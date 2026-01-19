Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8307/
Barbara Riedl-Wiesinger ist (Eigendefinition) Online-Dinosaurier, Part der Lockengirls und über Nvidia sprechen wir auch. Wir gehen eine spannende Karriere als Leaderin im Online-Recruiting durch, sprechen über Jobpilot, Monster, eine Kooperation vor knapp 20 Jahren, über den später aufkommenden Wunsch nach Selbstständigkeit, über Vertrauen, Pinterest, Passion, was es mit dem Audio-Kurs-Enthusiastin-Sein auf sich hat, das Rauchen, ein verlorenes Facebook-Konto und vieles mehr.. Barbara ist eine Weiterdenkerin und Sparringpartnerin im Online-Business.
https://mehrbusiness.net/
https://micro-audio-symposium.net/
https://weiterdenkerinnen.biz/
https://www.kaleidocom.at/
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople" 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.
Barbara Riedl-Wiesinger ist (Eigendefinition) Online-Dinosaurier, Part der Lockengirls und über Nvidia sprechen wir auch. Wir gehen eine spannende Karriere als Leaderin im Online-Recruiting durch, sprechen über Jobpilot, Monster, eine Kooperation vor knapp 20 Jahren, über den später aufkommenden Wunsch nach Selbstständigkeit, über Vertrauen, Pinterest, Passion, was es mit dem Audio-Kurs-Enthusiastin-Sein auf sich hat, das Rauchen, ein verlorenes Facebook-Konto und vieles mehr.. Barbara ist eine Weiterdenkerin und Sparringpartnerin im Online-Business.
Barbara Riedl-Wiesinger ist (Eigendefinition) Online-Dinosaurier, Part der Lockengirls und über Nvidia sprechen wir auch. Wir gehen eine spannende Karriere als Leaderin im Online-Recruiting durch, sprechen über Jobpilot, Monster, eine Kooperation vor knapp 20 Jahren, über den später aufkommenden Wunsch nach Selbstständigkeit, über Vertrauen, Pinterest, Passion, was es mit dem Audio-Kurs-Enthusiastin-Sein auf sich hat, das Rauchen, ein verlorenes Facebook-Konto und vieles mehr.. Barbara ist eine Weiterdenkerin und Sparringpartnerin im Online-Business.
