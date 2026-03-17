Menschenrechtskommissar warnt vor KI-Deregulierung in Europa ( Finanztrends)

17.03.2026, 5400 Zeichen

Der Europarat warnt eindringlich vor dem aktuellen politischen Drang, digitale Regeln aufzuweichen. In einem heute veröffentlichten Bericht mahnt Menschenrechtskommissar Michael O’Flaherty, dass der Abbau von Schutzvorkehrungen zugunsten wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit fundamentale Rechte gefährdet. Die Stellungnahme trifft genau in die laufende Bedatte um eine umfassende Überarbeitung des EU-Digitalrechts.

Gefährliches Ungleichgewicht durch Lobbyismus

Laut dem Bericht „Governing generative AI: closing the gaps to protect human rights“ klafft eine gefährliche Lücke zwischen der immensen Lobbymacht der Tech-Branche und chronisch unterfinanzierten zivilgesellschaftlichen Organisationen. O’Flaherty betont: Bürokratieabbau sei ein legitimes Ziel, dürfe aber nicht zur Abschaffung kritischer Sicherheitsmechanismen führen.

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Eine falsche Handhabung dieser regulatorischen Anpassungen sende ein verheerendes Signal: dass Menschenrechte gegenüber Unternehmensinteressen zweitrangig seien. Die konsequente Durchsetzung bestehender Regeln sei keine wirtschaftliche Last, sondern eine Grundvoraussetzung für öffentliches Vertrauen in die digitale Gesellschaft.

Vier Forderungen zum Schutz der Grundrechte

Gegen die Risiken unkontrollierter KI-Entwicklung formuliert der Kommissar vier zentrale Handlungsfelder:

1. Die finanziell abgesicherte Teilhabe der Zivilgesellschaft an allen KI-Entscheidungsprozessen.

2. Umfassender Zugang zu Trainingsdaten für unabhängige Forscher, Journalisten und NGOs sowie mehr Transparenz bei öffentlichen Aufträgen.

3. Eine angemessene Finanzierung nationaler Menschenrechtsinstitutionen und Aufsichtsbehörden, damit diese mit der rasanten technischen Entwicklung Schritt halten können.

4. Deutlich mehr öffentliche Investitionen in digitale Bildung und Programme zur Einhaltung der Menschenrechte.

Schutz der Privatsphäre und vulnerabler Gruppen

Der Bericht legt besonderes Augenmerk auf den Schutz der Privatsphäre und vulnerabler Gruppen wie Kinder oder Minderheiten vor algorithmischer Diskriminierung. Gefordert wird ein systemischer Wechsel zu „Opt-in“-Modellen, bei denen Nutzer die volle Kontrolle über ihre Daten behalten.

KI-Produkte für Kinder müssten nach dem „Safety-by-Design“-Prinzip entwickelt werden. Anwendungen, die nachweislich ein ernsthaftes Risiko für Menschenrechtsverletzungen bergen, sollten gänzlich verboten werden. Auch Umweltauswirkungen großer KI-Modelle müssten in der Politik priorisiert werden.

Direkter Konflikt mit dem EU-„Digital Omnibus“

Die Warnung kommt zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt für die EU. Sie fällt genau mit den Beratungen zum umstrittenen Gesetzespaket „Digital Omnibus“ zusammen. Dieses soll Innovation fördern und Bürokratie abbauen, indem es Rahmenwerke wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und den KI-Act vereinfacht.

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Erst am 12. März einigten sich EU-Parlamentarier vorläufig darauf, Fristen für die Umsetzung strenger KI-Regeln zu verlängern. Hochrisiko-KI-Systeme müssten teils erst bis Dezember 2027 oder August 2028 vollständig konform sein. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass diese Änderungen ohne ausreichende Folgenabschätzung vorangetrieben werden und Opferschutz sowie Unternehmensverantwortung schwächen.

Analyse: Europa am Scheideweg

Die Debatte offenbart einen grundlegenden Zielkonflikt der europäischen Politik. Hatte sich Europa lange als globaler Vorreiter für digitale Regulierung mit Bürgerfokus positioniert, dominiert nun angesichts des technologischen Wettlaufs mit den USA und China die Sorge um Wettbewerbsfähigkeit.

Der Kommissar versucht, mit seinem Bericht ein Gegengewicht zu dieser wirtschaftlichen Erzählung zu setzen. Er stellt robuste Regulierung als Fundament für gesellschaftliches Vertrauen dar. Beobachter warnen: Gehen die geplanten Deregulierungen unverändert durch, riskiert Europa die ethischen Standards, die seinen Technologiestandort einst auszeichneten.

Was kommt als Nächstes?

Der Konflikt dürfte sich in den kommenden Wochen zuspitzen. Bereits am 18. März sollen die zuständigen Ausschüsse des EU-Parlaments über die „Digital Omnibus“-Änderungen abstimmen. Erwarten werden hoch umkämpfte Sitzungen zwischen Tech-Lobby und Zivilgesellschaft.

Setzt sich die Linie der Vereinfachung und Verzögerung durch, stehen nationale Aufsichtsbehörden vor der Herausforderung, die Einhaltung mit knappen Ressourcen zu überwachen. Der starke Widerstand der Menschenrechtsinstitutionen könnte jedoch noch schärfere Schutzvorkehrungen für Datentransparenz erzwingen. Das Ergebnis wird ein wegweisender Präzedenzfall dafür sein, wie demokratische Gesellschaften im KI-Zeitalter technologische Ambitionen und den Schutz der Menschenwürde in Einklang bringen.

(17.03.2026)

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