SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ProWein 2026: Generation Z trinkt bewusst weniger Alkohol ( Finanztrends)

17.03.2026, 5331 Zeichen

Die internationale Getränkebranche reagiert auf einen fundamentalen Wandel: Die Generation Z konsumiert Alkohol deutlich selektiver und bewusster als frühere Generationen. Dieser Trend prägt die Fachmesse ProWein in Düsseldorf, wo der Markt für alkoholfreie Alternativen so groß wie nie ist.

Neue Marktdaten zeigen gezielteren Konsum

Eine aktuelle globale Studie des Marktforschungsunternehmens IWSR Bevtrac belegt das veränderte Verhalten. Zwar greifen 74 Prozent der jungen Erwachsenen im gesetzlichen Trinkalter zu Alkohol. Doch sie experimentieren kaum noch: Die durchschnittliche Anzahl konsumierter Getränkekategorien pro Anlass sank in zwei Jahren von 2,8 auf 1,8.

Junge Menschen bleiben bei ein bis zwei ausgewählten Produkten. Gesundheitliche Aspekte und ein gesteigertes Bewusstsein für Wohlbefinden treiben diese Selektivität. Der Verzicht auf Alkohol gilt nicht mehr als Einschränkung, sondern als bewusste Lifestyle-Entscheidung. Bei sozialen Anlässen stehen heute Erlebnis und Gemeinschaft im Vordergrund – der Rausch verliert an Attikativität.

Anzeige

Wer wie die junge Generation verstärkt auf das eigene Wohlbefinden achtet, sollte auch seine inneren Gesundheitswerte genau kennen und richtig deuten können. Dieser kostenlose Ratgeber bietet klare Orientierung bei Laborwerten wie Cholesterin oder TSH und hilft Ihnen dabei, Fehldiagnosen zu vermeiden. Jetzt Laborwerte-Guide kostenlos anfordern

Krankenhaus-Einweisungen gehen deutlich zurück

Die Abkehr vom unkontrollierten Trinken zeigt messbare Erfolge. Daten der Kaufmännischen Krankenkasse belegen einen drastischen Rückgang alkoholbedingter Krankenhauseinweisungen von Jugendlichen. 2024 mussten bundesweit rund 6.550 Heranwachsende zwischen zwölf und 18 Jahren wegen einer akuten Alkoholvergiftung stationär behandelt werden.

Das ist ein Minus von gut 14 Prozent zum Vorjahr und der niedrigste Stand seit Beginn der Erhebungen 2006. Gesundheitsexperten führen dies auf erfolgreiche Präventionsarbeit und ein verändertes gesellschaftliches Klima zurück. Junge Menschen sind heute besser über negative Auswirkungen auf Körper und Psyche informiert. Auch die ständige Präsenz in sozialen Medien spielt eine Rolle: Der Druck, sich kontrolliert zu präsentieren, lässt Kontrollverlust als unerwünschtes Risiko erscheinen.

ProWein setzt voll auf alkoholfreie Alternativen

Auf der aktuell laufenden Messe in Düsseldorf wird die Antwort der Industrie sichtbar. Unter dem Motto zur Gestaltung der Branchenzukunft widmet die ProWein alkoholfreien Alternativen so viel Raum wie nie zuvor. Der Bereich ProWein Zero in Halle 5 wurde massiv ausgebaut.

Rund 180 Aussteller präsentieren dort entalkoholisierte Weine, Spirituosen und fermentierte Alternativen. Mehr als 90 Marken sind in den dedizierten Zonen vertreten. Ein neuer Anziehungspunkt ist die Zero Tasting Bar, an der Fachbesucher das wachsende Angebot systematisch verkosten können.

„Alkoholfreie Produkte haben sich von einer experimentellen Nische zu einem professionell kuratierten Marktsegment entwickelt“, betont Messe-Direktor Frank Schindler. Die Qualität und stilistische Vielfalt sei spürbar gestiegen. Fachvorträge von Marktforschern und Generationen-Experten unterstreichen: Klassische Hersteller müssen ihre Strategien grundlegend anpassen, um für die junge Zielgruppe relevant zu bleiben.

Brauereien spüren die wirtschaftlichen Folgen

Die veränderte Konsumhaltung hinterlässt bereits Spuren in den Bilanzen der Großkonzerne. Der globale Getränkesektor verzeichnet seit seinem Höhepunkt 2021 erhebliche Einbußen beim Marktwert. Branchenriesen wie Anheuser-Busch InBev verzeichnen in wichtigen Märkten spürbare Volumenrückgänge.

