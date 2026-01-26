SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wächst (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

26.01.2026, 943 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2: -0.32% vs. last #gabb, +2.58% ytd, +120.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 144.724 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 297 liegt (von mehr als 30.000).

Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 , hier wurden Erste Group und Kontron addiert. Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da.

Das Depot bei dad.at ist ebenfalls gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Anfang Februar wieder täglich gepublished hier.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.01.)


(26.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1080: ATX nahe Rekorden, Warimpex-Day bzw. vor spannendem Bookbuildung bei Asta Energy




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.

Random Partner

BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wächst (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 26.1.: Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Maximilian Clary und Aldringen, Paul Severin (audio cd.at)

» Wiener Börse Party #1080: ATX nahe Rekorden, Warimpex-Day bzw. vor spann...

» News zu Flughafen Wien, Post, Asta Energy, Research zu RBI, Agrana ... (...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, EVN und VIG gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Clary und Aldringen, Davos, TikTok,...

» Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen

» ATX-Trends: RBI, FACC, Frequentis ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. CSG, Colt, Erste, Porr, AT&S


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Asta Energy: Preisspanne bei 27,50 bis 29,50 Euro je Aktie festgesetzt
Flughafen Wien begrüßt neue Airline
Post nimmt heuer 65 Lehrlinge auf
Analysten zu Flughafen Wien: "Höhere Ausschüttungen erwartet"
News zu Flughafen Wien, Post, Asta Energy, Research zu RBI, Agrana ... (Christine Petzwinkler)
Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, EVN und VIG gesucht




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: OMV(1), Verbund(1), Kontron(1)
    BSN MA-Event Airbus Group
    Star der Stunde: Strabag 0.81%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.09%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Österreichische Post(4), OMV(2), Verbund(1)
    Star der Stunde: FACC 2.28%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Fabasoft(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.83%, Rutsch der Stunde: Porr -1.26%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1)
    Star der Stunde: Palfinger 1.47%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.01%
    Featured Partner Video

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wiener Börse mit neuem Programm und Preisnachlass von 20 Prozent bis 19. Jänner

    Die Wiener Börse Akademie verzeichnete im Jahr 2025 in 123 Seminarterminen über 2.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zum Start ins neue Jahr wird das Programm nun weiter ausgebaut und mit einem Ne...

    Books josefchladek.com

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Daniele Torriglia
    Il senso della presenza
    2025
    Self published

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Claudia Andujar
    Genocídio do Yanomami
    2025
    Void



    Autor: Christian Drastil

    26.01.2026, 943 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2: -0.32% vs. last #gabb, +2.58% ytd, +120.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 144.724 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 297 liegt (von mehr als 30.000).

    Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 , hier wurden Erste Group und Kontron addiert. Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da.

    Das Depot bei dad.at ist ebenfalls gerade in Umstellung/Aufbau und wird spätestens ab Anfang Februar wieder täglich gepublished hier.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.01.)


    (26.01.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1080: ATX nahe Rekorden, Warimpex-Day bzw. vor spannendem Bookbuildung bei Asta Energy




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.

    Random Partner

    BKS
    Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Austria 30 Private IR wächst (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 26.1.: Warimpex (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Maximilian Clary und Aldringen, Paul Severin (audio cd.at)

    » Wiener Börse Party #1080: ATX nahe Rekorden, Warimpex-Day bzw. vor spann...

    » News zu Flughafen Wien, Post, Asta Energy, Research zu RBI, Agrana ... (...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, EVN und VIG gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Clary und Aldringen, Davos, TikTok,...

    » Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen

    » ATX-Trends: RBI, FACC, Frequentis ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. CSG, Colt, Erste, Porr, AT&S


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Asta Energy: Preisspanne bei 27,50 bis 29,50 Euro je Aktie festgesetzt
    Flughafen Wien begrüßt neue Airline
    Post nimmt heuer 65 Lehrlinge auf
    Analysten zu Flughafen Wien: "Höhere Ausschüttungen erwartet"
    News zu Flughafen Wien, Post, Asta Energy, Research zu RBI, Agrana ... (Christine Petzwinkler)
    Wiener Börse zu Mittag fester: Austriacard, EVN und VIG gesucht




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: OMV(1), Verbund(1), Kontron(1)
      BSN MA-Event Airbus Group
      Star der Stunde: Strabag 0.81%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.09%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Österreichische Post(4), OMV(2), Verbund(1)
      Star der Stunde: FACC 2.28%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -1.1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Fabasoft(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.83%, Rutsch der Stunde: Porr -1.26%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Kontron(1)
      Star der Stunde: Palfinger 1.47%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.01%
      Featured Partner Video

      kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Wiener Börse mit neuem Programm und Preisnachlass von 20 Prozent bis 19. Jänner

      Die Wiener Börse Akademie verzeichnete im Jahr 2025 in 123 Seminarterminen über 2.600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zum Start ins neue Jahr wird das Programm nun weiter ausgebaut und mit einem Ne...

      Books josefchladek.com

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      JH Engström
      Dimma Brume Mist
      2025
      Void

      Jan Holkup
      Posedy / Hunting Stands
      2025
      PositiF

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de