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Nickel: Volatilität nimmt zu ( Finanztrends)

15.03.2026, 2964 Zeichen

Der Nickelmarkt wird derzeit von einem Tauziehen zwischen geopolitischen Spannungen und einer verknappten globalen Versorgung bestimmt. Für Investoren in gehebelten Instrumenten wie dem WisdomTree Nickel 3x Daily Leveraged ETP resultieren daraus verstärkte Preisausschläge im täglichen Handel.

Geopolitische Spannungen drücken Preise

Am Freitag, den 13. März 2026, verzeichnete der Nickelpreis für die dreimonatige Lieferung einen leichten Rückgang auf 17.530 US-Dollar pro Tonne. Dieser Verlust von etwa 1,1 Prozent folgte auf einen starken Donnerstag, an dem das Metall mit einem Plus von 1,87 Prozent seinen kräftigsten Kurssprung der Woche erlebte. Marktbeobachter führen die jüngste Schwäche vor allem auf die Unsicherheit im Nahen Osten und die verschärften Spannungen zwischen den USA und dem Iran zurück, die Sorgen um stabile Lieferketten schüren.

Indonesien steuert das Angebot

Ein zentraler Faktor für die künftige Preisgestaltung bleibt die Förderpolitik in Indonesien. Als weltweit bedeutendster Produzent hat das Land im Dezember 2025 strengere Exportquoten und Regulierungen eingeführt. Ziel dieser Maßnahmen ist es, den globalen Nickelüberschuss der vergangenen Jahre abzubauen und die Preise zu stabilisieren. Analysten der Macquarie Group gehen davon aus, dass der Markt dadurch in diesem Jahr in ein Angebotsdefizit rutschen könnte, was den Nickelpreis an der LME im Bereich zwischen 17.000 und 18.000 US-Dollar stützen dürfte.

Hebelwirkung und Industrienachfrage

Die Dynamik des Marktes wird durch Produkte wie das WisdomTree Nickel 3x Daily Leveraged ETP deutlich verstärkt. Durch den dreifachen Hebel wirken sich tägliche Preisänderungen des zugrunde liegenden Index überproportional auf die Wertentwicklung aus. Neben der Volatilität bleibt die fundamentale Nachfrage entscheidend: Während die Edelstahlproduktion weiterhin rund 64 Prozent des Nickels beansprucht, gewinnt der Sektor für E-Auto-Batterien mit einem Anteil von 15 Prozent stetig an Bedeutung.

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    Autor: Finanztrends

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