Neben dem Gesundheitsbewusstsein spielen auch wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Gestiegene Lebenshaltungskosten veranlassen viele junge Erwachsene, Ausgaben für Genussmittel kritisch zu hinterfragen. Alkohol gilt zunehmend als teures Luxusprodukt.

Gleichzeitig boomt der Sektor der alkoholfreien Biere. Prognosen gehen davon aus, dass sich das Konsumvolumen in Märkten wie Brasilien bis 2026 auf 885 Millionen Liter vervielfachen wird. Dieser rasante Anstieg zwingt etablierte Brauereien und Destillerien, massiv in die Entwicklung alkoholfreier Produkte zu investieren.

Ein kultureller Paradigmenwechsel

Der Wandel im Trinkverhalten ist kein kurzfristiges Phänomen. Während Alkohol früher als unverzichtbarer Teil des Erwachsenwerdens galt, definiert die heutige Jugend Geselligkeit neu. Die Entkopplung von sozialen Events und Alkoholkonsum stellt Gastronomie und Industrie vor große Herausforderungen.

Konsumenten fordern heute komplexe Geschmacksprofile und hochwertige Zutaten – auch ohne Alkohol. Der Erfolg von alkoholfreien Botanicals, entalkoholisierten Premium-Weinen und anspruchsvollen Mixgetränken zeigt: Die Zahlungsbereitschaft für qualitativ hochwertige Alternativen ist da. Diese Entwicklung zwingt die gesamte Wertschöpfungskette zur handwerklichen und konzeptionellen Neuaufstellung.

Die Grenzen zwischen alkoholischen und alkoholfreien Kategorien werden zunehmend verschwimmen. Hybride Trinkgewohnheiten dürften den Alltag dominieren, bei denen Konsumenten je nach Anlass und Tagesform flexibel wechseln. Für die Hersteller bedeutet das: Wer sich nur auf traditionelle, hochprozentige Produkte verlässt, riskiert den Anschluss an die kaufkräftige Kundschaft von morgen.


(17.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Juriy sorgt für Rekordwerte 2026, Blick nach Miami und ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

Random Partner

BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Trierer Geburtshaus verliert wichtigsten Raum nach Nachbarschaftsstreit ...

» ProWein 2026: Generation Z trinkt bewusst weniger Alkohol ( Finanztrends)

» Bionime Aktie: Verluste weiten sich aus ( Finanztrends)

» Prefabet Biale Blota Aktie: Börsen-Aus ( Finanztrends)

» Baguette Token: Community im Wartemodus ( Finanztrends)

» Wageningens Mieterhilfe spart Mietern fast 12.000 Euro ( Finanztrends)

» ÖTV: Über Jurij Rodionov, Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Joel Schwärzl...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Nvidia, Unicredit, Meta, AT&S, Erste Gr...

» Zhejiang Dragon Aktie: Export-Fokus birgt Risiken ( Finanztrends)

» Strategic Acquisitions Aktie: Krypto-Lending ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Österreichischer Aktientag: Impressionen
Österreichischer Aktientag: Presenter und Veranstalter
Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)
Messages 2026




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: SBO 1.63%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.52%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: OMV(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: FACC 2.26%, Rutsch der Stunde: SBO -0.7%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Wienerberger(3), Verbund(2), FACC(1), Erste Group(1)
    BSN Vola-Event FACC
    Star der Stunde: FACC 3.16%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -3.82%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: AT&S(1)
    BSN MA-Event Infineon
    Star der Stunde: RHI Magnesita 0.72%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -4.58%
    Featured Partner Video

    177. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Otto Neurath & Gerd Arntz
    Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
    1930
    Bibliographisches Institut AG

    Matteo Girola
    Viewfinders
    2025
    Studiofaganel

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Olga Ignatovich
    In the Shadow of the Big Brother
    2025
    Arthur Bondar Collection WWII

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published



    Autor: Finanztrends

    17.03.2026, 5331 Zeichen

    Die internationale Getränkebranche reagiert auf einen fundamentalen Wandel: Die Generation Z konsumiert Alkohol deutlich selektiver und bewusster als frühere Generationen. Dieser Trend prägt die Fachmesse ProWein in Düsseldorf, wo der Markt für alkoholfreie Alternativen so groß wie nie ist.

