Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Maximilian Clary und Aldringen, Paul Severin (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
26.01.2026, 1932 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8330/
Maximilian Clary und Aldringen ist seit Juli 2024 Privatkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich. Davor war Max Head of Private Banking & Wealth Management sowohl der Erste Group als auch der Erste Bank Oesterreich. Seit 2013 bei der Erste Group durchlief er unterschiedliche Stationen an strategischen Schaltstellen des Konzerns, unter anderem die Leitung des Bereichs Group Strategy. Der diplomierte Betriebswirt hat auch einen Executive MBA von der London Business School. In seinen Early Years bei der Erste Group arbeitete er im direkten Umfeld von Andreas Treichl, davor bei der RZB/RBI im direkten Umfeld von Herbert Stepic, also für die die beiden wohl wichtigsten österreichischen Banker ihrer Zeit. Wir reden sowohl über Lehman, Covid, Nullzinsen als auch aktuell über KI, George, das Generationendepot, Miles & More, #glaubandich in mehreren Sprachen, die Erste Bank Open sowie die Polen-Akquise und die Aktie.
https://www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden
https://www.erstegroup.com/de/home

Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8328
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #1079:
- ATX nach dem Rekord-Donnerstag etwas leichter
- zuletzt deutlich stärkere Umsätze
- Porr Tagesgewinner, AT&S ytd vorne
- Erste Group hat es 2x geschafft
- Tatjana Aubram läutet die Opening Bell für Freitag mit einer beidhändigen Rückhand ein. Die Börse- und Sportinteressierte war seinerzeit der allererste Podcastgast auf Audio-CD.at, Folgentitel "Geldthemen in der Schule".
- Höheres Kursziel für Bawag
- Paul Severin im EFFAS-Führungsgremium
- neue Aktie im global market
- Frankfurt: Knapp unter 25.000 beim DAX

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 26.01.)


(26.01.2026)

Bildnachweis

1. mind the #gabb

