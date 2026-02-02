» Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger

02.02.2026, 1554 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8355

Helmut Anninger ist Managing Partner bei Oaklins Austria, unserem Partner bei den Number One Awards. Helmut kommt aus einer Unternehmerfamilie und startete bei der KPMG Alpentreuhand, nach einer Zeit in München (Stern Stewart, Domus Homecare) folgte eine zweite, lange, Phase bei der KPMG in London, Linz und Wien, gefolgt von 10 Jahren als Country Manager der Tyrolit in Brasilien, mit der Helmut eine Neuerfindung und den Turnaround schaffte. Seit dem Q4/25 ist er als Managing Partner von Oaklins Austria zurück in Wien. Wir sprechen auch über VA Tech, Siemens, den heutigen SBO-Boss Klaus Mader, über Roland Meier, ATX-Unternehmen und das Langlaufen im Umfeld der österreichischen Spitze. Helmut hat auch privat grosses Börseinteresse.



https://www.oaklins.com/at/de/

Roland Meier Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8203/

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.

(02.02.2026)

https://www.oaklins.com/at/de/

Roland Meier Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8203/