    Neue Marktdaten zeigen gezielteren Konsum

    Eine aktuelle globale Studie des Marktforschungsunternehmens IWSR Bevtrac belegt das veränderte Verhalten. Zwar greifen 74 Prozent der jungen Erwachsenen im gesetzlichen Trinkalter zu Alkohol. Doch sie experimentieren kaum noch: Die durchschnittliche Anzahl konsumierter Getränkekategorien pro Anlass sank in zwei Jahren von 2,8 auf 1,8.

    Junge Menschen bleiben bei ein bis zwei ausgewählten Produkten. Gesundheitliche Aspekte und ein gesteigertes Bewusstsein für Wohlbefinden treiben diese Selektivität. Der Verzicht auf Alkohol gilt nicht mehr als Einschränkung, sondern als bewusste Lifestyle-Entscheidung. Bei sozialen Anlässen stehen heute Erlebnis und Gemeinschaft im Vordergrund – der Rausch verliert an Attikativität.

    Anzeige

    Wer wie die junge Generation verstärkt auf das eigene Wohlbefinden achtet, sollte auch seine inneren Gesundheitswerte genau kennen und richtig deuten können. Dieser kostenlose Ratgeber bietet klare Orientierung bei Laborwerten wie Cholesterin oder TSH und hilft Ihnen dabei, Fehldiagnosen zu vermeiden. Jetzt Laborwerte-Guide kostenlos anfordern

    Krankenhaus-Einweisungen gehen deutlich zurück

    Die Abkehr vom unkontrollierten Trinken zeigt messbare Erfolge. Daten der Kaufmännischen Krankenkasse belegen einen drastischen Rückgang alkoholbedingter Krankenhauseinweisungen von Jugendlichen. 2024 mussten bundesweit rund 6.550 Heranwachsende zwischen zwölf und 18 Jahren wegen einer akuten Alkoholvergiftung stationär behandelt werden.

    Das ist ein Minus von gut 14 Prozent zum Vorjahr und der niedrigste Stand seit Beginn der Erhebungen 2006. Gesundheitsexperten führen dies auf erfolgreiche Präventionsarbeit und ein verändertes gesellschaftliches Klima zurück. Junge Menschen sind heute besser über negative Auswirkungen auf Körper und Psyche informiert. Auch die ständige Präsenz in sozialen Medien spielt eine Rolle: Der Druck, sich kontrolliert zu präsentieren, lässt Kontrollverlust als unerwünschtes Risiko erscheinen.

    ProWein setzt voll auf alkoholfreie Alternativen

    Auf der aktuell laufenden Messe in Düsseldorf wird die Antwort der Industrie sichtbar. Unter dem Motto zur Gestaltung der Branchenzukunft widmet die ProWein alkoholfreien Alternativen so viel Raum wie nie zuvor. Der Bereich ProWein Zero in Halle 5 wurde massiv ausgebaut.

    Rund 180 Aussteller präsentieren dort entalkoholisierte Weine, Spirituosen und fermentierte Alternativen. Mehr als 90 Marken sind in den dedizierten Zonen vertreten. Ein neuer Anziehungspunkt ist die Zero Tasting Bar, an der Fachbesucher das wachsende Angebot systematisch verkosten können.

    „Alkoholfreie Produkte haben sich von einer experimentellen Nische zu einem professionell kuratierten Marktsegment entwickelt“, betont Messe-Direktor Frank Schindler. Die Qualität und stilistische Vielfalt sei spürbar gestiegen. Fachvorträge von Marktforschern und Generationen-Experten unterstreichen: Klassische Hersteller müssen ihre Strategien grundlegend anpassen, um für die junge Zielgruppe relevant zu bleiben.

    Brauereien spüren die wirtschaftlichen Folgen

    Die veränderte Konsumhaltung hinterlässt bereits Spuren in den Bilanzen der Großkonzerne. Der globale Getränkesektor verzeichnet seit seinem Höhepunkt 2021 erhebliche Einbußen beim Marktwert. Branchenriesen wie Anheuser-Busch InBev verzeichnen in wichtigen Märkten spürbare Volumenrückgänge.

