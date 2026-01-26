» Börsegeschichte 26.1.: Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

26.01.2026, 658 Zeichen

IPOs:

26.01.2007: Warimpex: Warimpex mit IPO in Wien. Emissionserlös war 99 Mio. Euro (dazu Greenshoe 11 Mio. Euro). zum Kalender



Umsatzextrema:

26.01.2007: Bester - Warimpex: 31.563.000 Euro (Doppelzählung); Preis: 13,5 Euro, Stück (Einfachzählung): 1.168.999

Bisher gab es an einem 26. Januar 24 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 26.01. beträgt 0,83%. Der beste 26.01. fand im Jahr 2009 mit 4,48% statt, der schlechteste 26.01. im Jahr 2007 mit -0,97%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 26.01. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.01.)

(26.01.2026)

Wiener Börse Party #1080: ATX nahe Rekorden, Warimpex-Day bzw. vor spannendem Bookbuildung bei Asta Energy

