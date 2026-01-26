» Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen

Maximilian Clary und Aldringen ist seit Juli 2024 Privatkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich. Davor war Max Head of Private Banking & Wealth Management sowohl der Erste Group als auch der Erste Bank Oesterreich. Seit 2013 bei der Erste Group durchlief er unterschiedliche Stationen an strategischen Schaltstellen des Konzerns, unter anderem die Leitung des Bereichs Group Strategy. Der diplomierte Betriebswirt hat auch einen Executive MBA von der London Business School. In seinen Early Years bei der Erste Group arbeitete er im direkten Umfeld von Andreas Treichl, davor bei der RZB/RBI im direkten Umfeld von Herbert Stepic, also für die die beiden wohl wichtigsten österreichischen Banker ihrer Zeit. Wir reden sowohl über Lehman, Covid, Nullzinsen als auch aktuell über KI, George, das Generationendepot, Miles & More, #glaubandich in mehreren Sprachen, die Erste Bank Open sowie die Polen-Akquise und die Aktie.



https://www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden

https://www.erstegroup.com/de/home