    Neben dem Gesundheitsbewusstsein spielen auch wirtschaftliche Faktoren eine Rolle. Gestiegene Lebenshaltungskosten veranlassen viele junge Erwachsene, Ausgaben für Genussmittel kritisch zu hinterfragen. Alkohol gilt zunehmend als teures Luxusprodukt.

    Gleichzeitig boomt der Sektor der alkoholfreien Biere. Prognosen gehen davon aus, dass sich das Konsumvolumen in Märkten wie Brasilien bis 2026 auf 885 Millionen Liter vervielfachen wird. Dieser rasante Anstieg zwingt etablierte Brauereien und Destillerien, massiv in die Entwicklung alkoholfreier Produkte zu investieren.

    Ein kultureller Paradigmenwechsel

    Der Wandel im Trinkverhalten ist kein kurzfristiges Phänomen. Während Alkohol früher als unverzichtbarer Teil des Erwachsenwerdens galt, definiert die heutige Jugend Geselligkeit neu. Die Entkopplung von sozialen Events und Alkoholkonsum stellt Gastronomie und Industrie vor große Herausforderungen.

    Konsumenten fordern heute komplexe Geschmacksprofile und hochwertige Zutaten – auch ohne Alkohol. Der Erfolg von alkoholfreien Botanicals, entalkoholisierten Premium-Weinen und anspruchsvollen Mixgetränken zeigt: Die Zahlungsbereitschaft für qualitativ hochwertige Alternativen ist da. Diese Entwicklung zwingt die gesamte Wertschöpfungskette zur handwerklichen und konzeptionellen Neuaufstellung.

    Die Grenzen zwischen alkoholischen und alkoholfreien Kategorien werden zunehmend verschwimmen. Hybride Trinkgewohnheiten dürften den Alltag dominieren, bei denen Konsumenten je nach Anlass und Tagesform flexibel wechseln. Für die Hersteller bedeutet das: Wer sich nur auf traditionelle, hochprozentige Produkte verlässt, riskiert den Anschluss an die kaufkräftige Kundschaft von morgen.


    (17.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Juriy sorgt für Rekordwerte 2026, Blick nach Miami und ein Vorarlberg-Special feat. Susanne Bickel




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Uniqa, Österreichische Post, FACC, EuroTeleSites AG, Telekom Austria, Zumtobel, Wienerberger, Porr, DO&CO, Erste Group, voestalpine, VIG, UBM, Frequentis, Strabag, AT&S, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Andritz, Polytec Group, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Commerzbank, Fresenius Medical Care, RWE.

    Random Partner

    BKS
    Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Trierer Geburtshaus verliert wichtigsten Raum nach Nachbarschaftsstreit ...

    » ProWein 2026: Generation Z trinkt bewusst weniger Alkohol ( Finanztrends)

    » Bionime Aktie: Verluste weiten sich aus ( Finanztrends)

    » Prefabet Biale Blota Aktie: Börsen-Aus ( Finanztrends)

    » Baguette Token: Community im Wartemodus ( Finanztrends)

    » Wageningens Mieterhilfe spart Mietern fast 12.000 Euro ( Finanztrends)

    » ÖTV: Über Jurij Rodionov, Martin Ohneberg, Magnus Brunner, Joel Schwärzl...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Nvidia, Unicredit, Meta, AT&S, Erste Gr...

    » Zhejiang Dragon Aktie: Export-Fokus birgt Risiken ( Finanztrends)

    » Strategic Acquisitions Aktie: Krypto-Lending ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Österreichischer Aktientag: Impressionen
    Österreichischer Aktientag: Presenter und Veranstalter
    Cardano: Das Milliarden-Experiment ( Finanztrends)
    Circus SE Aktie: Zeit für Fakten ( Finanztrends)
    PayPal Aktie: Flucht nach vorn ( Finanztrends)
    Messages 2026




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: SBO 1.63%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.52%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: OMV(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: FACC 2.26%, Rutsch der Stunde: SBO -0.7%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Wienerberger(3), Verbund(2), FACC(1), Erste Group(1)
      BSN Vola-Event FACC
      Star der Stunde: FACC 3.16%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -3.82%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 9-10: AT&S(1)
      BSN MA-Event Infineon
      Star der Stunde: RHI Magnesita 0.72%, Rutsch der Stunde: Addiko Bank -4.58%
      Featured Partner Video

      177. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Stephen Shore
      Uncommon Places
      1982
      Aperture

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de