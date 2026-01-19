Nachlese: Barbara Riedl-Wiesinger (audio cd.at)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
19.01.2026, 796 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Barbara Riedl-Wiesinger ist (Eigendefinition) Online-Dinosaurier, Part der Lockengirls und über Nvidia sprechen wir auch. Wir gehen eine spannende Karriere als Leaderin im Online-Recruiting durch, sprechen über Jobpilot, Monster, eine Kooperation vor knapp 20 Jahren, über den später aufkommenden Wunsch nach Selbstständigkeit, über Vertrauen, Pinterest, Passion, was es mit dem Audio-Kurs-Enthusiastin-Sein auf sich hat, das Rauchen, ein verlorenes Facebook-Konto und vieles mehr.. Barbara ist eine Weiterdenkerin und Sparringpartnerin im Online-Business.
https://mehrbusiness.net/
https://micro-audio-symposium.net/
https://weiterdenkerinnen.biz/
https://www.kaleidocom.at/
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.01.)
Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.
Random Partner
AMAG Austria Metall AG
Die AMAG Austria Metall AG produziert Primäraluminium und Premium-Guss- und Walzprodukte. Im integrierten Werk in Ranshofen, Österreich werden die Kernkompetenzen im Recycling, Gießen, Walzen, Wärmebehandeln und Oberflächenveredeln kombiniert.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI (Börse Geschichte) (BörseGe...
» Nachlese: Barbara Riedl-Wiesinger (audio cd.at)
» PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-Deal, Allzeithoch beim ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Telekom Austria, Bawag und Kapsch Traf...
» ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Austriacard Holdings, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cyan, Klöckner & Co.
» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI (Bör...
- Nachlese: Barbara Riedl-Wiesinger (audio cd.at)
- #gabb Volumensradar: Amag, Polytec, Do&Co (#gabb ...
- PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
175. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Niko Havranek
Fleisch #74 „Ganz Wien“
2025
Self published
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
19.01.2026, 796 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8307
Barbara Riedl-Wiesinger ist (Eigendefinition) Online-Dinosaurier, Part der Lockengirls und über Nvidia sprechen wir auch. Wir gehen eine spannende Karriere als Leaderin im Online-Recruiting durch, sprechen über Jobpilot, Monster, eine Kooperation vor knapp 20 Jahren, über den später aufkommenden Wunsch nach Selbstständigkeit, über Vertrauen, Pinterest, Passion, was es mit dem Audio-Kurs-Enthusiastin-Sein auf sich hat, das Rauchen, ein verlorenes Facebook-Konto und vieles mehr.. Barbara ist eine Weiterdenkerin und Sparringpartnerin im Online-Business.
https://mehrbusiness.net/
https://micro-audio-symposium.net/
https://weiterdenkerinnen.biz/
https://www.kaleidocom.at/
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 19.01.)
Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Amag, Polytec Group, DO&CO, Semperit, Rosenbauer, UBM, Rosgix, AT&S, Bawag, Verbund, Uniqa, RBI, voestalpine, Austriacard Holdings AG, Rath AG, SBO, Addiko Bank, Frequentis, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, RHI Magnesita, Mayr-Melnhof, Telekom Austria, Österreichische Post, Siemens Energy, Fresenius Medical Care, E.ON , RWE, SAP, Scout24, BASF.
Random Partner
AMAG Austria Metall AG
Die AMAG Austria Metall AG produziert Primäraluminium und Premium-Guss- und Walzprodukte. Im integrierten Werk in Ranshofen, Österreich werden die Kernkompetenzen im Recycling, Gießen, Walzen, Wärmebehandeln und Oberflächenveredeln kombiniert.
>> Besuchen Sie 61 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
» Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI (Börse Geschichte) (BörseGe...
» Nachlese: Barbara Riedl-Wiesinger (audio cd.at)
» PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-Deal, Allzeithoch beim ...
» Wiener Börse zu Mittag schwächer: Telekom Austria, Bawag und Kapsch Traf...
» ATX-Trends: AT&S, Uniqa, Austriacard Holdings, wienerberger ...
» Börsepeople im Podcast S23/03: Barbara Riedl-Wiesinger
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Heiko Thieme, Cyan, Klöckner & Co.
» Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wi...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Schwächer (Depot Kommentar)
- Börsegeschichte 19.1.: BWT, Leykam, SBO, RHI (Bör...
- Nachlese: Barbara Riedl-Wiesinger (audio cd.at)
- #gabb Volumensradar: Amag, Polytec, Do&Co (#gabb ...
- PIR-News: Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
175. Laufheld Online Workout für Läufer
0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...
Books josefchladek.com
Dominique Lapierre, Jean-Pierre Pedrazzini, René Ramon
So lebt man heute in Rußland
1957
Blüchert
Wassili und Hans Luckhardt
Zur neuen Wohnform
1930
Bauwelt-Verlag
Jan Holkup
Posedy / Hunting Stands
2025
PositiF
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag