SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

02.02.2026, 1554 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8355

Helmut Anninger ist Managing Partner bei Oaklins Austria, unserem Partner bei den Number One Awards. Helmut kommt aus einer Unternehmerfamilie und startete bei der KPMG Alpentreuhand, nach einer Zeit in München (Stern Stewart, Domus Homecare) folgte eine zweite, lange, Phase bei der KPMG in London, Linz und Wien, gefolgt von 10 Jahren als Country Manager der Tyrolit in Brasilien, mit der Helmut eine Neuerfindung und den Turnaround schaffte. Seit dem Q4/25 ist er als Managing Partner von Oaklins Austria zurück in Wien. Wir sprechen auch über VA Tech, Siemens, den heutigen SBO-Boss Klaus Mader, über Roland Meier, ATX-Unternehmen und das Langlaufen im Umfeld der österreichischen Spitze. Helmut hat auch privat grosses Börseinteresse.

https://www.oaklins.com/at/de/
Roland Meier Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8203/

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


(02.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger




 

Bildnachweis

1. https://open.spotify.com/episode/2vDn85XUlEwtHtzsIWVw4o Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger -

Helmut Anninger ist Managing Partner bei Oaklins Austria, unserem Partner bei den Number One Awards. Helmut kommt aus einer Unternehmerfamilie und startete bei der KPMG Alpentreuhand, nach einer Zeit in München (Stern Stewart, Domus Homecare) folgte eine zweite, lange, Phase bei der KPMG in London, Linz und Wien, gefolgt von 10 Jahren als Country Manager der Tyrolit in Brasilien, mit der Helmut eine Neuerfindung und den Turnaround schaffte. Seit dem Q4/25 ist er als Managing Partner von Oaklins Austria zurück in Wien. Wir sprechen auch über VA Tech, Siemens, den heutigen SBO-Boss Klaus Mader, über Roland Meier, ATX-Unternehmen und das Langlaufen im Umfeld der österreichischen Spitze. Helmut hat auch privat grosses Börseinteresse.

https://www.oaklins.com/at/de/
Roland Meier Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8203/

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

  >> Öffnen auf photaq.com

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

Random Partner

Societe Generale
Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. win2day-Moment, SpaceX, Helmut Anninger...

» ATX-Trends: Bajaj, RBI, Porr, Erste Group ...

» Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger

» LinkedIn-NL: Ein Podcast als Matura-Arbeit und unser erster win2day-Mome...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATX, Asta Energy, Michael Tojner, Hans ...

» Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...

» Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)

» PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)

» (Christian Drastil)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Börsepeople Podcast

Börsepeople im Podcast S19/14: Markus Leitgeb


Börsepeople im Podcast S22/20: Johannes Linhart


Börsepeople im Podcast S17/11: Robert Eichriedler


Meistgelesen
>> mehr
21st Austria weekly - ATX TR at 13669.84 - Austriacard Holdings AG, RBI and Strabag best-performing, AT&S with weakest performance (31/01/2026)
Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATX, Asta Energy, Michael Tojner, Hans Huber, Hannes Roither, Maxim Petzwinkler
21st Austria weekly - RBI (30/01/2026)
ATX-Trends: Bajaj, RBI, Porr, Erste Group ...
RBI: Baader-Analysten überarbeiten Prognosen
Research-Fazits zu Delivery Hero, Bayer, Airbus, Siemens Energy ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Addiko Bank 2.75%, Rutsch der Stunde: FACC -3.1%
    BSN MA-Event Rheinmetall
    BSN MA-Event DO&CO
    #gabb #2030
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Christian Drastil

    02.02.2026, 1554 Zeichen

    Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8355

    Helmut Anninger ist Managing Partner bei Oaklins Austria, unserem Partner bei den Number One Awards. Helmut kommt aus einer Unternehmerfamilie und startete bei der KPMG Alpentreuhand, nach einer Zeit in München (Stern Stewart, Domus Homecare) folgte eine zweite, lange, Phase bei der KPMG in London, Linz und Wien, gefolgt von 10 Jahren als Country Manager der Tyrolit in Brasilien, mit der Helmut eine Neuerfindung und den Turnaround schaffte. Seit dem Q4/25 ist er als Managing Partner von Oaklins Austria zurück in Wien. Wir sprechen auch über VA Tech, Siemens, den heutigen SBO-Boss Klaus Mader, über Roland Meier, ATX-Unternehmen und das Langlaufen im Umfeld der österreichischen Spitze. Helmut hat auch privat grosses Börseinteresse.

