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PIR-News: News zu Addiko/NLB/RBI, Bawag, Research zu Kontron (Christine Petzwinkler)

24.06.2026, 3733 Zeichen

Wie berichtet, erhöht die Nova Ljubljanska banka (NLB) das Angebot für Addiko auf 37,0 Euro je Aktie (davor: 33,50 Euro). Nun wurden die Angebotsunterlagen angepasst, wie die NLB mitteilt. Die Änderung des Angebotsmemorandums wurde von der Österreichischen Übernahmekommission genehmigt."Addiko-Aktionäre, die das Konkurrenzangebot der Raiffeisen Bank International AG bereits angenommen haben, können ihre Annahmeerklärungen bis spätestens vier Handelstage vor Ablauf der Annahmefrist widerrufen und ihre Aktien im Rahmen des Angebots der NLB andienen," heißt es. Die NLB arbeitet aktiv und konstruktiv mit den zuständigen Aufsichtsbehörden zusammen. Im Zuge dessen hat die NLB bereits die Genehmigungen von drei Wettbewerbsbehörden (Österreich, Nordmazedonien und Serbien) erhalten, was einen konkreten Fortschritt bei der Erfüllung der Bedingungen für einen erfolgreichen Abschluss der Transaktion belegt. "Der laufende Dialog mit den Aufsichtsbehörden ist transparent und proaktiv und unterstützt unsere fortlaufenden Bemühungen, alle notwendigen Bedingungen fristgerecht zu erfüllen," so die NLB.
Raiffeisen informiert unterdessen, dass ihr zum 22. Juni 2026, 9:30 Uhr, Annahmeerklärungen für insgesamt 9.890.151 Aktien der Addiko zugegangen sind. Dies entspricht 50,72 Prozent aller ausgegebenen Addiko-Aktien (per 9. Juni waren es 50,42 Prozent). Dies schließt 1.878.167 Addiko-Aktien mit ein, die von der Alta Group d.o.o. gehalten werden und 9,63 Prozent aller ausgegebenen Addiko-Aktien entsprechen, so die RBI. Die Angebots-Annahmen unterliegen dem gesetzlichen Rücktrittsrecht gemäß § 17 ÜbG, soweit sie vor dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Verbesserung eines für die Aktien der Addiko abgegebenen konkurrierenden Angebots vom 11. Juni 2026 erfolgt sind (dies gilt auch für etwaige weitere Verbesserungen), teilt die Bank it. Bis zum 22. Juni 2026, 9:30 Uhr, sind bei der Zahl- und Abwicklungsstelle jedoch keine derartigen Rücktrittserklärungen eingelangt, so die RBI.
RBI ( Akt. Indikation:  54,15 /54,20, -1,59%)

Die Permanent TSB Group Holdings plc (PTSB) gab bekannt, dass die irische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzkommission dem empfohlenen Barangebot der Bawag PSK uneingeschränkt zugestimmt hat. Die Zustimmung ist ein wichtiger Schritt im Genehmigungsverfahren für die Übernahme. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der PTSBGH-Aktionäre, weiterer behördlicher Genehmigungen und der Genehmigung durch den High Court. Wie berichtet, wird die Bawag sämtliche ausgegebene und allenfalls noch auszugebende Aktien der PTSB für einen Kaufpreis von 2,97 Euro pro Aktie, in Summe 1,619 Mrd. Euro, erwerben. Der irische Staat hält 57,5 Prozent der Aktien an der PTSB - das Angebot wird vom irischen Finanzminister befürwortet. Auch das Board of Directors der PTSB empfiehlt das Angebot. Der Staat Irland hat den Verkauf angestoßen, da man die Beteiligungen an Banken zurückfahren möchte.
Bawag ( Akt. Indikation:  170,60 /170,80, -1,39%)

Nach der Teilnahme an der mwb Technologie-Konferenz, bestätigen die mwb-Analysten die Kauf-Empfehlung mit Kursziel 34,0 Euro für Kontron. Die Experten fassen zusammen: "Das Jahr 2026 erscheint herausfordernd, die strukturellen Wachstums- und Margentreiber bleiben jedoch intakt. Unsere bisherige Einschätzung wurde bestätigt: GreenTec befindet sich in der Sanierung; Ennoconn ist ein strategisches Signal; und die strukturelle Margenentwicklung bleibt intakt. Die jüngsten Turbulenzen bei der Deutschen Bahn unterstreichen die Bedeutung des Transport-/Bahnsektors als wichtigen Wachstumsbereich."
Kontron ( Akt. Indikation:  23,28 /23,34, -0,47%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.06.)


(24.06.2026)

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Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Jubilar Andritz geht in die Champions League mit Do&Co




Bawag
Akt. Indikation:  170.40 / 170.70
Uhrzeit:  14:44:33
Veränderung zu letztem SK:  0.15%
Letzter SK:  170.30 ( -1.62%)

Kontron
Akt. Indikation:  23.30 / 23.36
Uhrzeit:  14:44:04
Veränderung zu letztem SK:  0.13%
Letzter SK:  23.30 ( -0.51%)

RBI
Akt. Indikation:  55.20 / 55.30
Uhrzeit:  14:43:17
Veränderung zu letztem SK:  1.38%
Letzter SK:  54.50 ( -1.00%)



 

Bildnachweis

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    Autor: Christine Petzwinkler

    24.06.2026, 3733 Zeichen

    Wie berichtet, erhöht die Nova Ljubljanska banka (NLB) das Angebot für Addiko auf 37,0 Euro je Aktie (davor: 33,50 Euro). Nun wurden die Angebotsunterlagen angepasst, wie die NLB mitteilt. Die Änderung des Angebotsmemorandums wurde von der Österreichischen Übernahmekommission genehmigt."Addiko-Aktionäre, die das Konkurrenzangebot der Raiffeisen Bank International AG bereits angenommen haben, können ihre Annahmeerklärungen bis spätestens vier Handelstage vor Ablauf der Annahmefrist widerrufen und ihre Aktien im Rahmen des Angebots der NLB andienen," heißt es. Die NLB arbeitet aktiv und konstruktiv mit den zuständigen Aufsichtsbehörden zusammen. Im Zuge dessen hat die NLB bereits die Genehmigungen von drei Wettbewerbsbehörden (Österreich, Nordmazedonien und Serbien) erhalten, was einen konkreten Fortschritt bei der Erfüllung der Bedingungen für einen erfolgreichen Abschluss der Transaktion belegt. "Der laufende Dialog mit den Aufsichtsbehörden ist transparent und proaktiv und unterstützt unsere fortlaufenden Bemühungen, alle notwendigen Bedingungen fristgerecht zu erfüllen," so die NLB.
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