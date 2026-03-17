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Bionime Aktie: Verluste weiten sich aus ( Finanztrends)

17.03.2026, 2410 Zeichen

Die Bionime Corporation kämpft mit operativem Gegenwind. Während der globale Markt für Diabetes-Management technologisch aufrüstet, meldete der Medizintechnik-Spezialist am Montag rückläufige Umsatzzahlen und einen deutlich gestiegenen Nettoverlust für das Geschäftsjahr 2025.

Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr von 1.933,75 Millionen TWD auf 1.838,59 Millionen TWD. Parallel dazu weitete sich das Minus unter dem Strich spürbar aus: Der Nettoverlust belief sich auf 180,28 Millionen TWD, nachdem im Jahr 2024 noch ein Fehlbetrag von 127,22 Millionen TWD zu Buche stand. Dies schlägt sich auch im Ergebnis je Aktie nieder, das von einem Verlust von 1,9 TWD auf 2,68 TWD abrutschte.

Umsatzrückgang belastet Bilanz

Besonders die Abhängigkeit von einzelnen Regionen und Produktgruppen prägt das aktuelle Bild. Algerien stellt derzeit den wichtigsten Absatzmarkt für das Unternehmen dar. Die veröffentlichten Zahlen verdeutlichen jedoch, dass die bestehenden Strukturen im vergangenen Jahr nicht ausreichten, um die Profitabilität zu stabilisieren oder den Umsatz auf dem Vorjahresniveau zu halten.

Wachstumsmarkt mit Hindernissen

Bionime befindet sich in einem Sektor, der vor einer massiven Expansion steht. Der europäische Markt für Blutzuckermesssysteme soll von 5,61 Milliarden USD im Jahr 2025 auf 6,07 Milliarden USD in diesem Jahr wachsen. Bis 2031 wird sogar ein Volumen von über 9 Milliarden USD erwartet.

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Der Trend verschiebt sich dabei weg von klassischen Teststreifen hin zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung (CGM). Bionime versucht, mit der Marke „iFree CGM“ an diesem Wandel teilzuhaben. Die aktuellen Geschäftsdaten zeigen jedoch, dass der Übergang zu diesen moderneren Systemen bisher mit hohen Kosten verbunden ist. Das Unternehmen muss beweisen, dass es in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld technologisch und finanziell Schritt halten kann, um die negative Ergebnisentwicklung im laufenden Turnus zu stoppen.

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