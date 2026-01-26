Nachlese: Maximilian Clary und Aldringen, Paul Severin (audio cd.at)
26.01.2026
Maximilian Clary und Aldringen ist seit Juli 2024 Privatkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich. Davor war Max Head of Private Banking & Wealth Management sowohl der Erste Group als auch der Erste Bank Oesterreich. Seit 2013 bei der Erste Group durchlief er unterschiedliche Stationen an strategischen Schaltstellen des Konzerns, unter anderem die Leitung des Bereichs Group Strategy. Der diplomierte Betriebswirt hat auch einen Executive MBA von der London Business School. In seinen Early Years bei der Erste Group arbeitete er im direkten Umfeld von Andreas Treichl, davor bei der RZB/RBI im direkten Umfeld von Herbert Stepic, also für die die beiden wohl wichtigsten österreichischen Banker ihrer Zeit. Wir reden sowohl über Lehman, Covid, Nullzinsen als auch aktuell über KI, George, das Generationendepot, Miles & More, #glaubandich in mehreren Sprachen, die Erste Bank Open sowie die Polen-Akquise und die Aktie.
Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8328
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #1079:
- ATX nach dem Rekord-Donnerstag etwas leichter
- zuletzt deutlich stärkere Umsätze
- Porr Tagesgewinner, AT&S ytd vorne
- Erste Group hat es 2x geschafft
- Tatjana Aubram läutet die Opening Bell für Freitag mit einer beidhändigen Rückhand ein. Die Börse- und Sportinteressierte war seinerzeit der allererste Podcastgast auf Audio-CD.at, Folgentitel "Geldthemen in der Schule".
- Höheres Kursziel für Bawag
- Paul Severin im EFFAS-Führungsgremium
- neue Aktie im global market
- Frankfurt: Knapp unter 25.000 beim DAX
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.01.)
Wiener Börse Party #1080: ATX nahe Rekorden, Warimpex-Day bzw. vor spannendem Bookbuildung bei Asta Energy
