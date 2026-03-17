» ProWein 2026: Generation Z trinkt bewusst weniger Alkohol ( Finanztrends)

17.03.2026, 5331 Zeichen

Die internationale Getränkebranche reagiert auf einen fundamentalen Wandel: Die Generation Z konsumiert Alkohol deutlich selektiver und bewusster als frühere Generationen. Dieser Trend prägt die Fachmesse ProWein in Düsseldorf, wo der Markt für alkoholfreie Alternativen so groß wie nie ist.

Neue Marktdaten zeigen gezielteren Konsum

Eine aktuelle globale Studie des Marktforschungsunternehmens IWSR Bevtrac belegt das veränderte Verhalten. Zwar greifen 74 Prozent der jungen Erwachsenen im gesetzlichen Trinkalter zu Alkohol. Doch sie experimentieren kaum noch: Die durchschnittliche Anzahl konsumierter Getränkekategorien pro Anlass sank in zwei Jahren von 2,8 auf 1,8.

Junge Menschen bleiben bei ein bis zwei ausgewählten Produkten. Gesundheitliche Aspekte und ein gesteigertes Bewusstsein für Wohlbefinden treiben diese Selektivität. Der Verzicht auf Alkohol gilt nicht mehr als Einschränkung, sondern als bewusste Lifestyle-Entscheidung. Bei sozialen Anlässen stehen heute Erlebnis und Gemeinschaft im Vordergrund – der Rausch verliert an Attikativität.

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Krankenhaus-Einweisungen gehen deutlich zurück

Die Abkehr vom unkontrollierten Trinken zeigt messbare Erfolge. Daten der Kaufmännischen Krankenkasse belegen einen drastischen Rückgang alkoholbedingter Krankenhauseinweisungen von Jugendlichen. 2024 mussten bundesweit rund 6.550 Heranwachsende zwischen zwölf und 18 Jahren wegen einer akuten Alkoholvergiftung stationär behandelt werden.

Das ist ein Minus von gut 14 Prozent zum Vorjahr und der niedrigste Stand seit Beginn der Erhebungen 2006. Gesundheitsexperten führen dies auf erfolgreiche Präventionsarbeit und ein verändertes gesellschaftliches Klima zurück. Junge Menschen sind heute besser über negative Auswirkungen auf Körper und Psyche informiert. Auch die ständige Präsenz in sozialen Medien spielt eine Rolle: Der Druck, sich kontrolliert zu präsentieren, lässt Kontrollverlust als unerwünschtes Risiko erscheinen.

ProWein setzt voll auf alkoholfreie Alternativen

Auf der aktuell laufenden Messe in Düsseldorf wird die Antwort der Industrie sichtbar. Unter dem Motto zur Gestaltung der Branchenzukunft widmet die ProWein alkoholfreien Alternativen so viel Raum wie nie zuvor. Der Bereich ProWein Zero in Halle 5 wurde massiv ausgebaut.

Rund 180 Aussteller präsentieren dort entalkoholisierte Weine, Spirituosen und fermentierte Alternativen. Mehr als 90 Marken sind in den dedizierten Zonen vertreten. Ein neuer Anziehungspunkt ist die Zero Tasting Bar, an der Fachbesucher das wachsende Angebot systematisch verkosten können.

„Alkoholfreie Produkte haben sich von einer experimentellen Nische zu einem professionell kuratierten Marktsegment entwickelt“, betont Messe-Direktor Frank Schindler. Die Qualität und stilistische Vielfalt sei spürbar gestiegen. Fachvorträge von Marktforschern und Generationen-Experten unterstreichen: Klassische Hersteller müssen ihre Strategien grundlegend anpassen, um für die junge Zielgruppe relevant zu bleiben.

Brauereien spüren die wirtschaftlichen Folgen

Die veränderte Konsumhaltung hinterlässt bereits Spuren in den Bilanzen der Großkonzerne. Der globale Getränkesektor verzeichnet seit seinem Höhepunkt 2021 erhebliche Einbußen beim Marktwert. Branchenriesen wie Anheuser-Busch InBev verzeichnen in wichtigen Märkten spürbare Volumenrückgänge.

Neben dem Gesundheitsbewusstsein spielen auch wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Gestiegene Lebenshaltungskosten veranlassen viele junge Erwachsene, Ausgaben für Genussmittel kritisch zu hinterfragen. Alkohol gilt zunehmend als teures Luxusprodukt.

Gleichzeitig boomt der Sektor der alkoholfreien Biere. Prognosen gehen davon aus, dass sich das Konsumvolumen in Märkten wie Brasilien bis 2026 auf 885 Millionen Liter vervielfachen wird. Dieser rasante Anstieg zwingt etablierte Brauereien und Destillerien, massiv in die Entwicklung alkoholfreier Produkte zu investieren.

Ein kultureller Paradigmenwechsel

Der Wandel im Trinkverhalten ist kein kurzfristiges Phänomen. Während Alkohol früher als unverzichtbarer Teil des Erwachsenwerdens galt, definiert die heutige Jugend Geselligkeit neu. Die Entkopplung von sozialen Events und Alkoholkonsum stellt Gastronomie und Industrie vor große Herausforderungen.

Konsumenten fordern heute komplexe Geschmacksprofile und hochwertige Zutaten – auch ohne Alkohol. Der Erfolg von alkoholfreien Botanicals, entalkoholisierten Premium-Weinen und anspruchsvollen Mixgetränken zeigt: Die Zahlungsbereitschaft für qualitativ hochwertige Alternativen ist da. Diese Entwicklung zwingt die gesamte Wertschöpfungskette zur handwerklichen und konzeptionellen Neuaufstellung.

Die Grenzen zwischen alkoholischen und alkoholfreien Kategorien werden zunehmend verschwimmen. Hybride Trinkgewohnheiten dürften den Alltag dominieren, bei denen Konsumenten je nach Anlass und Tagesform flexibel wechseln. Für die Hersteller bedeutet das: Wer sich nur auf traditionelle, hochprozentige Produkte verlässt, riskiert den Anschluss an die kaufkräftige Kundschaft von morgen.

(17.03.2026)

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