SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 26.1.: Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

26.01.2026, 658 Zeichen

IPOs:
26.01.2007: Warimpex: Warimpex mit IPO in Wien. Emissionserlös war 99 Mio. Euro (dazu Greenshoe 11 Mio. Euro). zum Kalender

Umsatzextrema:
26.01.2007: Bester - Warimpex: 31.563.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 13,5 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.168.999

Bisher gab es an einem 26. Januar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.01. beträgt 0,83%. Der beste 26.01. fand im Jahr 2009 mit 4,48% statt, der schlechteste 26.01. im Jahr 2007 mit -0,97%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.01.)


(26.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1080: ATX nahe Rekorden, Warimpex-Day bzw. vor spannendem Bookbuildung bei Asta Energy




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.

Random Partner

Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wächst (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.1.: Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Maximilian Clary und Aldringen, Paul Severin (audio cd.at)

» Wiener Börse Party #1080: ATX nahe Rekorden, Warimpex-Day bzw. vor spann...

» News zu Flughafen Wien, Post, Asta Energy, Research zu RBI, Agrana ... (...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, EVN und VIG gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Clary und Aldringen, Davos, TikTok,...

» Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen

» ATX-Trends: RBI, FACC, Frequentis ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. CSG, Colt, Erste, Porr, AT&S


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Asta Energy: Preisspanne bei 27,50 bis 29,50 Euro je Aktie festgesetzt
Flughafen Wien begrüßt neue Airline
Post nimmt heuer 65 Lehrlinge auf
Analysten zu Flughafen Wien: "Höhere Ausschüttungen erwartet"
News zu Flughafen Wien, Post, Asta Energy, Research zu RBI, Agrana ... (Christine Petzwinkler)
Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, EVN und VIG gesucht




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: OMV(1), Verbund(1), Kontron(1)
    BSN MA-Event Airbus Group
    Star der Stunde: Strabag 0.81%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.09%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Österreichische Post(4), OMV(2), Verbund(1)
    Star der Stunde: FACC 2.28%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Fabasoft(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.83%, Rutsch der Stunde: Porr -1.26%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1)
    Star der Stunde: Palfinger 1.47%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.01%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-Manager wechselt zu Reploid, Viktoria Gass Opening Bell

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Marjolein Martinot
    Riverland
    2025
    Stanley / Barker

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void



    Autor: Börse Geschichte

    26.01.2026, 658 Zeichen

    IPOs:
    26.01.2007: Warimpex: Warimpex mit IPO in Wien. Emissionserlös war 99 Mio. Euro (dazu Greenshoe 11 Mio. Euro). zum Kalender

    Umsatzextrema:
    26.01.2007: Bester - Warimpex: 31.563.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 13,5 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.168.999

    Bisher gab es an einem 26. Januar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.01. beträgt 0,83%. Der beste 26.01. fand im Jahr 2009 mit 4,48% statt, der schlechteste 26.01. im Jahr 2007 mit -0,97%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.01. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.01.)


    (26.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1080: ATX nahe Rekorden, Warimpex-Day bzw. vor spannendem Bookbuildung bei Asta Energy




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.

    Random Partner

    Schwabe, Ley & Greiner (SLG)
    Das Unternehmen SLG wurde 1988 gegründet und ist spezialisiert auf die Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Wir sind Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum und verfügen über einen soliden Partnerkreis. Diesen haben wir zur Stärkung des Unternehmens kontinuierlich erweitert.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wächst (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 26.1.: Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Maximilian Clary und Aldringen, Paul Severin (audio cd.at)

    » Wiener Börse Party #1080: ATX nahe Rekorden, Warimpex-Day bzw. vor spann...

    » News zu Flughafen Wien, Post, Asta Energy, Research zu RBI, Agrana ... (...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, EVN und VIG gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Clary und Aldringen, Davos, TikTok,...

    » Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen

    » ATX-Trends: RBI, FACC, Frequentis ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. CSG, Colt, Erste, Porr, AT&S


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Asta Energy: Preisspanne bei 27,50 bis 29,50 Euro je Aktie festgesetzt
    Flughafen Wien begrüßt neue Airline
    Post nimmt heuer 65 Lehrlinge auf
    Analysten zu Flughafen Wien: "Höhere Ausschüttungen erwartet"
    News zu Flughafen Wien, Post, Asta Energy, Research zu RBI, Agrana ... (Christine Petzwinkler)
    Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, EVN und VIG gesucht




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: OMV(1), Verbund(1), Kontron(1)
      BSN MA-Event Airbus Group
      Star der Stunde: Strabag 0.81%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.09%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Österreichische Post(4), OMV(2), Verbund(1)
      Star der Stunde: FACC 2.28%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Fabasoft(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.83%, Rutsch der Stunde: Porr -1.26%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1)
      Star der Stunde: Palfinger 1.47%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.01%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1070: ATX etwas schwächer, AT&S gesucht, Marinomed-Manager wechselt zu Reploid, Viktoria Gass Opening Bell

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Claudia Andujar
      Genocídio do Yanomami
      2025
      Void

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de