner
AMAG Austria Metall AG
Die AMAG Austria Metall AG produziert Primäraluminium und Premium-Guss- und Walzprodukte. Im integrierten Werk in Ranshofen, Österreich werden die Kernkompetenzen im Recycling, Gießen, Walzen, Wärmebehandeln und Oberflächenveredeln kombiniert.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cyan, Klöckner & Co.
» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...
» Österreich-Depots: High zum Wochenende (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 16.1.: Extremes zu Agrana und Austriacard (Börse Geschic...
» Nachlese: Markus Cserna cyan, Barbara Riedl-Wiesinger Bell (audio cd.at)
» In den News: Flughafen Wien, Reploid, Novomatic (Christine Petzwinkler)
» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: AustriaCard, Amag, Bawag gesucht
» Börsepeople im Podcast S23/02: Markus Cserna
» ATX-Trends: Polytec, VIG, Uniqa, Bawag, Erste Group, RBI ...
» Wiener Börse Party #1073: ATX wieder auf High, Versicherer top, auch die...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
Börsepeople im Podcast S16/16: Paul Zödi
Börsepeople im Podcast S22/25: Marija Marjanovic
Börsepeople im Podcast S15/10: Steve Kalen
- Alibaba Group Holding und Zalando vs. Snapchat un...
- Hochtief und Strabag vs. Wienerberger und Porr – ...
- HSBC Holdings und Banco Santander vs. Sberbank un...
- Polytec Group und Toyota Motor Corp. vs. Leoni un...
- wikifolio Champion per ..: Paul Pleus mit PPinves...
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cy...
Featured Partner Video
Private Investor Relations Podcast #23: Joachim Brunner zu IR quer über Kontinente, Sprachen, Aufsichten; als Bonus-Content 1x ATXPrime
Joachim Brunner, Gründer und Betreiber der IR-World.com Finanzkommunikation GmbH, ist einer der führenden Anbieter für Online-IR-Kommunikation von ausländischen börsennotierten Unternehmen im deuts...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
Schtetl Zürich
2001
Offizin Verlag
Robert Frank
Os Americanos (first Brazilian edition)
2017
Instituto Moreira Salles
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Erich Einhorn
Im Flug nach Moskau
1959
Artia
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie