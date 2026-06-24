SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Philipp Pölzl (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

24.06.2026, 855 Zeichen

Wiener Börse Party #1183 Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/4zKAgNmqOTYg1jSD8mCYkF
- ATX deutlich schwächer
- Flughafen Wien, Bajaj Mobility und UBM unter den wenigen Gewinnern
- PIR-News: JP Morgan setzt auf AT&S, Wiener Privatbank und Müller begleiten Emerald-Börsengang, VIG-Tochter mit Vorstands-News
- Philipp Pölzl läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Co-Founder & Vice President Operations bei Emerald Horizon kann konkret werden. Die Wiener Börse hat die SMRX-Aktie offiziell zum Handel zugelassen. Der Handelsstart ist damit besiegelt – SMRX notiert ab Freitag, 26. Juni 2026, an der Wiener Börse.
- Börse Frankfurt mit dem DAX wieder unter 25.000
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.06.)


(24.06.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Jubilar Andritz geht in die Champions League mit Do&Co




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:AT&S, Strabag, Lenzing, EuroTeleSites AG, Semperit, Amag, FACC, Uniqa, Mayr-Melnhof, Palfinger, Zumtobel, Erste Group, EVN, SBO, Österreichische Post, Flughafen Wien, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Polytec Group, VIG, BTV AG, BKS Bank Stamm, Marinomed Biotech, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM, MTU Aero Engines, Rheinmetall, Home Depot, Symrise, Bayer.

Random Partner

VBV
Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

>> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» PIR-News: News zu Andritz, Sportliches zu UBM und CPI Europe (Christine ...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Ju...

» Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Do&Co, Uniqa und Strabag gesucht

» ATX-Trends: Frequentis, Addiko, AT&S ...

» Österreich-Depots: Etwas fester und knapp unter High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 24.6.: Kapsch, Do&Co (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

» Nachlese: Philipp Pölzl (audio cd.at)

» PIR-News: News zu Addiko/NLB/RBI, Bawag, Research zu Kontron (Christine ...

» Wiener Börse Party #1184: ATX schwächer, Palfinger darf FACC-Fan sein, R...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
.net Developer (f/m/d)
Wien / Österreichische Post
Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
Wien / Österreichische Post
Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
Junior Analyst International Mortgages*
Wien / Bawag
Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
Klagenfurt / Bawag
Expert Asset Liability Management
Klagenfurt / Bawag
Portfolio Manager:in Operation
Wien / Verbund
Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
Wien / Verbund
Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
Wien / Verbund

Meistgelesen
>> mehr
Nalvurikenz Erfahrungen 2026: Wie Nutzer die Plattform sehen
Fanboy-Buch
Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
ATX-Trends: Frequentis, Addiko, AT&S ...
Wie Manz, bet-at-home.com, Nordex, Lufthansa, Merck KGaA und Polytec Group für Gesprächsstoff sorgten
Wie Rheinmetall, LPKF Laser, MTU Aero Engines, Tele Columbus, Ryanair und Under Armour für Gesprächsstoff sorgten




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: AT&S 0.94%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.47%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: SBO(1)
    BSN MA-Event GEA Group
    Smeilinho zu UBM
    Smeilinho zu CPI Europe AG
    Smeilinho zu Andritz
    Star der Stunde: Frequentis 1.8%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.3%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Lenzing(1), voestalpine(1), DO&CO(1)
    Star der Stunde: Mayr-Melnhof 2.39%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.17%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1166: ATX deutlich stärker, sehen wir heute eine Wiederholung des spektakulären 27. Februar 2026?

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Formes nues
    ed. by Albert Mentzel et Albert Roux
    1935
    Forme, Editions d'Art Graphique et Photographique

    Joan van der Keuken
    Wij zijn 17
    1955
    C.A.J. van Dishoeck

    Ola Rindal
    Stains & Ashes
    2025
    Poursuite

    Dean Garlick
    100 Sculptural Circumstances
    2025
    Lodge Press

    Larry Clark
    Tulsa (first edition)
    1971
    Lustrum Press



    Autor: Christian Drastil

    24.06.2026, 855 Zeichen

    Wiener Börse Party #1183 Dienstag nachhören: https://open.spotify.com/episode/4zKAgNmqOTYg1jSD8mCYkF
    - ATX deutlich schwächer
    - Flughafen Wien, Bajaj Mobility und UBM unter den wenigen Gewinnern
    - PIR-News: JP Morgan setzt auf AT&S, Wiener Privatbank und Müller begleiten Emerald-Börsengang, VIG-Tochter mit Vorstands-News
    - Philipp Pölzl läutet die Opening Bell für Dienstag. Der Co-Founder & Vice President Operations bei Emerald Horizon kann konkret werden. Die Wiener Börse hat die SMRX-Aktie offiziell zum Handel zugelassen. Der Handelsstart ist damit besiegelt – SMRX notiert ab Freitag, 26. Juni 2026, an der Wiener Börse.
    - Börse Frankfurt mit dem DAX wieder unter 25.000
    - mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

    (Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 24.06.)


    (24.06.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Jubilar Andritz geht in die Champions League mit Do&Co




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:AT&S, Strabag, Lenzing, EuroTeleSites AG, Semperit, Amag, FACC, Uniqa, Mayr-Melnhof, Palfinger, Zumtobel, Erste Group, EVN, SBO, Österreichische Post, Flughafen Wien, Frequentis, Gurktaler AG Stamm, Polytec Group, VIG, BTV AG, BKS Bank Stamm, Marinomed Biotech, CPI Europe AG, Telekom Austria, UBM, MTU Aero Engines, Rheinmetall, Home Depot, Symrise, Bayer.

    Random Partner

    VBV
    Die VBV-Gruppe ist führend bei betrieblichen Vorsorgelösungen in Österreich. Sowohl im Bereich der Firmenpensionen als auch bei der Abfertigung NEU ist die VBV Marktführer. Neben der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorgekasse gehören auch Dienstleistungsunternehmen wie die VBV-Pensionsservice-Center, die VBV-Consult, die VBV-Asset Service und die Betriebliche Altersvorsorge-SoftWare Engineering zur VBV-Gruppe.

    >> Besuchen Sie 55 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » PIR-News: News zu Andritz, Sportliches zu UBM und CPI Europe (Christine ...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1185: ATX etwas fester, Big Austrian IPO Day, der Ju...

    » Wiener Börse zu Mittag etwas fester: Do&Co, Uniqa und Strabag gesucht

    » ATX-Trends: Frequentis, Addiko, AT&S ...

    » Österreich-Depots: Etwas fester und knapp unter High (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 24.6.: Kapsch, Do&Co (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

    » Nachlese: Philipp Pölzl (audio cd.at)

    » PIR-News: News zu Addiko/NLB/RBI, Bawag, Research zu Kontron (Christine ...

    » Wiener Börse Party #1184: ATX schwächer, Palfinger darf FACC-Fan sein, R...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Ausgewählte Jobs von PIR-Partnern
    .net Developer (f/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Datenschutzmanager*in Wien (w/m/d)
    Wien / Österreichische Post
    Stellvertretende Teamleitung (w/m/d)
    Logistikzentrum 6965 Wolfurt / Österreichische Post
    Junior Analyst International Mortgages*
    Wien / Bawag
    Leasingabwicklung Vertriebsinnendienst
    Klagenfurt / Bawag
    Expert Asset Liability Management
    Klagenfurt / Bawag
    Portfolio Manager:in Operation
    Wien / Verbund
    Expert:in Bilanzierung mit Projektaufgaben
    Wien / Verbund
    Expert:in KI & digitale Zusammenarbeit
    Wien / Verbund

    Meistgelesen
    >> mehr
    Nalvurikenz Erfahrungen 2026: Wie Nutzer die Plattform sehen
    Fanboy-Buch
    Legacy Bitfundex Erfahrungen 2026: Praxis-Einschätzung
    ATX-Trends: Frequentis, Addiko, AT&S ...
    Wie Manz, bet-at-home.com, Nordex, Lufthansa, Merck KGaA und Polytec Group für Gesprächsstoff sorgten
    Wie Rheinmetall, LPKF Laser, MTU Aero Engines, Tele Columbus, Ryanair und Under Armour für Gesprächsstoff sorgten




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: AT&S 0.94%, Rutsch der Stunde: Frequentis -1.47%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: SBO(1)
      BSN MA-Event GEA Group
      Smeilinho zu UBM
      Smeilinho zu CPI Europe AG
      Smeilinho zu Andritz
      Star der Stunde: Frequentis 1.8%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.3%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: Lenzing(1), voestalpine(1), DO&CO(1)
      Star der Stunde: Mayr-Melnhof 2.39%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.17%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1166: ATX deutlich stärker, sehen wir heute eine Wiederholung des spektakulären 27. Februar 2026?

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Machiel Botman
      Rainchild
      2004
      Schaden

      Daido Moriyama
      Ligh and Shadow (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      Ola Rindal
      Stains & Ashes
      2025
      Poursuite

      Pierre Bost
      Photographies Modernes Présentées par Pierre Bost
      1927
      Librairie des arts Décoratifs

      Daido Moriyama
      A Hunter (English Version
      2019
      Getsuyosha, bookshop M

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de