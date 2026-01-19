SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

19.01.2026, 1394 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8307/

Barbara Riedl-Wiesinger ist (Eigendefinition) Online-Dinosaurier, Part der Lockengirls und über Nvidia sprechen wir auch. Wir gehen eine spannende Karriere als Leaderin im Online-Recruiting durch, sprechen über Jobpilot, Monster, eine Kooperation vor knapp 20 Jahren, über den später aufkommenden Wunsch nach Selbstständigkeit, über Vertrauen, Pinterest, Passion, was es mit dem Audio-Kurs-Enthusiastin-Sein auf sich hat, das Rauchen, ein verlorenes Facebook-Konto und vieles mehr.. Barbara ist eine Weiterdenkerin und Sparringpartnerin im Online-Business.

https://mehrbusiness.net/
https://micro-audio-symposium.net/
https://weiterdenkerinnen.biz/
https://www.kaleidocom.at/

 

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


(19.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

