Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wächst (Depot Kommentar)
Christian Drastil
26.01.2026, 943 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2: -0.32% vs. last #gabb, +2.58% ytd, +120.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 144.724 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 297 liegt (von mehr als 30.000).
Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 , hier wurden Erste Group und Kontron addiert. Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da.
Das Depot bei dad.at ist ebenfalls gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Anfang Februar wieder täglich gepublished hier.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.01.)
Wiener Börse Party #1080: ATX nahe Rekorden, Warimpex-Day bzw. vor spannendem Bookbuildung bei Asta Energy