    https://www.oaklins.com/at/de/
    Roland Meier Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8203/

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


    (02.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger




     

    Bildnachweis

    1. https://open.spotify.com/episode/2vDn85XUlEwtHtzsIWVw4o Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger -

    Helmut Anninger ist Managing Partner bei Oaklins Austria, unserem Partner bei den Number One Awards. Helmut kommt aus einer Unternehmerfamilie und startete bei der KPMG Alpentreuhand, nach einer Zeit in München (Stern Stewart, Domus Homecare) folgte eine zweite, lange, Phase bei der KPMG in London, Linz und Wien, gefolgt von 10 Jahren als Country Manager der Tyrolit in Brasilien, mit der Helmut eine Neuerfindung und den Turnaround schaffte. Seit dem Q4/25 ist er als Managing Partner von Oaklins Austria zurück in Wien. Wir sprechen auch über VA Tech, Siemens, den heutigen SBO-Boss Klaus Mader, über Roland Meier, ATX-Unternehmen und das Langlaufen im Umfeld der österreichischen Spitze. Helmut hat auch privat grosses Börseinteresse.

    https://www.oaklins.com/at/de/
    Roland Meier Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8203/

    About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at. Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

    Bewertungen bei Apple (oder auch Spotify) machen mir Freude: http://www.audio-cd.at/spotify , http://www.audio-cd.at/apple .

      >> Öffnen auf photaq.com

    Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

    Random Partner

    Societe Generale
    Société Générale ist einer der weltweit größten Derivate-Emittenten und auch in Deutschland bereits seit 1989 konstant als Anbieter für Optionsscheine, Zertifikate und Aktienanleihen aktiv. Mit einer umfangreichen Auswahl an Basiswerten aller Anlageklassen (Aktien, Indizes, Rohstoffe, Währungen und Zinsen) überzeugt Société Générale und nimmt in Deutschland einen führenden Platz im Bereich der Hebelprodukte ein.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. win2day-Moment, SpaceX, Helmut Anninger...

    » ATX-Trends: Bajaj, RBI, Porr, Erste Group ...

    » Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger

    » LinkedIn-NL: Ein Podcast als Matura-Arbeit und unser erster win2day-Mome...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATX, Asta Energy, Michael Tojner, Hans ...

    » Österreich-Depots: Etwas schwächer (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 30.1.: VIG, OMV, CA Immo, Uniqa (Börse Geschichte) (Börs...

    » Nachlese: Rene Parmantier, Asta Energy (audio cd.at)

    » PIR-News: RBI-Zahlen, UBM, Asta Energy-Börsendebüt (Christine Petzwinkler)

    » (Christian Drastil)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Börsepeople Podcast

    Börsepeople im Podcast S19/14: Markus Leitgeb


    Börsepeople im Podcast S22/20: Johannes Linhart


    Börsepeople im Podcast S17/11: Robert Eichriedler


    Meistgelesen
    >> mehr
    21st Austria weekly - ATX TR at 13669.84 - Austriacard Holdings AG, RBI and Strabag best-performing, AT&S with weakest performance (31/01/2026)
    Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. ATX, Asta Energy, Michael Tojner, Hans Huber, Hannes Roither, Maxim Petzwinkler
    21st Austria weekly - RBI (30/01/2026)
    ATX-Trends: Bajaj, RBI, Porr, Erste Group ...
    RBI: Baader-Analysten überarbeiten Prognosen
    Research-Fazits zu Delivery Hero, Bayer, Airbus, Siemens Energy ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Addiko Bank 2.75%, Rutsch der Stunde: FACC -3.1%
      BSN MA-Event Rheinmetall
      BSN MA-Event DO&CO
      #gabb #2030
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1074: ATX etwas schwächer, Cyan wird am Börsentag Wien mit uns präsentieren und Sprachmelodie vs. grosse Trauer

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Krass Clement
      Født af mørket
      2025
      Gyldendal

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de