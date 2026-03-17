Personalausweis wird teurer: 46 Euro für Erwachsene ( Finanztrends)

17.03.2026, 4270 Zeichen

Ab sofort müssen Bürger deutlich tiefer in die Tasche greifen, um einen neuen Personalausweis zu beantragen. Die Gebühren sind zum 7. Februar 2026 kräftig gestiegen – ein direkter Rückschlag für private Haushalte und ein Symptom der angespannten Finanzlage von Bund und Kommunen.

Deutliche Preissprünge für alle Altersgruppen

Die neue Gebührenordnung bringt spürbare Mehrkosten. Für den Standardausweis mit zehn Jahren Gültigkeit zahlen Erwachsene ab 24 Jahren nun 46,00 Euro statt bisher 37,00 Euro. Für die sechs Jahre gültige Version für Jüngere erhöht sich der Preis von 22,80 auf 27,60 Euro.

Das Bundesinnenministerium begründet die Anpassung mit gestiegenen Produktions- und Personalkosten für die hochsicheren, biometrischen Dokumente. Die alte Gebühr decke die tatsächlichen Aufwendungen nicht mehr. Einige Nebenkosten bleiben stabil: Ein vorläufiger Ausweis kostet weiterhin 10,00 Euro, das digitale Foto an modernen Selbstbedienungsterminals 6,00 Euro.

Doch die Gesamtbelastung für Bürger wächst. Besonders pikant: Der Ausweis ist gesetzlich vorgeschrieben.

Kommunen in der Zwickmühle: Vorgaben ohne Spielraum

Die Umsetzung der teureren Vorgaben obliegt den Bürgerämtern vor Ort. Sie müssen die höheren Kosten direkt an die Antragsteller weitergeben – ohne jeden Ermessensspielraum. Eine Quersubventionierung durch die Städte und Gemeinden ist per Bundesverordnung strikt untersagt.

„Wir haben keinerlei Einfluss auf diese Gebühren“, betonten etwa Vertreter der Stadt Essen in einer Mitteilung. Diese starre Regelung führt zu Frust in den Rathäusern. Die Kommunen tragen die administrative Last und den Unmut der Bürger, haben aber keine Möglichkeit, sozial Schwächere zu entlasten. Sie agieren lediglich als verlängerter Arm des Bundes.

Teurer Ausweis als Symptom der Kommunalfinanzkrise

Die Unfähigkeit der Kommunen, ihre Bürger vor der Gebührenerhöhung zu schützen, ist kein Zufall. Sie spiegelt die akute Haushaltsnot vieler Städte und Gemeinden wider. Der Deutsche Städtetag warnt seit Langem vor dramatisch defizitären Haushalten.

Die Gründe sind vielfältig: explodierende Sozialausgaben, Kosten für die Flüchtlingsunterbringung und dringende Investitionen in Klimaanpassung und Digitalinfrastruktur. Dazu kommen allgemeine Inflation und gestiegene Personalkosten.

Um ihre Kernaufgaben zu finanzieren, erhöhen viele Kommunen bereits selbst Gebühren – für die Müllabfuhr, die Straßenreinigung oder die Grundsteuer. Der teurere Personalausweis kommt da als zusätzliche Belastung obenauf. Für viele Haushalte summiert sich so der Druck von allen staatlichen Ebenen, während sich die Verwaltungsabläufe oft noch langsam anfühlen.

Digitalisierung als Schlüssel zur Kostendämpfung

Die Debatte um die Kosten führt direkt zur Frage der Digitalisierung. Der Personalausweis hat zwar eine elektronische Identitätsfunktion (eID), doch deren Nutzung ist oft umständlich. Ein vergessenes PIN muss häufig noch persönlich im Bürgeramt zurückgesetzt werden – ein kostenintensiver Vorgang.

Das Bundesdigitalministerium arbeitet zwar an einer kostenlosen Online-PIN-Rücksetzung, doch manche Länder beharren aus Sicherheitsbedenken auf der Vor-Ort-Prüfung. Experten sind sich einig: Echte Effizienz und Kostensenkung sind nur mit durchgängigen digitalen Selbstservices möglich. Solange das hybride System aus teurem Plastikausweis und halbherziger Digitalverwaltung bestehen bleibt, werden die Personalkosten – und damit die Gebühren – weiter steigen.

Ausblick: Auf Reformen und digitale Identitäten kommt es an

Die Zukunft der Gebühren hängt von zwei Faktoren ab: von einer Entlastung der Kommunalfinanzen und vom Erfolg der Digitalisierung. Städteverbände fordern einen verbindlichen Finanzpakt, der den Kommunen mehr Steuermittel für ihre Pflichtaufgaben sichert.

Gleichzeitig rückt die vollständig digitale Identität in den Fokus. Die geplante digitale Brieftasche auf dem Smartphone könnte langfristig die Abhängigkeit vom physischen Ausweis verringern. Bis dahin bleibt der Plastikausweis jedoch Pflicht – und 46,00 Euro der neue Preis.

Können Inflation gebändigt und digitale Prozesse flächendeckend eingeführt werden, könnte sich die Gebührenspirale stoppen. Bis dahin navigieren die Kommunen weiter im Spannungsfeld zwischen Bundesvorgaben und leeren Kassen – auf Kosten der Bürger.

(17.03.2026)

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