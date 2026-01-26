SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

26.01.2026, 1725 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8330/Maximilian Clary und Aldringen ist seit Juli 2024 Privatkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich. Davor war Max Head of Private Banking & Wealth Management sowohl der Erste Group als auch der Erste Bank Oesterreich. Seit 2013 bei der Erste Group durchlief er unterschiedliche Stationen an strategischen Schaltstellen des Konzerns, unter anderem die Leitung des Bereichs Group Strategy. Der diplomierte Betriebswirt hat auch einen Executive MBA von der London Business School. In seinen Early Years bei der Erste Group arbeitete er im direkten Umfeld von Andreas Treichl, davor bei der RZB/RBI im direkten Umfeld von Herbert Stepic, also für die die beiden wohl wichtigsten österreichischen Banker ihrer Zeit. Wir reden sowohl über Lehman, Covid, Nullzinsen als auch aktuell über KI, George, das Generationendepot, Miles & More, #glaubandich in mehreren Sprachen, die Erste Bank Open sowie die Polen-Akquise und die Aktie.https://www.sparkasse.at/erstebank/privatkundenhttps://www.erstegroup.com/de/homeAbout: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.
(26.01.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen




 

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/72lK8PD5TMYRfJFpCu3QST Börsepeople S23/06: Maximilian Clary und Aldringen -

Maximilian Clary und Aldringen ist seit Juli 2024 Privatkundenvorstand der Erste Bank Oesterreich. Davor war Max Head of Private Banking & Wealth Management sowohl der Erste Group als auch der Erste Bank Oesterreich. Seit 2013 bei der Erste Group durchlief er unterschiedliche Stationen an strategischen Schaltstellen des Konzerns, unter anderem die Leitung des Bereichs Group Strategy. Der diplomierte Betriebswirt hat auch einen Executive MBA von der London Business School. In seinen Early Years bei der Erste Group arbeitete er im direkten Umfeld von Andreas Treichl, davor bei der RZB/RBI im direkten Umfeld von Herbert Stepic, also für die die beiden wohl wichtigsten österreichischen Banker ihrer Zeit. Wir reden sowohl über Lehman, Covid, Nullzinsen als auch aktuell über KI, George, das Generationendepot, Miles & More, #glaubandich in mehreren Sprachen, die Erste Bank Open sowie die Polen-Akquise und die Aktie.

https://www.sparkasse.at/erstebank/privatkunden
https://www.erstegroup.com/de/home

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .


  >> Öffnen auf photaq.com

