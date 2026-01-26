Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen
Autor:
Christian Drastil
>> Website
26.01.2026, 1725 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8330/Maximilian Clary und Aldringen ist seit Juli 2024 Privatkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich. Davor war Max Head of Private Banking & Wealth Management sowohl der Erste Group als auch der Erste Bank Oesterreich. Seit 2013 bei der Erste Group durchlief er unterschiedliche Stationen an strategischen Schaltstellen des Konzerns, unter anderem die Leitung des Bereichs Group Strategy. Der diplomierte Betriebswirt hat auch einen Executive MBA von der London Business School. In seinen Early Years bei der Erste Group arbeitete er im direkten Umfeld von Andreas Treichl, davor bei der RZB/RBI im direkten Umfeld von Herbert Stepic, also für die die beiden wohl wichtigsten österreichischen Banker ihrer Zeit. Wir reden sowohl über Lehman, Covid, Nullzinsen als auch aktuell über KI, George, das Generationendepot, Miles & More, #glaubandich in mehreren Sprachen, die Erste Bank Open sowie die Polen-Akquise und die Aktie.https://www.sparkasse.at/erstebank/privatkundenhttps://www.erstegroup.com/de/homeAbout: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/72lK8PD5TMYRfJFpCu3QST
Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen - Maximilian Clary und Aldringen ist seit Juli 2024 Privatkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich. Davor war Max Head of Private Banking & Wealth Management sowohl der Erste Group als auch der Erste Bank Oesterreich. Seit 2013 bei der Erste Group durchlief er unterschiedliche Stationen an strategischen Schaltstellen des Konzerns, unter anderem die Leitung des Bereichs Group Strategy. Der diplomierte Betriebswirt hat auch einen Executive MBA von der London Business School. In seinen Early Years bei der Erste Group arbeitete er im direkten Umfeld von Andreas Treichl, davor bei der RZB/RBI im direkten Umfeld von Herbert Stepic, also für die die beiden wohl wichtigsten österreichischen Banker ihrer Zeit. Wir reden sowohl über Lehman, Covid, Nullzinsen als auch aktuell über KI, George, das Generationendepot, Miles & More, #glaubandich in mehreren Sprachen, die Erste Bank Open sowie die Polen-Akquise und die Aktie.
https://www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden
https://www.erstegroup.com/de/home
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Maximilian Clary und Aldringen ist seit Juli 2024 Privatkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich. Davor war Max Head of Private Banking & Wealth Management sowohl der Erste Group als auch der Erste Bank Oesterreich. Seit 2013 bei der Erste Group durchlief er unterschiedliche Stationen an strategischen Schaltstellen des Konzerns, unter anderem die Leitung des Bereichs Group Strategy. Der diplomierte Betriebswirt hat auch einen Executive MBA von der London Business School. In seinen Early Years bei der Erste Group arbeitete er im direkten Umfeld von Andreas Treichl, davor bei der RZB/RBI im direkten Umfeld von Herbert Stepic, also für die die beiden wohl wichtigsten österreichischen Banker ihrer Zeit. Wir reden sowohl über Lehman, Covid, Nullzinsen als auch aktuell über KI, George, das Generationendepot, Miles & More, #glaubandich in mehreren Sprachen, die Erste Bank Open sowie die Polen-Akquise und die Aktie.
Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.
Random Partner
Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien. Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Clary und Aldringen, Davos, TikTok,...
» Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen
» ATX-Trends: RBI, FACC, Frequentis ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. CSG, Colt, Erste, Porr, AT&S
» Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Re...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz, Post wird in Austria 30 Private IR au...
» Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Tatjana Aubram, Roland Sinkovits Bell (audio cd.at)
» News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im E...
» Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern (Christian Drastil)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Clary und Al...
- Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen
- Research-Fazits zu Vonovia, Hugo Boss, Nemetschek...
- Guten Morgen mit Danone, Meta, Vorwerk, Stabilus,...
- ATX-Trends: RBI, FACC, Frequentis ...
- 21st Austria weekly - Kapsch TrafficCom (23/01/2026)
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/04: Johanna Duchek
Johanna Duchek ist Trainerin, Coach und Moderatorin mit viel Erfahrung in börsenotierten Konzernen. Wir sprechen über Mayr-Melnhof in Liverpool, eine einjährige Weltreise mit Rückkehr genau zu Lehm...
Books josefchladek.com
Mikio Tobara
Document Miseinen (遠原 美喜男
1980
Seven Sha
JH Engström
Dimma Brume Mist
2025
Void
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques
26.01.2026, 1725 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8330/Maximilian Clary und Aldringen ist seit Juli 2024 Privatkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich. Davor war Max Head of Private Banking & Wealth Management sowohl der Erste Group als auch der Erste Bank Oesterreich. Seit 2013 bei der Erste Group durchlief er unterschiedliche Stationen an strategischen Schaltstellen des Konzerns, unter anderem die Leitung des Bereichs Group Strategy. Der diplomierte Betriebswirt hat auch einen Executive MBA von der London Business School. In seinen Early Years bei der Erste Group arbeitete er im direkten Umfeld von Andreas Treichl, davor bei der RZB/RBI im direkten Umfeld von Herbert Stepic, also für die die beiden wohl wichtigsten österreichischen Banker ihrer Zeit. Wir reden sowohl über Lehman, Covid, Nullzinsen als auch aktuell über KI, George, das Generationendepot, Miles & More, #glaubandich in mehreren Sprachen, die Erste Bank Open sowie die Polen-Akquise und die Aktie.https://www.sparkasse.at/erstebank/privatkundenhttps://www.erstegroup.com/de/homeAbout: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen
Bildnachweis
1.
https://open.spotify.com/episode/72lK8PD5TMYRfJFpCu3QST
Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen - Maximilian Clary und Aldringen ist seit Juli 2024 Privatkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich. Davor war Max Head of Private Banking & Wealth Management sowohl der Erste Group als auch der Erste Bank Oesterreich. Seit 2013 bei der Erste Group durchlief er unterschiedliche Stationen an strategischen Schaltstellen des Konzerns, unter anderem die Leitung des Bereichs Group Strategy. Der diplomierte Betriebswirt hat auch einen Executive MBA von der London Business School. In seinen Early Years bei der Erste Group arbeitete er im direkten Umfeld von Andreas Treichl, davor bei der RZB/RBI im direkten Umfeld von Herbert Stepic, also für die die beiden wohl wichtigsten österreichischen Banker ihrer Zeit. Wir reden sowohl über Lehman, Covid, Nullzinsen als auch aktuell über KI, George, das Generationendepot, Miles & More, #glaubandich in mehreren Sprachen, die Erste Bank Open sowie die Polen-Akquise und die Aktie.
https://www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden
https://www.erstegroup.com/de/home
About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .
Maximilian Clary und Aldringen ist seit Juli 2024 Privatkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich. Davor war Max Head of Private Banking & Wealth Management sowohl der Erste Group als auch der Erste Bank Oesterreich. Seit 2013 bei der Erste Group durchlief er unterschiedliche Stationen an strategischen Schaltstellen des Konzerns, unter anderem die Leitung des Bereichs Group Strategy. Der diplomierte Betriebswirt hat auch einen Executive MBA von der London Business School. In seinen Early Years bei der Erste Group arbeitete er im direkten Umfeld von Andreas Treichl, davor bei der RZB/RBI im direkten Umfeld von Herbert Stepic, also für die die beiden wohl wichtigsten österreichischen Banker ihrer Zeit. Wir reden sowohl über Lehman, Covid, Nullzinsen als auch aktuell über KI, George, das Generationendepot, Miles & More, #glaubandich in mehreren Sprachen, die Erste Bank Open sowie die Polen-Akquise und die Aktie.
Aktien auf dem Radar:EuroTeleSites AG, RHI Magnesita, Flughafen Wien, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, Zumtobel, FACC, Pierer Mobility, Andritz, CA Immo, Lenzing, Mayr-Melnhof, OMV, UBM, SBO, Wiener Privatbank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Amag, EVN, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, adidas, Fresenius Medical Care, Volkswagen Vz., Siemens Energy, Hannover Rück.
Random Partner
Wiener Privatbank
Die Wiener Privatbank ist eine unabhängige, unternehmerisch handelnde Privatbank mit Sitz in Wien. Als börsennotiertes Unternehmen steht die Bank für Transparenz und verfügt über eine äußerst solide finanzielle Basis. Zu den Kundinnen und Kunden zählen Family Offices, PrivatinvestorInnen, Institutionen sowie Stiftungen im In- und Ausland.
>> Besuchen Sie 62 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Clary und Aldringen, Davos, TikTok,...
» Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen
» ATX-Trends: RBI, FACC, Frequentis ...
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. CSG, Colt, Erste, Porr, AT&S
» Wiener Börse Party #1079: Kleine ATX-Korrektur am Ende einer weiteren Re...
» Österreich-Depots: Weekend-Bilanz, Post wird in Austria 30 Private IR au...
» Börsegeschichte 23.1.: Bank Austria (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
» Nachlese: Tatjana Aubram, Roland Sinkovits Bell (audio cd.at)
» News zu Kapsch TrafficCom, höheres Kursziel für Bawag, Paul Severin im E...
» Kleine Korrektur nach dem All-time-High gestern (Christian Drastil)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Max Clary und Al...
- Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen
- Research-Fazits zu Vonovia, Hugo Boss, Nemetschek...
- Guten Morgen mit Danone, Meta, Vorwerk, Stabilus,...
- ATX-Trends: RBI, FACC, Frequentis ...
- 21st Austria weekly - Kapsch TrafficCom (23/01/2026)
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/04: Johanna Duchek
Johanna Duchek ist Trainerin, Coach und Moderatorin mit viel Erfahrung in börsenotierten Konzernen. Wir sprechen über Mayr-Melnhof in Liverpool, eine einjährige Weltreise mit Rückkehr genau zu Lehm...
Books josefchladek.com
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Elizabeth Alderliesten
Remember Who You Once Were
2024
Self published
Sasha & Cami Stone
Femmes. Collection d'études photographiques du corps humain
1933
Arts et Métiers Graphiques