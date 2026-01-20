Nachlese: Franziska Schmalzl (audio cd.at)
20.01.2026, 620 Zeichen
Wiener Börse Party Montag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8311
- ATX leichter
- Topperformer Telekom Austria, VIG und Uniqa
- Franziska Schmalzl läutet die Opening Bell für Montag. Die Malerin ist für einen bedeutenden Teil der Bull & Bär Kunst im Audio-CD.at-Studio verantwortlich https://franziskaschmalzl.com
- Porr mit Auftrag, Verbund mit Turbinen-Deal Nordex
- Allzeithoch beim Fondsvolumen
- FMA-Strafe CA Immo schreckt ab, aber vielleicht zu viel Signalwirkung
- Frankfurt: DAX leichter, Bayer weiter top
- mehr dazu im Podcast
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.01.)
Wiener Börse Party #1076: ATX deutlich im Minus und wieder beim Ultimo-Wert, nur UBM im Plus, PIR 2026 mit begleitendem neuem wikifolio
